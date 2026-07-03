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V San Francisku dezinfikují výletní loď s podezřením na novovirus. Nakazilo se sto lidí

Jan Dvořák
  15:51
Výletní loď Ruby Princess zakotvená v přístavu v San Francisku (20. května 2025)

Výletní loď Ruby Princess zakotvená v přístavu v San Francisku (20. května 2025) | foto: Profimedia.cz

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Více než stovka cestujících na americké výletní lodi Ruby Princess onemocněla pravděpodobně norovirem. Plavidlo společnosti Princess Cruises právě kotví v San Francisku kvůli dezinfekci. Stejná loď se „proslavila“ i na počátku pandemie covidu-19 v roce 2020. Tehdy se po vylodění pasažérů v Austrálii stala jedním z nejvýznamnějších zdrojů šíření nákazy v zemi, protože na palubě byli nemocní infikovaní koronavirem, aniž by to kdo včas rozpoznal.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) onemocnělo na lodi společnosti Princess Cruises více než sto cestujících a přibližně 23 členů posádky. Je podezření na norovirus, což představuje již třetí ohnisko nákazy, které letos postihlo jednu z lodí této společnosti.

Provozovatelé nyní postupují podle přísných hygienických protokolů, protože norovirus je mimořádně nakažlivý a na površích dokáže přežívat dny až týdny. Posádka cestující s příznaky požádala, aby zůstali ve svých kajutách, zároveň jim nosí jídlo i léky, píše web The Guardian.

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Ve speciálních ochranných pomůckách se dezinfikují všechny často dotýkané povrchy, jako kliky, zábradlí, tlačítka výtahů, stoly anebo toalety. Norovirus je ovšem odolný vůči mnoha běžným čisticím prostředkům i některým dezinfekcím na bázi alkoholu. Proto se často používají dezinfekční prostředky na bázi chloru nebo jiné přípravky schválené pro ničení norovirů.

Ložní prádlo, ručníky a ubrusy se perou při vysokých teplotách. Personál s nimi manipuluje opatrně, aby nerozšířil virus do okolí.

Lodě jako živná půda nemocí

Loď Ruby Princess vyplula 12. června ze San Franciska směr Aljaška a Kanada s plánovaným návratem 2. července. Po více než dvou týdnech plavby obdrželi představitelé CDC hlášení o epidemii, která je definována jako nákaza postihující tři procenta nebo více cestujících. Podle údajů CDC se na palubě nacházelo 3 032 cestujících a 1 144 členů posádky.

Norovirus je vysoce nakažlivý a může vyvolat průjem a zvracení. Šíří se, když se do úst dostanou drobné částice výkalů nebo zvratků. Šíření nemoci může usnadnit i kontakt rukou s kontaminovanými předměty a následné vložení rukou do úst.

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Zdravotní úřady doporučují pravidelné mytí rukou mýdlem a vodou, zejména po použití toalety nebo před jídlem, aby se omezilo jeho šíření.

Výletní lodě, na nichž se hosté zdržují v těsné blízkosti, mohou být živnou půdou pro šíření nemocí. Letos se na výletních lodích objevilo dalších šest ohnisek noroviru, uzavírá britský portál.

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