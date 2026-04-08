Nedostatek leteckého paliva potrvá i měsíce po válce, varuje asociace dopravců

  20:00
Mezinárodní asociace leteckých dopravců IATA varuje, že s nedostatkem leteckého paliva budou aerolinky po celém světě bojovat ještě několik měsíců po skončení války na Blízkém východě. Důvodem jsou mimo jiné obrovské škody na petrochemických závodech po celém Perském zálivu. Jejich opravy potrvají i několik let.

Šéf Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) Willie Walsh během tiskové konference ve švýcarské Ženevě (6. prosince 2023) | foto: Reuters

Čtrnáctidenní příměří mezi Íránem a Spojenými státy problémy na trhu s leteckým palivem příliš nevyřeší, domnívá se šéf Mezinárodní asociace leteckých dopravců IATA Willie Walsh. „I kdyby se opravdu povedlo opět Hormuzský průliv zprůchodnit, návrat do normálu potrvá měsíce,“ upozorňuje Walsh pro agenturu Bloomberg.

Letecké palivo představuje pro aerolinky druhou nejvýraznější nákladovou položku hned po mzdách. Stojí průměrně až za 27 procenty celkovými provozními výdaji každých aerolinek. Země Perského zálivu se řadí mezi jeho největší producenty na světě.

Poptávka po letenkách zůstává v USA obrovská. Rostoucím cenám navzdory

To, že zprůchodnění Hormuzu problémy nedostatek s leteckým palivem minimálně zatím příliš neřeší, potvrzuje i reakce trhů. Ačkoliv cena barelu severomořské ropy Brent po oznámení dočasného příměří po několika týdnech klesla pod hranici 100 dolarů, letecké palivo zlevnilo jen nepatrně. „Člověk by čekal podobný cenový pokles, což se ale nastalo. To nevyhnutelně přinese i dražší letenky,“ doplňuje Walsh.

Letenky zdražují, aerolinky přidávají mezipřistání

Důsledky krize jsou patrné napříč celým leteckým sektorem. Aerolinky zdražují letenky a některé ruší vybrané spoje. Řada dopravců přidává mezipřistání kvůli doplnění paliva nebo tankuje víc už na výchozích letištích. Americká společnost Delta Air Lines očekává, že její náklady na letecké palivo meziročně vzrostou o více než 2 miliardy dolarů (asi 42 miliard korun).

Mnohé letecké společnosti již zavedly palivové příplatky. Například AirAsia X zvýšila ceny letenek až o 40 procent. Ceny letenek zvýšila i společnost Air New Zealand.

Taková je realita. Letecké palivo může Evropě chybět už v květnu

I přesto ale akcie leteckých společností reagovaly na příměří pozitivně. Například Lufthansa či společnost International Airlines Group si připsaly přes 12 procent. Akcie společnosti Air France-KLM vyrostly dokonce o téměř 15 procent. Na rostoucí vlně se vezou i americké aerolinky včetně United Airlines, Southwest Airlines nebo American Airlines.

Situace zůstává napjatá

Analytici říkají, že situace na trhu zůstane napjatá. „I kdyby válka skončila dnes, stabilizace cen letenek potrvá ještě měsíce,“ uvedl pro Bloomberg šéf Malaysia Aviation Group Nasaruddin Bakar. Podobně to vidí i šéf letecké společnosti Thai Airways. „Obnova potrvá. Jde i o zničenou infrastrukturu a narušené dodavatelské řetězce,“ uvádí pro Bloomberg Chai Eamsiri z Thai Airways.

Asijské aerolinky reagují na krizi. Menších dopravců se dotkne bolestněji

Willie Walsh ale zároveň tvrdí, že i dočasné dvoutýdenní příměří je pro letecký sektor alespoň z části úlevou. „Jsem rád, že se aspoň část dodávek leteckého paliva podaří vrátit na trh. Pokles cen ale určitě nebude tak rychlý, jak by si aerolinky přály,“ uzavírá pro agenturu Bloomberg šéf Mezinárodní asociace leteckých dopravců IATA.

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Otevírací doba obchodů na Velikonoce 2026: jak je otevřeno na Velký pátek?

ilustrační snímek

Na 3. dubna připadá velikonoční Velký pátek. Jaká bude ve státní svátek otevírací doba obchodů?

Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Ilustrační snímek

Kdy budou mít obchody letos o Velikonocích otevřeno a kde si nenakoupíte? Záleží na velikosti obchodu. Dobrá zpráva je, že o velikonočních svátcích se obchody zavřou jen jeden den, nikoliv v oba...

Gigant Oracle propustil desítky tisíc lidí. Zprávu se dozvěděli z mailu

Sídlo americké společnosti Oracle v americkém Texasu. (17. března 2022)

Jedna z největších technologických a IT firem Oracle Corporation jednorázově propustila přes deset tisíc zaměstnanců. Podle odhadů jde dokonce o 20 až 30 tisíc lidí, kteří přišli o práci...

Benzin za 43,15, nafta pod padesát. Ministerstvo poprvé uvedlo stropové ceny

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici MOL v Praze. (7.dubna 2026)

Ministerstvo financí poprvé zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na následující den, tedy na středu. Je to součást balíčku opatření, o kterých minulý týden rozhodla vláda kvůli vysokým cenám...

