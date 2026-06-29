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Vedra ochromila dopravu v Lipsku. Tramvaje se „lepily“ na černé nánosy živice

Petra Škraňková
  12:18
Německo zasáhla o uplynulém víkendu stejná vlna veder jako Česko. Teploty překročily 40 stupňů Celsia a v mnoha městech poničily svršky tramvajových trati v takovém rozsahu, že se na nich zastavila veškerá doprava.

Pro německé tramvaje byla víkendová vedra až příliš. Doprava se v sobotu kvůli tomu zastavila v saských městech Lipsko, Saská Kamenice (Chemnitz) a Magdeburg, ale také v bavorském Würzburgu nebo Norimberku ve spolkové zemi Franky, informoval portál Deutsche Welle.

Protože jsou v městských ulicích tramvajové tratě často tvořeny žlábkovými kolejnicemi zapuštěnými do asfaltu nebo betonu, mezera mezi ocelovou kolejnicí a okolní vozovkou je vyplněna pružnou bitumenovou (živicovou) nebo polymer-bitumenovou zalévací hmotou. Ta utěsňuje spáru proti vodě, umožňuje malé relativní pohyby kolejnice při teplotních změnách a omezuje přenos vibrací do vozovky.

Při teplotách kolem 40 °C, kdy se povrch asfaltu může rozpálit na 60–70 °C i více, tato hmota výrazně změkne. Průjezdy tramvají ji pak mechanicky vytlačují z drážek a doslova ji „rozválcují“ do okolí.

Lipský dopravní podnik LVB uvedl, že vysoké teploty způsobily roztavení tmelu na spáry asfaltu a betonu na několika místech. (27. června 2026)
Lipský dopravní podnik LVB uvedl, že vysoké teploty způsobily roztavení tmelu na spáry asfaltu a betonu na několika místech. (27. června 2026)
Lipský dopravní podnik LVB uvedl, že vysoké teploty způsobily roztavení tmelu na spáry asfaltu a betonu na několika místech. (27. června 2026)
Lipský dopravní podnik LVB uvedl, že vysoké teploty způsobily roztavení tmelu na spáry asfaltu a betonu na několika místech. (27. června 2026)
8 fotografií

V Lipsku je situace nejvážnější. Tramvajová doprava byla v sobotu přerušena v naprosté většině města. „Bimmely“, jak tramvajím v největším saském městě hovorově přezdívají slovem pro zvoneček, se měly rozjet v neděli večer. Uzavírka však byla několikrát prodloužena. „Tramvaje nepojedou až do čtvrtka,“ oznámil pondělí dopoledne dopravní úřad prostřednictvím aplikace Leipzig Move.

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Problémy s roztavenou černou hmotou podél kolejnic omezily dopravu také v Saské Kamenici a Magdeburgu. „Ve Würzburgu se tramvajová zcela přerušila, stejně jako v Norimberku,“ uvedl bavorský zpravodajský portál BR24. V okrese Cham se v horku zdeformovaly svršky regionální dráhy Oberpfalzbahn.

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