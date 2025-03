Jsem londýnský taxikář a hrozí mi zánik. Co trápí řidiče černých ikonických aut

Taxikáři jsou především pod finančním tlakem. Všechny nové taxíky s licencí v Londýně musí mít nulové emise a dieselové taxíky je třeba nahradit dříve, než vyprší zákonem daná lhůta pro jejich používání. „Cena nového taxíku je ale závratná. Jako taxikář s dvanáctiletou praxí a otec tří dětí chci přejít na ekologičtější taxík. Miluji svou práci , ale není to tak jednoduché,“ svěřuje se londýnský taxikář britskému listu The Standard.

Téměř dvě třetiny londýnských taxíků již dnes jezdí na čistší elektrický pohon. Taxikáři toho dosáhli díky rozsáhlým investicím do ekologičtějších vozidel, za pět let se podíl dieselových taxíků snížil na polovinu.

„Mám kamarády, kteří říkají, že přechod na elektřinu byl tím nejlepším, co kdy udělali,“ říká řidič. I on si chce pořídit ekologičtější auto, ale má to háček. „Abych zůstal v oboru, potřebuji, aby vláda podpořila ekologický přechod tím, že elektrický taxík bude cenově dostupný a pro mě a mé podnikání životaschopnou a nákladově efektivní volbou,“ říká.

Nedávný průzkum provedený Asociací licencovaných taxikářů a charitativní organizací Possible zaměřenou na ochranu klimatu totiž ukázal, že dvě třetiny z taxikářů, kteří jezdí s dieselovými vozy, by okamžitě přešly na nový typ taxíku, kdyby získali nějakou formu podpory.

„Kdyby to vláda myslela s přechodem na ekologickou ekonomiku vážně, mohli bychom zavést bezúročné půjčky, jaké mají taxikáři ve Skotsku,“ říká Brit. Vládní dotace na plug-in taxi v Británii původně zahrnovala slevu 7 500 liber z ceny nového elektrického taxi. Nedávno se ovšem snížila na 4 000 liber. Ministerstvo dopravy neplánuje její prodloužení po březnu 2026. „Dotace by se mohla prodloužit a obnovit na původní vyšší částku,“ říká řidič. Silnice by podle něj byly bezpečnější pro lidi, kteří je potřebují používat.

Kde vzít na nový

„Když bylo elektrické taxi poprvé k dispozici a podpora byla vyšší, byl můj dieselový taxík příliš nový na to, abych uvažoval o tom, že ho pošlu do šrotu,“ stěžuje si taxikář. Téměř polovina taxikářů podle něj ještě nepřešla na nový typ pohonu a teď hrozí, že pokud si nebudou moci dovolit nový elektrický, budou muset skončit.

Proč je taxík Hackney Carriage Označení londýnských taxíků má historické kořeny, které sahají až do 16. století. Slovo „Hackney“ původně označovalo oblast v severovýchodním Londýně, známou jako Hackney, kde se nacházely stáje a kočáry. Tato oblast byla známá chovem koní pro různé využití včetně dopravy. Hackney carriage je také termín v britském právu, který označuje taxi, které splňuje určité regulace a normy stanovené městskými úřady pro veřejnou přepravu.

„Znám mnoho starších řidičů, kteří se už rozhodli odejít, i když to pro ně bylo těžké. Nesehnali peníze na koupi nebo pronájem a následné provozování elektrického taxíku. Ale tak by to být nemělo,“ říká Brit.

Londýnské taxíky přezdívané Hackney jezdí ve městě již od roku 1600. „Přežili jsme čtyři sta let a přehod z koní a povozů na motorová vozidla byl v té době také nepředstavitelný. Ve srovnání s tím se náhrada taxíků na fosilní paliva těmi elektrickými nezdá být tak hrozivou změnou. Taxikáři jsou připraveni a čekají na skok do čistší a ekologičtější budoucnosti, ale nemohou to udělat sami. Potřebujeme ale podporu, jinak by mohla být navždy ztracena staletí historie a také skvělá profese,“ uzavírá londýnský taxikář podle The Standardu.