Češi splachují, co nemají. Jak se hledají hříšníci? Detektivní práce ve stokách, líčí vodárny

Premium
Kanalizační stoka

Navzdory snaze o osvětu Češi stále odhazují či vypouštějí do kanalizace věci, které tam nepatří. Kromě například vlhčených ubrousků či tuků a olejů po vaření se zástupci vodárenských a kanalizačních...

Vytápění dřevem jako alternativa k dražšímu plynu. Jarní slevy však nečekejte

Brikety hoří jasným plamenem a voní jako dřevo.

Zatímco vývoj cen plynu na burze v Evropě v posledních týdnech významně ovlivňovala válka na Blízkém východě, české dřevo, pelety a brikety podobné turbulence nezažívaly. Odborníci však upozorňují,...

8. dubna 2026

Válku na Blízkém východě pociťuje většina českých firem, zjistil průzkum

Oheň a dým v průmyslové zóně Fudžajra ve Spojených arabských emirátech po...

Důsledky konfliktu v Perském zálivu pociťuje 86 procent českých firem. Čelí zejména dražším energiím, surovinám i dopravě a rostoucí nejistotě, která se promítá i do odkládání investic. Za...

8. dubna 2026  15:50

Miluje ozubená kola a veterány. Jakub Pončík je nejmladší technický ředitel v historii Tatry

Hostem pořadu Industrial byl Jakub Pončík, technický ředitel Tatra Truck a...

Říká o sobě, že je Tatrovák srdcař. Do společnosti Tatra Trucks se Jakub Pončík dostal na praxi už jako student, čímž si splnil svůj klukovský sen. V současné době zastává v nejstarší tuzemské...

8. dubna 2026

Naše opatření zafungovala, říká Schillerová k palivům. Vláda tlačí na velké hráče

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici ORLEN v Praze. (8.dubna 2026)

Během středečního rána se uklidnila situace kolem Hormuzského průlivu, což okamžitě zmírnilo napětí na trzích, ceny ropy na světových burzách začaly klesat. Do vývoje se současně promítají i kroky...

8. dubna 2026  14:26

Na cestu Hormuzem čeká 800 lodí. Návrat k normálu bude pomalý, varují experti

Tanker proplouvající Hormuzským průlivem.

Rejdaři i obchodníci s velkým napětím sledují, jak se v nejbližších hodinách a dnech vyvine situace v Hormuzském průlivu. Na odblokování této přepravní tepny čeká více než osm stovek plavidel, která...

8. dubna 2026  13:26

Vyhraje, kdo zaujme. Írán do válečné propagandy zapojil memy, vtip i Lego

Premium
Íránci zesměšňují Trumpa, využívají AI Lego videa (8. dubna 2026)

Zatímco na Blízkém východě pokračují skutečné útoky s mrtvými a zraněnými, obě strany v této již měsíc trvající válce zároveň zveřejňují ironické memy prodchnuté popkulturou na internetovém bojišti....

8. dubna 2026  12:50

Jeden svátek otevřeno, druhý zavřeno. Jak to mají obchody o Velikonocích?

ilustrační snímek

Velikonoce jsou stejně jako dva květnové svátky i oba červencové pro Čechy zmatečné kvůli otvírací době obchodů. Velký pátek i velikonoční pondělí jsou státními svátky, ale obchody jsou zavřené jen...

8. dubna 2026  11:30

Trhy reagují na příměří na Blízkém východě. Akcie zpevňují, cena plynu klesá

Smlouvání dohod o nákupu a prodeji ropy v časech nejistot je nesnadné. Odhad...

Akcie na evropských trzích výrazně zpevňují, růst je podle analytiků reakcí na zklidnění situace na Blízkém východě. Naopak výrazně klesají akcie těžebních firem, jimž škodí prudký pokles cen ropy....

8. dubna 2026  10:45

Do Česka míří nízkoemisní ocel z Norska, poslouží při stavbě domů i dálnic

Výrobní hala společnosti 7 Steel Nordic (7. dubna 2026)

Z norských fjordů míří do Česka první větší dodávka nízkoemisní oceli – materiálu, který je v Evropě zatím nedostatkový a dosud se v tuzemsku objevoval spíše v pilotních projektech. Zásilka o objemu...

8. dubna 2026

První den zastropovaných cen. Podívejte se, za kolik je u pump benzin a nafta

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici MOL v Praze. (8.dubna 2026)

V Česku platí první den strop na ceny pohonných hmot. Základní verze naturalu se smí prodávat maximálně za 43,15 Kč za litr, nepremiová nafta pak nesmí být dražší než 49,59 Kč. Prodejci se stropy...

8. dubna 2026  9:28

Ropa po ohlášeném příměří na Blízkém východě prudce zlevnila

Tankery poblíž ománského Muscatu (7. března 2026)

Ceny ropy v Asii prudce klesají. Důvodem je dvoutýdenní příměří na Blízkém východě, které vyvolalo na trhu úlevu a naději, že se obnoví tok ropy a plynu Hormuzským průlivem, důležitou tepnou...

8. dubna 2026  7:53

