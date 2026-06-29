Pro německé tramvaje byla víkendová vedra až příliš. Doprava se v sobotu kvůli tomu zastavila v saských městech Lipsko, Saská Kamenice (Chemnitz) a Magdeburg, ale také v bavorském Würzburgu nebo Norimberku ve spolkové zemi Franky, informoval portál Deutsche Welle.
🌡 Extreme heat brings all trams in Germany's Leipzig to a halt— NEXTA (@nexta_tv) June 28, 2026
Extreme heat has melted the sealant between asphalt and concrete. It seeped into the tram tracks and hardened, making tram operations unsafe.
All tram services across the city have been suspended until at least… pic.twitter.com/5vOzn7ihNx
Protože jsou v městských ulicích tramvajové tratě často tvořeny žlábkovými kolejnicemi zapuštěnými do asfaltu nebo betonu, mezera mezi ocelovou kolejnicí a okolní vozovkou je vyplněna pružnou bitumenovou (živicovou) nebo polymer-bitumenovou zalévací hmotou. Ta utěsňuje spáru proti vodě, umožňuje malé relativní pohyby kolejnice při teplotních změnách a omezuje přenos vibrací do vozovky.
Při teplotách kolem 40 °C, kdy se povrch asfaltu může rozpálit na 60–70 °C i více, tato hmota výrazně změkne. Průjezdy tramvají ji pak mechanicky vytlačují z drážek a doslova ji „rozválcují“ do okolí.
V Lipsku je situace nejvážnější. Tramvajová doprava byla v sobotu přerušena v naprosté většině města. „Bimmely“, jak tramvajím v největším saském městě hovorově přezdívají slovem pro zvoneček, se měly rozjet v neděli večer. Uzavírka však byla několikrát prodloužena. „Tramvaje nepojedou až do čtvrtka,“ oznámil pondělí dopoledne dopravní úřad prostřednictvím aplikace Leipzig Move.
|
Pražské tramvaje musejí kvůli vedru zpomalit. Spoje nabírají zpoždění
Problémy s roztavenou černou hmotou podél kolejnic omezily dopravu také v Saské Kamenici a Magdeburgu. „Ve Würzburgu se tramvajová zcela přerušila, stejně jako v Norimberku,“ uvedl bavorský zpravodajský portál BR24. V okrese Cham se v horku zdeformovaly svršky regionální dráhy Oberpfalzbahn.