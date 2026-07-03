Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) onemocnělo na lodi společnosti Princess Cruises více než sto cestujících a přibližně 23 členů posádky. Je podezření na norovirus, což představuje již třetí ohnisko nákazy, které letos postihlo jednu z lodí této společnosti.
Provozovatelé nyní postupují podle přísných hygienických protokolů, protože norovirus je mimořádně nakažlivý a na površích dokáže přežívat dny až týdny. Posádka cestující s příznaky požádala, aby zůstali ve svých kajutách, zároveň jim nosí jídlo i léky, píše web The Guardian.
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Ve speciálních ochranných pomůckách se dezinfikují všechny často dotýkané povrchy, jako kliky, zábradlí, tlačítka výtahů, stoly anebo toalety. Norovirus je ovšem odolný vůči mnoha běžným čisticím prostředkům i některým dezinfekcím na bázi alkoholu. Proto se často používají dezinfekční prostředky na bázi chloru nebo jiné přípravky schválené pro ničení norovirů.
Ložní prádlo, ručníky a ubrusy se perou při vysokých teplotách. Personál s nimi manipuluje opatrně, aby nerozšířil virus do okolí.
Lodě jako živná půda nemocí
Loď Ruby Princess vyplula 12. června ze San Franciska směr Aljaška a Kanada s plánovaným návratem 2. července. Po více než dvou týdnech plavby obdrželi představitelé CDC hlášení o epidemii, která je definována jako nákaza postihující tři procenta nebo více cestujících. Podle údajů CDC se na palubě nacházelo 3 032 cestujících a 1 144 členů posádky.
Norovirus je vysoce nakažlivý a může vyvolat průjem a zvracení. Šíří se, když se do úst dostanou drobné částice výkalů nebo zvratků. Šíření nemoci může usnadnit i kontakt rukou s kontaminovanými předměty a následné vložení rukou do úst.
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Zdravotní úřady doporučují pravidelné mytí rukou mýdlem a vodou, zejména po použití toalety nebo před jídlem, aby se omezilo jeho šíření.
Výletní lodě, na nichž se hosté zdržují v těsné blízkosti, mohou být živnou půdou pro šíření nemocí. Letos se na výletních lodích objevilo dalších šest ohnisek noroviru, uzavírá britský portál.