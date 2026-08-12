Velcí psi už nemusí do zavazadlového prostoru. ITA Airways je pouští mezi cestující

Nově mohou v kabinách letadel ITA Airways cestovat i psi až do 30 kilogramů váhy. Cestovat by tak mohli například zástupci plemen sibiřský husky, border kolie, stafordšírský bulteriér nebo německý krátkosrstý ohař. Jejich přepravu na palubě mezi cestujícími povolil italský Úřad pro civilní letectví (ENAC).
Zájem o cestování s domácími mazlíčky přitom roste. Jarní průzkum Francouzského institutu veřejného mínění (IFOP) ukázal, že 64 procent majitelů domácích zvířat plánovalo letos v létě vyrazit na dovolenou i se svým mazlíčkem.
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Nová služba nazvaná Large Pet Friendly mění dosavadní pravidla přepravy. Větší psi mohou nově obsadit vyhrazená místa v kabině. Na každém letu mohou takto cestovat maximálně dva větší psi – jeden o hmotnosti 10 až 15 kilogramů a druhý o hmotnosti 15 až 30 kilogramů.
Rezervaci je nutné provést nejméně čtyři dny před odletem prostřednictvím zákaznického centra nebo telefonické linky letecké společnosti.
Velký pes podle pravidel ITA Airways nesedí na sedadle, ale leží na podlaze, v předem vyhrazeném prostoru vedle svého majitele. Italský letecký úřad ENAC doporučuje psy přepravovat v první nebo poslední řadě letadla, typicky u přepážky a poblíž sedadla u okna. Majitel pak sedí směrem do uličky. Pes má po celou dobu letu zůstat na absorpční podložce, kterou poskytne aerolinka, a je zajištěn speciálním retenčním systémem připnutým k bezpečnostnímu pásu.
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Nová služba byla spuštěna minulý týden týden, v pondělí 3. srpna, a navazuje na zkušební let mezi milánským letištěm Linate a římským letištěm Fiumicino loni v září. Itálie si od toho slibuje mimo jiné i podporu cestovnímu ruchu díky nové pověsti země coby přívětivé destinace přátelské ke zvířatům.
Během prvních dvou měsíců budou moci ve stejném letadle cestovat také až dva psi do 10 kilogramů v ekonomické třídě. Budou však muset sedět nejméně osm řad od větších psů. Aerolinka plánuje později zvýšit počet menších psů v ekonomické třídě na čtyři a službu rozšířit na další vnitrostátní linky. Do budoucna počítá také s jejím zavedením na mezinárodních letech, jakmile to umožní předpisy.
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V Itálii je to naprostá novinka, ale ve světě se už s většími psy na palubě létá. Americká Bark Air už od roku 2024 přijímá do kabiny psy všech velikostí a plemen, bez přepravek. Jde ovšem o specializovanou službu na charterových letech, nikoli klasickou síťovou aerolinku s běžnými pravidelnými linkami. Létá například mezi New Yorkem, Los Angeles, Londýnem, Paříží či Madridem a psím pasažérům nabízí speciální servis včetně protihlukových chráničů uší, uklidňujících pamlsků nebo nápojů. Za patřičnou cenu. První letenky za 6 000 dolarů (v přepočtu 140 000 Kč) se však vyprodaly okamžitě.
U standardních domácích mazlíčků běžné evropské aerolinky zpravidla stanovují limit kolem 8–12 kg včetně přepravky.
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