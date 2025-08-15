Velké nástěnné mozaiky z 50. let na nádraží v Pardubicích jsou zrestaurované

„Loni v létě se začaly dělat restaurátorské průzkumy. Mozaiky jsou kombinací skleněných odštěpků a přírodního kamene. Mají velikost od půl centimetru do dvou centimetrů. Je to umělecké dílo, krásné z velké dálky i zblízka. Mozaiky byly v relativně dobrém stavu, v některých částech ale byly kamínky odfouknuté,“ řekl stavbyvedoucí Marek Fibich ze společnosti Chládek a Tintěra.
Mozaiky jsou po stranách odbavovací haly. Měří na délku asi dvacet metrů a na výšku šest metrů. Jedna zobrazuje mapu železničních uzlů s 55 městy, druhá zase stylizovanou hvězdnou oblohu se zvěrokruhem a hodinami. Autorem mapové mozaiky je Richard Lander, hvězdnou oblohu vytvořil Jaroslav Moravec. Na hodinách je plátkové zlato.
Restaurátoři lokálně navrtávali spáry v místech, kde byly poškozené mozaikové plochy, a rozebíraly je. Místa injektovali speciální maltou, aby se nepravidelné kostičky přichytily. Celoplošně odborníci mozaiky vyčistili párou. Poničená sklíčka vyrobily sklárny. Restaurátoři vše měli pečlivě očíslované, aby se na prázdné místo dostal správný dílek ve správné barvě.
„Nejhorší práce je injektování. Dělalo se tak 25 procent plochy. V horším stavu byla mapa republiky, je tam u ní dilatace. Navazuje tam druhá část novější budovy, patrně tam skrytě zatékalo. Dřív se lepila mozaika na cementovou maltu, dřív neexistovala mrazuvzdorná a flexibilní lepidla,“ řekl Fibich.
Poválečnou nádražní budovu s hotelem navrhl architekt Karel Řepa společně s Josefem Dandou a Karlem Kalvodou. Státní zakázku projektovali na konci 40. let minulého století, stavební práce trvaly do roku 1958. Po nedávné modernizaci železničního uzlu, která trvala téměř čtyři roky, následuje další etapa - obnova nádražní výpravní budovy. Bude stát miliardu korun bez DPH.
„Hotová je střecha budovy, jsou zasanované rámečky na okýnkách, budou se od září zasklívat. Pracujeme na obchodních jednotkách, kde byly pokladny a další obchody. Čeká nás obnova podlahy, vybouráme 22 centimetrů až na vrch stropní konstrukce suterénu, nově tam bude moderní podlahové topení,“ řekl Fibich.
Oprava nádražní budovy se dělá za provozu, část je zavřená, ale vždy tak, aby lidé mohli chodit na vlak na nástupiště, mohli si koupit jízdenku a základní občerstvení. Práce na podlaze bude podle Fibicha složitá a časově náročná. Na podlaze budou repliky mozaik včetně luxferových částí. „Podařilo se nám získat mozaiky, které na 95 procent vypadají stejně jako původní. Podlahu bychom chtěli mít do konce roku hotovou, ale obávám se, že nás bude čekat spoustu překvapení, je to stará budova,“ uvedl Fibich.
Ve výpravní hale v pondělí firma začne demontovat lešení a z jedné strany ho přesune na druhou. Stavebník vymezí koridory, aby se tam lidé mohli pohybovat. Do konce příštího roku bude vlakové nádraží opravené včetně východní a západní přístavby a nádražního rozlehlého suterénu, kde mělo být parkoviště. Patrně tam ale budou jen skladové prostory kvůli stromu, který stojí v místě plánovaného vjezdu.