Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Velcí psi už nemusí do zavazadlového prostoru. ITA Airways je pouští mezi cestující

Petra Škraňková
  6:00
Pes v letadle zemřel

Pes v letadle zemřel | foto: YoutubeOcko.tv

Nová letecká společnost Bark Air bude přepravovat psy a jejich majitele. (15....
Majitelé psů si mohou rezervovat letenky od 11. dubna. (15. dubna 2024)
Letecká společnost Bark Air přepraví psy i jejich majitele. (15. dubna 2024)
První odlety jsou naplánovány na 23. květen. (15. dubna 2024)
9 fotografií
Italská letecká společnost ITA Airways zavedla novou službu pro milovníky psů, kteří se bez svého mazlíčka nechtějí odloučit ani na dovolené či dlouhých pracovních cestách. Nově mohou na vybraných letech cestovat v kabině i větší psi. Služba je zatím dostupná jen na omezeném počtu spojů a za přísně stanovených podmínek.

Nově mohou v kabinách letadel ITA Airways cestovat i psi až do 30 kilogramů váhy. Cestovat by tak mohli například zástupci plemen sibiřský husky, border kolie, stafordšírský bulteriér nebo německý krátkosrstý ohař. Jejich přepravu na palubě mezi cestujícími povolil italský Úřad pro civilní letectví (ENAC).

Zájem o cestování s domácími mazlíčky přitom roste. Jarní průzkum Francouzského institutu veřejného mínění (IFOP) ukázal, že 64 procent majitelů domácích zvířat plánovalo letos v létě vyrazit na dovolenou i se svým mazlíčkem.

Chaos na letišti kvůli A380. Lidé museli čekat na palubě 10 hodin bez klimatizace

Nová služba nazvaná Large Pet Friendly mění dosavadní pravidla přepravy. Větší psi mohou nově obsadit vyhrazená místa v kabině. Na každém letu mohou takto cestovat maximálně dva větší psi – jeden o hmotnosti 10 až 15 kilogramů a druhý o hmotnosti 15 až 30 kilogramů.

Rezervaci je nutné provést nejméně čtyři dny před odletem prostřednictvím zákaznického centra nebo telefonické linky letecké společnosti.

Velký pes podle pravidel ITA Airways nesedí na sedadle, ale leží na podlaze, v předem vyhrazeném prostoru vedle svého majitele. Italský letecký úřad ENAC doporučuje psy přepravovat v první nebo poslední řadě letadla, typicky u přepážky a poblíž sedadla u okna. Majitel pak sedí směrem do uličky. Pes má po celou dobu letu zůstat na absorpční podložce, kterou poskytne aerolinka, a je zajištěn speciálním retenčním systémem připnutým k bezpečnostnímu pásu.

Proč pes po vykonání potřeby hrabe. Veterináři mají jasné vysvětlení

Nová služba byla spuštěna minulý týden týden, v pondělí 3. srpna, a navazuje na zkušební let mezi milánským letištěm Linate a římským letištěm Fiumicino loni v září. Itálie si od toho slibuje mimo jiné i podporu cestovnímu ruchu díky nové pověsti země coby přívětivé destinace přátelské ke zvířatům.

Během prvních dvou měsíců budou moci ve stejném letadle cestovat také až dva psi do 10 kilogramů v ekonomické třídě. Budou však muset sedět nejméně osm řad od větších psů. Aerolinka plánuje později zvýšit počet menších psů v ekonomické třídě na čtyři a službu rozšířit na další vnitrostátní linky. Do budoucna počítá také s jejím zavedením na mezinárodních letech, jakmile to umožní předpisy.

Dovolená s mazlíčkem. Všechno naplánujte předem, nezapomeňte na doklady

V Itálii je to naprostá novinka, ale ve světě se už s většími psy na palubě létá. Americká Bark Air už od roku 2024 přijímá do kabiny psy všech velikostí a plemen, bez přepravek. Jde ovšem o specializovanou službu na charterových letech, nikoli klasickou síťovou aerolinku s běžnými pravidelnými linkami. Létá například mezi New Yorkem, Los Angeles, Londýnem, Paříží či Madridem a psím pasažérům nabízí speciální servis včetně protihlukových chráničů uší, uklidňujících pamlsků nebo nápojů. Za patřičnou cenu. První letenky za 6 000 dolarů (v přepočtu 140 000 Kč) se však vyprodaly okamžitě.

U standardních domácích mazlíčků běžné evropské aerolinky zpravidla stanovují limit kolem 8–12 kg včetně přepravky.

Cestování se psem za statisíce. Archivní video z roku 2024

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak...

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...

Mladým jsou lidé ochotni vysloveně škodit, až mě experiment zaskočil, říká ekonomka

Premium
Julie Chytilová

Vypadá to na šikanu mladých dospělých. Právě jim jsou ostatní lidé nejméně ochotni pomáhat, a naopak dokonce připraveni škodit. I pro behaviorální ekonomku Julii Chytilovou, která zkoumá, podle čeho...

Spadlo to, řekl kolega. Šéf Alpine Pro popisuje, jak firma přišla o půl miliardy

Václav Hrbek firmu Alpine Pro spoluzakládal v 90. letech a dnes působí jako...

Požár výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně připravil Alpine Pro o centrální sklad, zásoby i o část nové podzimní a zimní kolekce. Majitel Václav Hrbek v podcastu Industrial popisuje...

Pizza za 22 eur pobouřila turisty. Chorvatsko řeší, kam až mohou ceny růst

Premium
Pizza za 22 eur na ostrově Hvar

Pizza za 22 eur, tedy zhruba 540 korun, rozpoutala na chorvatských sociálních sítích pořádnou bouři. Zatímco část turistů tvrdí, že za kvalitní suroviny a výhled na Hvaru se zkrátka platí, jiní...

