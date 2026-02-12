Lety Fischer Air, jež měly z letiště v hesenském Kasselu mířit na Kanárské ostrovy, do Egypta či Řecka, vyvolávají v Německu stále větší pochybnosti. Žádný let se totiž dosud neuskutečnil. Cestující, kteří si zakoupili letenky s předstihem, nyní marně čekají na vrácení peněz. Experti na ochranu spotřebitelů otevřeně mluví o klamání zákazníků.
„To se v Německu ještě nestalo. Koupíte si letenku a ta letecká společnost přitom vůbec neexistuje. To jsem nezažil,“ říká například Frank Ochse, který se v redakci Bildu věnuje cenovým srovnáním a odhalováním nekalých praktik.
Pokud by zákazník získal rozsudek v Německu, jeho výkon by musel proběhnout v zahraničí, Fischerova firma má totiž oficiálně sídlo na Slovensku.