Hranice dosavadní zóny zvané SCT se nezmění, patří do ní celé centrum města (Śródmieście), a části sousedních obvodů: Wola, Ochota, Saska Kępa, Grochów a Praga.
Od Nového roku do ní nebudou moci vjíždět vozidla vyrobená před rokem 2000 nebo nesplňující normu Euro 3 – v případě vozidel s benzínovým motorem a vyrobených před rokem 2009 nebo nesplňující normu Euro 5 – v případě vozidel s dieselovým motorem (tj. maximální stáří vozidla v roce uvedení do provozu – 17 let), píše web Rzeczpospolita.
SCT
Zóna čisté dopravy, polsky Strefa Czystego Transportu, pokrývá centrální oblast města o rozloze zhruba 37 km² (asi sedm procent celého území).
První etapa vstoupila v platnost. 1. července 2024 a zakázala vjezd benzinovým vozidlům starším 27 let nebo nesplňujícím normu Euro 2 a dieselovým autům starším 18–19 let nebo nesplňujícím Euro 4.
Dodržování se sleduje pomocí kamerového systému a městských strážníků.
Vjezd bez splnění pravidel je pokutován do 500 PLN (2 800 Kč).
„Omezení se nebude týkat obyvatel hlavního města platících daně ve Varšavě a osob, které do konce roku 2023 dosáhnou věku 70 let,“ informoval mluvčí úřadu městských komunikací.
Tito obyvatelé musí podat příslušnou žádost, aby byli osvobozeni od zákazu. Další výjimky se týkají mimo jiné osob se zdravotním postižením anebo služeb.
Varšavu následuje Krakov
Druhá fáze SCT začne platit do konce roku 2027, v té se omezení začnou vztahovat také na rezidenty s trvalým bydlištěm a platící daně ve Varšavě.
Pak již do zóny nebudou moci vjíždět vozidla s benzinovým motorem vyrobená před rokem 2005 nebo nesplňující normu Euro 4 a vozidla s dieselovým motorem vyrobená před rokem 2014 nebo nesplňující normu Euro 6.
Od 1. ledna 2032 nebudou do SCT vjíždět benzinová vozidla starší osmnácti let nebo nesplňující normu Euro 6 a dieselová vozidla starší dvanácti let nebo nesplňující normu Euro 6.
Od Nového roku začala platit zóna čisté dopravy také v polském Krakově. I zde zóna zavádí nová pravidla pro vjezd do přibližně 60 procent území města. Podle úředníků z krakovské Správy veřejné dopravy, kteří její pravidla vypracovali, nebude mít ve většině případů vliv na každodenní fungování obyvatel a návštěvníků města.
Osoby registrované v Krakově a platící zde daně získají časově neomezené osvobození pro vozidla, která vlastnili před 26. červnem tohoto roku, a to bez ohledu na to, jak stará jsou tato vozidla. Obyvatelé Krakova budou muset svá vozidla nahlásit v systému – ale pouze v případě, že jejich vozidla nesplňují požadované normy. Toto hlášení bude nutné provádět každý rok. Osvobození od poplatků se vztahuje také na osoby, které nejsou obyvateli Krakova,
Další polská města, jako například Vratislav, Lodž nebo Poznaň, plánují nebo zvažují zavedení vlastních zón, uzavírá polský deník.