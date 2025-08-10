Největší britské letiště Heathrow strádá. Zvrátit to může nová ranvej

Nová ranvej by podle návrhu měla měřit 3 500 metrů a její výstavba by vyšla na 21 miliard liber, což je v přepočtu zhruba 630 miliard korun. Dalších 27 miliard liber by stála stavba nového terminálu, modernizace stávajících budov i přeložení silnice M25, píše agentura Bloomberg.
Pokud by se návrh skutečně podařilo realizovat, mělo by letiště Heathrow v budoucnu odbavovat až 150 milionů cestujících za rok. V současné době je tento počet téměř poloviční a dosahuje jen asi na 82 milionů pasažérů. Zvýšil by se i počet odbavených letů, a to asi na 250 tisíc za rok.
Vedení největšího britského letiště věří, že nová ranvej by mohla být v provozu do deseti let. Jednalo by se mimo jiné o reakci na rozšiřování i dalších velkých světových letišť, a to včetně těch v Dubaji či Istanbulu, které v posledních letech odčerpaly velkou část dopravy právě i z letiště Heathrow.
|
Londýnské letiště Heathrow je znovu otevřené a vrací se k plnému provozu
Heathrow začíná za konkurenty zaostávat
V letošním žebříčku Skytrax se letiště Heathrow v porovnání s největšími světovými letišti propadlo. Kleslo dokonce až na 22. příčku. Lépe než Heathrow si vede i letiště v Paříži či Amsterdamu. „Nikdo nebylo důležitější letiště Heathrow rozšířit,“ uvedl výkonný ředitel letiště Thomas Woldbye.
Britské politiky ale projekt rozděluje. Někteří jeho realizaci vítají, jiným se nezdá kvůli obrovské složitosti a obavy se týkají rovněž časového rámce realizace. Stanovený desetiletý termín se mnohým zdá jako nesplnitelný a argumentují třeba problémy s jinými podobnými infrastrukturními projekty hlavně na železnici. Kritikům se rovněž nelíbí, že plán počítá s demolicí asi 752 domů v okolí.
|
Napřed Londýn, pak Edinburgh. Brity zaskočil výpadek řízení letového provozu
Třeba starosta Londýna, kterým je Sadiq Khan, projekt kritizuje i kvůli jeho dopadům na životní prostředí. „Stále nejsem přesvědčený, že je možné postavit novou ranvej a nenarušit tím klimatické cíle,“ řekl britský politik.
Obavy o náklady
Diskutuje se také o finanční náročnosti. Podle původních odhadů z roku 2018 totiž měla realizace projektu vyjít pouze na 14 miliard liber. V letošním dubnu analytici ze společnosti ze S&P Global počítali s částkou kolem 25 miliard liber. Mnozí experti ale říkají, že ani současná plánovaná suma ve výši 49 miliard liber není finální.
I přes tyto obavy ale projekt na rozšíření největšího britského letiště má podporu u současné vlády. Třeba britské ministryně financí Rachel Reevesová vyjádřila přání zahájit stavební práce ještě během současného volebního období, které končí v roce 2029.
|
PŘEHLED: Která letiště vás uvězní na hodiny a odkud odletíte bez čekání
Projekt má podporu i u většiny leteckých dopravců. Třeba společnost British Airways by ale preferovala, aby nová ranvej byla oproti aktuálním plánům kratší. Vedení letiště ale uvedlo, že kratší ranvej by paradoxně byla složitější na realizaci a mimo jiné by vedla k výraznější demolici domů, kterých by bylo dokonce až 1 300, uzavírá Bloomberg.