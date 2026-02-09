Stávku vedenou hlavním odborovým svazem strojvedoucích SEMAF zaměstnanci vyhlásili poté, co při vykolejení vysokorychlostního vlaku v Andalusii zahynulo 46 lidí a další člověk zemřel při nehodě v Katalánsku o dva dny později.
Ministr dopravy Oscar Puente vedl o víkendu neúspěšná jednání s odbory, aby stávku odvrátil. „Tento pokračující pokles bezpečnosti železniční dopravy je nepřijatelný,“ reagovala SEMAF ve svém prohlášení podle agentury Bloomberg.
|
„Bylo to jako zemětřesení.“ Lidé líčí srážku vlaků ve Španělsku, příbuzní jsou zoufalí
Barcelona a okolní region Katalánska od 20. ledna trpí pravidelným zpožděním a výlukami příměstských vlaků kvůli kontrolám a opravám kolejí. Ty mají dopad i na nákladní dopravu do Francie a do přístavů v Barceloně a Valencii.
Nejvíce potíží mají vysokorychlostní vlaky. Snížila se traťová rychlosti, což prodloužilo dobu jízdy. Vlaky musí jet také pomaleji ve chvíli, kdy strojvedoucí nahlásí bezpečnostní problémy na trati, které je třeba zkontrolovat.
|
Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky
Krize v železniční dopravě zvýšila politický tlak na vládu premiéra Pedra Sáncheze. Katalánsko je jedním z hlavních premiérových volebních obvodů.
Španělské příměstské vlaky provozuje státní společnost RENFE, která je také hlavním provozovatelem vysokorychlostních vlaků. ADIF, další státní společnost, spravuje železniční infrastrukturu. Vysokorychlostní služby provozují také společnosti Ouigo, kontrolovaná francouzským státem, a Iryo, vlastněná italským státem.
Přibližně pět tisíc vlakových spojů přepraví ve Španělsku denně v průměru asi 1,4 milionu cestujících. Země má přes 3 000 kilometrů vysokorychlostních železničních tratí, což z ní podle správce infrastruktury ADIF činí druhou největší síť na světě.