Čtrnáctidenní příměří mezi Íránem a Spojenými státy problémy na trhu s leteckým palivem příliš nevyřeší, domnívá se šéf Mezinárodní asociace leteckých dopravců IATA Willie Walsh. „I kdyby se opravdu povedlo opět Hormuzský průliv zprůchodnit, návrat do normálu potrvá měsíce,“ upozorňuje Walsh pro agenturu Bloomberg.
Letecké palivo představuje pro aerolinky druhou nejvýraznější nákladovou položku hned po mzdách. Stojí průměrně až za 27 procenty celkovými provozními výdaji každých aerolinek. Země Perského zálivu se řadí mezi jeho největší producenty na světě.
To, že zprůchodnění Hormuzu problémy nedostatek s leteckým palivem minimálně zatím příliš neřeší, potvrzuje i reakce trhů. Ačkoliv cena barelu severomořské ropy Brent po oznámení dočasného příměří po několika týdnech klesla pod hranici 100 dolarů, letecké palivo zlevnilo jen nepatrně. „Člověk by čekal podobný cenový pokles, což se ale nastalo. To nevyhnutelně přinese i dražší letenky,“ doplňuje Walsh.
Důsledky krize jsou patrné napříč celým leteckým sektorem. Aerolinky zdražují letenky a některé ruší vybrané spoje. Řada dopravců přidává mezipřistání kvůli doplnění paliva nebo tankuje víc už na výchozích letištích. Americká společnost Delta Air Lines očekává, že její náklady na letecké palivo meziročně vzrostou o více než 2 miliardy dolarů (asi 42 miliard korun).
Mnohé letecké společnosti již zavedly palivové příplatky. Například AirAsia X zvýšila ceny letenek až o 40 procent. Ceny letenek zvýšila i společnost Air New Zealand.
I přesto ale akcie leteckých společností reagovaly na příměří pozitivně. Například Lufthansa či společnost International Airlines Group si připsaly přes 12 procent. Akcie společnosti Air France-KLM vyrostly dokonce o téměř 15 procent. Na rostoucí vlně se vezou i americké aerolinky včetně United Airlines, Southwest Airlines nebo American Airlines.
Analytici říkají, že situace na trhu zůstane napjatá. „I kdyby válka skončila dnes, stabilizace cen letenek potrvá ještě měsíce,“ uvedl pro Bloomberg šéf Malaysia Aviation Group Nasaruddin Bakar. Podobně to vidí i šéf letecké společnosti Thai Airways. „Obnova potrvá. Jde i o zničenou infrastrukturu a narušené dodavatelské řetězce,“ uvádí pro Bloomberg Chai Eamsiri z Thai Airways.
Willie Walsh ale zároveň tvrdí, že i dočasné dvoutýdenní příměří je pro letecký sektor alespoň z části úlevou. „Jsem rád, že se aspoň část dodávek leteckého paliva podaří vrátit na trh. Pokles cen ale určitě nebude tak rychlý, jak by si aerolinky přály,“ uzavírá pro agenturu Bloomberg šéf Mezinárodní asociace leteckých dopravců IATA.