Obří úložiště rtuti je hotové. Metrostav sahá v Norsku po dalších zakázkách

Výstavba úložiště odpadů při výrobě zinku v Oddě v Norsku

Metrostav v Norsku dokončuje obří podzemní úložiště pro nebezpečné odpady vzniklé z výroby zinku. Nedaleko města Odda ležícího pět hodin jízdy autem od metropole Osla dokončil hrubé těžební práce na...

Velcí psi už nemusí do zavazadlového prostoru. ITA Airways je pouští mezi cestující

Pes v letadle zemřel

Italská letecká společnost ITA Airways zavedla novou službu pro milovníky psů, kteří se bez svého mazlíčka nechtějí odloučit ani na dovolené či dlouhých pracovních cestách. Nově mohou na vybraných...

12. srpna 2026

Americká výsledková sezona: divoká jízda BigTechu, farmaceutů i ropných gigantů

Premium
Ilustrační snímek

Od bilionových výprodejů k historickým rekordům. Stačily dva týdny, aby se nálada na globálních trzích otočila o 180 stupňů. Ještě v polovině července na Wall Streetu panoval strach, že mánie kolem...

12. srpna 2026

Poptávka firem se míjí s dovednostmi uchazečů. Dlouhodobě nezaměstnaných přibývá

ilustrační snímek

Přibývá lidí, kteří jsou dlouhodobě na úřadech práce. Pro ekonomiku to není dobrá zpráva. Čím déle je člověk nezaměstnaný, tím těžší jeho návrat na pracovní trh. Uchazeči mají často jiné dovednosti,...

12. srpna 2026

Zatmění jako byznys. Ceny ubytování v Evropě prudce stoupají před historickým úkazem

Ilustrační obrázek maximální fáze částečného zatmění Slunce 12. srpna 2026 nad...

Turisté z celého světa se hrnou na Island a do Španělska, aby byli svědky prvního úplného zatmění Slunce viditelného z kontinentální Evropy v tomto století. Ceny hotelů v některých městech na Islandu...

11. srpna 2026

Čísla ukázala, kde Češi shánějí granáty pro Ukrajinu. Zbrojní export vzrostl sedmkrát

Premium
Ukrajinští dělostřelci z 53. mechanizované brigády pálí na ruské pozice u...

Český obranný průmysl zažívá zlaté časy. Loni vyvezl materiál za 112,6 miliardy korun, o třiadvacet procent více než v roce předchozím. Většina míří na Ukrajinu, ale ani po případném příměří se...

11. srpna 2026  18:27

Extrémy sílí. Teplota moří a oceánů překonala dosavadní rekord z roku 2023

ilustrační snímek

Teplota vody v mořích a oceánech byla letos v červenci nejvyšší v historii měření. Mimo polární oblasti padl dosavadní rekord z roku 2023. Rekordní hodnoty vědci naměřili také v Evropě, a to...

11. srpna 2026

Vidina vrácených tisíců. Důchodci zahltili telefonáty banky a penzijní společnosti

Penzijní spoření nepřináší důchodcům státní příspěvek.

Pomoc „uzamčeným“ důchodcům, tak ministerstvo financí prezentovalo novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření, která vešla v účinnost 1. srpna. Díky ní se budou vracet státní příspěvky některým...

11. srpna 2026

Nahradit Hormuz není snadné. Transport ropy možnosti nabízí, s plynem je to horší

Tanker Callisto kotví v přístavu Sultan Qaboos, protože v Hormuzském průlivu...

Válka s Íránem ukázala, jak silně je světový obchod se strategickými surovinami závislý na Hormuzském průlivu. Před vypuknutím konfliktu tudy proudila zhruba pětina světových dodávek ropy i LNG....

11. srpna 2026  15:57

Jižní Korea má rekordní daňové příjmy, hlavním motorem je produkce čipů

ilustrační snímek

Hrubý domácí produkt Jižní Koreje na obyvatele je na cestě k největšímu růstu za posledních pět let. Podle posledních odhadů se země přiblížila hranici 40 000 dolarů. Hlavním důvodem je globální boom...

11. srpna 2026  13:35

Cena ropy Brent překročila 90 dolarů za barel, slábnou naděje na mír s Íránem

ilustrační snímek

Ceny ropy v úterý pokračují v růstu. Severomořský Brent překročil hranici 90 dolarů za barel a vrátil se tak na úrovně z konce července. Podle analytiků za růstem stojí slábnoucí naděje na brzké...

11. srpna 2026  12:01

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Všichni čekali konec letáků. Místo toho sílí, říká šéf marketingu Penny

Vedoucí strategického marketingu Penny Vít Vojtěch (7. srpna 2026)

Jak přivést do supermarketu zákazníky, které televizní reklama neosloví? Proč Penny místo drahých vánočních reklam sází na festivaly, silikonová prsa nebo párek v rohlíku za 9,90 Kč? A proč podle...

11. srpna 2026

Pátá vlna veder v Evropě ohrozí stav řek, dodávky elektřiny i úrodu, varují odborníci

Extrémně nízká hladina Rýna v Kolíně nad Rýnem (3. srpna 2026)

Vlna vysokého tlaku v úterý vyžene teploty v severní Francii až k 40 °C, teploty v jižní Anglii by mohly dosáhnout hodnot kolem 35 °C. Počasí pravděpodobně zabrání mrakům nesoucím vlhkost v doplnění...

11. srpna 2026  11:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×