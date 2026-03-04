Útok na Írán a odveta způsobily největší omezení letecké dopravy od pandemie

  7:36
Válka na Blízkém východě představuje největší omezení letecké dopravy od pandemie covidu-19, sdělil generální ředitel cestovní agentury PC Agency Paul Charles. Nejistota ohledně délky trvání konfliktu, který začal americko-izraelským útokem na Írán, pravděpodobně donutí cestující zrušit nebo změnit cestovní plány.
Pasažér na letišti v libanonském Bejrútu kontroluje tabule se zrušenými lety. (28. února 2026) | foto: AP

Kromě narušení přepravy cestujících bude citelný dopad také na nákladní dopravu, který bude činit miliardy dolarů, dodal Charles.

Ceny ropy v důsledku rozšiřujícího se konfliktu na Blízkém východě prudce vzrostly, letos zatím o zhruba 30 procent, což hrozí zvýšením nákladů na letecké palivo a snížením zisků leteckých společností.

Generální ředitel irské letecké společnosti Ryanair Michael O’Leary řekl agentuře Reuters, že jeho aerolinky si zajistily na příštích 12 měsíců zafixovanou cenu ropy na úrovni přibližně 67 dolarů za barel a že nedávné výkyvy nebudou mít na jejich podnikání vliv. Cena ropy Brent se v úterý pohybovala nad 80 dolary za barel.

„Letové plány se musí normalizovat, aby se vyřešila situace uvázlých cestujících,“ uvedl na veletrhu cestovního ruchu v Berlíně Benjamin Jacobi, šéf německé pobočky cestovní kanceláře TUI.

Chaos na letištích stoupá. Konflikt na Blízkém východě uzemnil letadla po celém světě

Už od zahájení ruské války na Ukrajině v roce 2022 je ruský vzdušný prostor pro západní letecké společnosti z velké části uzavřen. Dopravci se pohybují v úzkých letových koridorech nad Blízkým východem, což mnohé z nich nutí prodloužit dobu letu a zvýšit spotřebu paliva, aby se vyhnuli válečným zónám.

Provozní a finanční dopady se mezi jednotlivými leteckými společnostmi výrazně liší, uvedla Karen Liová, vedoucí oddělení pro výzkum infrastruktury, průmyslu a dopravy v Asii v bance J.P. Morgan.

„Mezi jednotlivými dopravci existují významné rozdíly, pokud jde o strategii zajištění, expozici letecké nákladní dopravy a schopnosti přesměrování sítí, které budou mít vliv na skutečný dopad situace na Blízkém východě,“ uvedla Liová.

Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá

Liová očekává, že investoři budou s dalším vývojem situace stále více rozlišovat mezi leteckými společnostmi na základě zmíněných faktorů a nebudou k odvětví přistupovat jako k monolitu.

USA a Izrael v sobotu zaútočily na Írán. Ten v odvetě zahájil dronové a raketové útoky na Izrael a arabské státy v regionu, jež hostí americké vojenské základny. Terčem byla mimo jiné i mezinárodní civilní letiště ve Spojených arabských emirátech a Kataru. Jeden z terminálů na mezinárodním letišti v Dubaji, které je obvykle jedním z nejrušnějších leteckých uzlů na světě, byl o víkendu poškozen. V noci na úterý Írán zaútočil také na americkou leteckou základnu v Bahrajnu a na ambasádu USA v Saúdské Arábii.

