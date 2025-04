Auta jsou čím dál větší, přerostla parkovací stání. Ať platí víc, vyzývá kampaň

Podle průzkumu každoročně stoupá počet aut, která přerostla typické městské parkovací místo. Výzkumníci sítě kampaní Clean Cities zjistili, že od roku 2021 se ve Velké Británii prodalo 4,6 milionu takových aut.

„Auta se každým rokem zvětšují, zatímco naše ulice zůstávají pořád stejné,“ říká Oliver Lord z organizace Clean Cities. Výrobci automobilů by podle něj měli upřednostňovat auta normální velikosti, která se dají snadněji zaparkovat a jsou méně nebezpečná pro chodce. „Je namístě, že když si chcete koupit obrovské SUV, měli byste počítat s tím, že za prostor, který zabírá, zaplatíte více.“

Velká SUV, která jsou buď více než 1,8 metru široká, nebo 4,8 metru dlouhá, jsou mezi zákazníky stále populárnější. Pro většinu parkovacích míst jsou však příliš velká, způsobují více výmolů a představují větší nebezpečí pro veřejnost. V roce 2024 se v Británii prodalo rekordních 1 213 385 vozů širších než 1,8 metru.

Plaťte víc!

Některá města proti autům, která zabírají příliš mnoho místa, přitvrzují. Paříž zavedla zvláštní poplatky za parkování pro vozy SUV, což znamená, že řidiči platí trojnásobek částky, kterou platí řidiči běžných vozů. Starosta Londýna Sadiq Khan dal najevo, že podobné systémy podporuje.

Organizátoři kampaně Čistá města rovněž vyzývají k zavedení vyšších poplatků pro vozy SUV, které by reflektovaly prostor, který zabírají, a škody, které způsobují na silnicích a životním prostředí.

„Nejde jen o další stres z toho, že nemůžu najít místo k zaparkování, ale také o pocit, že pokud se s některým z těchto obřích SUV srazím, je mnohem pravděpodobnější, že to zabije mě i mou rodinu,“ říká řidička Harriet Edwardsová. Podle ní je logické, že pokud způsobujete větší nebezpečí, měli byste platit víc. „Vytváříte více výmolů a zabíráte více parkovacího místa, je spravedlivé, abyste zaplatili o něco více,“ říká.

Členka strany Zelených Jenny Jonesová minulý týden zahájila ve Sněmovně lordů mezistranickou alianci proti SUV. „Jde o to, aby se v budoucnu v rámci této iniciativy prosadily i další strany,“ řekla. Prodej vozů SUV i podle jejích slov v posledních dvou desetiletích prudce vzrostl, ale mnoho městských ulic a parkovacích míst je prostě příliš malých na to, aby se do nich rostoucí masa těchto vozidel vešla.

„Líbí se mi, co udělala Paříž. Aby majitele odradila od jejich používání, za parkování největších vozů vybírá až třikrát vyšší poplatky,“ řekla. Ve Velké Británii zavedly podobná opatření radnice měst Bath a Islington.

Vláda by měla povzbudit ostatní radnice, aby tyto snahy prosazovaly. SUV znečišťují životní prostředí a často je vlastní a řídí bohatší občané na úkor obyvatel méně bohatých oblastí. „Tato auta se zdají být bezpečnější, ale jsou naopak mnohem méně bezpečná pro všechny chodce anebo cyklisty, s nimiž se střetnou,“ uzavřela politička podle The Guardianu.