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Tropy a cestování veřejnou dopravou. Jak a kde hledat klimatizované spoje

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  13:26
Česko se od pátku ocitá pod náporem tropických teplot. Webová aplikace Regionálního organizátora pražské integrované dopravy (ROPID) ukazuje na mapě všechny spoje, které mají nainstalovanou klimatizaci ve voze. Uživatel dokonce může vybrat, aby se mu zobrazovaly pouze tyto spoje.
Klimatizovanou tramvaj typu 15T cestující poznají podle žluté čelní masky

Klimatizovanou tramvaj typu 15T cestující poznají podle žluté čelní masky | foto: PID

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Po zaškrtnutí sněhové vločky se neklimatizované spoje zbarví do šeda a klimatizované vozy zůstanou v původní barvě. Mapa je zpřístupněna zájemcům na adrese mapa.pid.cz.

Podle Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) je k poslednímu dubnovému dni letošního roku 72,87 % autobusů plně klimatizovaných a všechny trolejbusy plně klimatizované.

Řidič klimatizaci zapne v případě, že venkovní teplota dosáhne 22 stupňů Celsia. Standardy jsou platné pro nově soutěžená vozidla, dle technických a provozních možností je DPP uplatňuje i u stávajících či již dříve vysoutěžených vozidel. V případě, že je klimatizace nefunkční má řidič povinnost nahlásit tuto skutečnost nejpozději při příjezdu autobusu do garáže.

Mapa vidí, v jaké stanici je zrovna metro. Funkci zřejmě nabídne i Lítačka

„O doplnění klimatizací do starších autobusů s ohledem na technickou a finanční náročnost DPP zatím neuvažuje,“ uvádí dopravní podnik na svém webu.

Pouze pětina pražských tramvají je vybavena celovozovou klimatizací. Celkově DPP vlastní 770 provozních tramvají a pouze 147 z nich disponuje klimatizací. Klimatizované tramvaje typu 15T cestující poznají podle žluté čelní masky.

Funkce platí také pro vlakové linky, a to nejen v Praze, ale i v celém systému Pražské integrované dopravy, tedy mimo jiné i ve Středočeském kraji. Podle informací redakce však ne všechny vlakové spoje mají označení klimatizované navzdory tomu, že tuto výhodu mají. Například linka R24 z Prahy přes Kladno do Rakovníka je klimatizovaná, ačkoliv na mapě je šedá.

V Česku v pátek padly teplotní rekordy na zhruba desetině meteorologických stanic měřících déle než 30 let. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku s 36 stupni Celsia.

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