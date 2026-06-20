Po zaškrtnutí sněhové vločky se neklimatizované spoje zbarví do šeda a klimatizované vozy zůstanou v původní barvě. Mapa je zpřístupněna zájemcům na adrese mapa.pid.cz.
Podle Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) je k poslednímu dubnovému dni letošního roku 72,87 % autobusů plně klimatizovaných a všechny trolejbusy plně klimatizované.
Řidič klimatizaci zapne v případě, že venkovní teplota dosáhne 22 stupňů Celsia. Standardy jsou platné pro nově soutěžená vozidla, dle technických a provozních možností je DPP uplatňuje i u stávajících či již dříve vysoutěžených vozidel. V případě, že je klimatizace nefunkční má řidič povinnost nahlásit tuto skutečnost nejpozději při příjezdu autobusu do garáže.
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Mapa vidí, v jaké stanici je zrovna metro. Funkci zřejmě nabídne i Lítačka
„O doplnění klimatizací do starších autobusů s ohledem na technickou a finanční náročnost DPP zatím neuvažuje,“ uvádí dopravní podnik na svém webu.
Pouze pětina pražských tramvají je vybavena celovozovou klimatizací. Celkově DPP vlastní 770 provozních tramvají a pouze 147 z nich disponuje klimatizací. Klimatizované tramvaje typu 15T cestující poznají podle žluté čelní masky.
Funkce platí také pro vlakové linky, a to nejen v Praze, ale i v celém systému Pražské integrované dopravy, tedy mimo jiné i ve Středočeském kraji. Podle informací redakce však ne všechny vlakové spoje mají označení klimatizované navzdory tomu, že tuto výhodu mají. Například linka R24 z Prahy přes Kladno do Rakovníka je klimatizovaná, ačkoliv na mapě je šedá.
V Česku v pátek padly teplotní rekordy na zhruba desetině meteorologických stanic měřících déle než 30 let. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku s 36 stupni Celsia.