V Japonsku hořel zbrusu nový šinkansen. Zpoždění se dotklo tisíců cestujících

Jan Dvořák
  10:47
Japonská železniční společnost Central Japan Railway Company musela v pátek večer dočasně přerušit provoz vysokorychlostních vlaků na trati Tokaidó. Zpod jedné z plně obsazených souprav se valil dým a museli zasahovat hasiči.

Společnost a policie uvedly, že po odjezdu ze stanice Šin-Ósaka ucítili průvodčí vlaku č. 764 směřujícího do Šizuoky krátce po 22.00 kouř.

Ve stanici Gifuhašima vlaková četa zjistila, že z podvozku vagonu č. 9 vychází bílý kouř, a nahlásili to místnímu hasičskému sboru. Hasiči poté zjistili, že pod vagonem již hoří, a hašení trvalo asi dvě hodiny.

Asi 250 cestujících bezpečně přestoupilo do náhradního spoje. Incident však způsobil zpoždění provozu vlaků až o 52 minut, což ovlivnilo asi 3 800 cestujících.

Dopravce v sobotu oznámil, že kouř vycházel z vadného měniče pro řízení výkonu motoru, který se nachází pod podlahou devátého vozu 16vozové soupravy. Ta byla v provozu teprve od letošního června, jak napsal portál Japan Today.

Tokaidó Šinkansen je nejstarší a nejfrekventovanější vysokorychlostní železniční trať v Japonsku. Spojuje Tokio, Nagoju a Ósaku. Je součástí sítě stejnojmenných rychlíků známých svou vysokou rychlostí, komfortem a spolehlivostí.

Když byla v roce 1964 otevřena, byla první vysokorychlostní železniční tratí na světě. Tehdy vlaky jezdily rychlostí 210 km/h, dnes dosahují rychlosti 285 km/h.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Témata: Japonsko, Nagoja, Ósaka

Nejčtenější

Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže

Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který zaznamenali v červnu a červenci. Podle asociací provozovatelů těchto pláží počet rekreantů klesl o 25 až 30...

Švýcarské franky čeká nový vzhled. Ve hře je dvanáct návrhů

Švýcarská národní banka zveřejnila dvanáct možných návrhů pro nový vzhled frankových bankovek. Motivy jsou inspirovány tamní přírodou a v platnost by měly vstoupit na začátku nového desetiletí. Banka...

Komora chce uzákonit dýška. Navrhuje i další gastronomická opatření

Hospodářská komora navrhuje legislativní ukotvení spropitného. Zmíněné opatření by spolu se sjednocením DPH, digitální evidencí tržeb a větší flexibilitou na trhu práce mělo vést k modernizaci české...

Metro D by mohlo jezdit z náměstí Míru až k náměstí Republiky, chystá se studie

Nově budovaná linka D pražského metra by mohla v budoucnu pokračovat z náměstí Míru až na náměstí Republiky. Pražský dopravní podnik (DPP) zpracuje studii za 16 milionů korun, dnes to schválili radní...

Švýcarům dochází trpělivost s turisty. Kvůli kolonám se řeší zdražení dálnic

Silniční komunikace ve švýcarských Alpách jsou během letních měsíců často přeplněné. Využívají je hlavně řidiči z Nizozemska a Německa, kteří tudy míří na dovolenou ke Středozemnímu moři. Švýcarům...

Web se zlevněnými vouchery do Jeseníků zkolaboval. Desítky hodin čekání, štve zájemce

Kvůli velkému zájmu žadatelů o druhou vlnu poukázek na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách zkolabovaly ráno internetové stránky s registračním formulářem. Druhá vlna turistických voucherů do Jeseníků byla...

18. srpna 2025  9:20,  aktualizováno  10:57

V Japonsku hořel zbrusu nový šinkansen. Zpoždění se dotklo tisíců cestujících

Japonská železniční společnost Central Japan Railway Company musela v pátek večer dočasně přerušit provoz vysokorychlostních vlaků na trati Tokaidó. Zpod jedné z plně obsazených souprav se valil dým...

18. srpna 2025  10:47

Návrat turistů z Číny? Do Prahy i Českého Krumlova je láká veleúspěšná reality show

Začátek roku 2025 přinesl výrazný nárůst čínských turistů v Česku. Jen v prvním čtvrtletí přijelo téměř 30 tisíc návštěvníků, což je meziroční skok o 39 procent. K růstu přispěla nejen obnovená...

18. srpna 2025  10:31

Firmy začínají slučovat personální a IT oddělení. Kvůli umělé inteligenci

Ještě před nedávnem by o sloučení personálního a IT oddělení neuvažovala asi žádná velká firma. V souvislosti s rozmachem umělé inteligence se ale tato změna, která by pro podniky mohla mimo jiné...

18. srpna 2025

Rozpočtový výkop se Bruselu moc nepovedl. Čelí kritice kvůli škrtům i novým daním

Premium

První návrh nového víceletého finančního rámce pro roky 2028 až 2034 představila Evropská komise před měsícem. Přípravu a samotnou prezentaci doprovázely nejasnosti a změny na poslední chvíli, což...

18. srpna 2025

České domácnosti nemají o financích moc přehled. Často sledují jen velké výdaje

Jen třetina českých domácností má detailní přehled o svých výdajích a více než polovina si nedělá žádný rodinný rozpočet, ukazují průzkumy. Přitom přehled o financích a vytváření rezerv je podle...

17. srpna 2025

Mladí Číňané platí za falešná pracovní místa, připadají si pak užitečnější

Chodit do práce zadarmo nebo dokonce za její návštěvu platit nechce nikdo. Mladí Číňané si ale v poslední době pronajímají falešná pracovní místa, aby mohli předstírat, že jsou zaměstnaní. Důvodem je...

17. srpna 2025

Mise vietnamské automobilky na Západě není úspěšná. Firma se obrací do Asie

Jeden z nejbohatších Vietnamců Pham Nhat Vuong se snaží napodobit příběh Elona Muska a jeho automobilky Tesla. Se svou vůbec první vietnamskou automobilkou VinFast ale zatím zažívá spíše neúspěchy....

17. srpna 2025

Dvanáct lidí v jednom bytě. V Curychu roste zájem o sdílené bydlení

V švýcarském Curychu roste popularita společného bydlení. Model je čím dál oblíbenější nejen mezi jednotlivci, ale i mezi páry, kteří hledají cenově dostupnou alternativu k tradičnímu bydlení....

17. srpna 2025

Nápady a vytrvalost. Ve stopách Baťova úspěchu se ve světě prosazují další Češi

Premium

Nápady a vytrvalost, to je léty prověřený klíč k prosazení českých podnikatelů ve světě. Znáte příběhy těch nejúspěšnějších? Magazín Víkend DNES přináší příběh podnikatele Tomáše Bati a těch, kdo...

17. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Roste počet domácností pod hranicí chudoby, nejohroženější jsou samoživitelé

Chudobou je v Česku zasaženo 9,5 procenta domácností. U samoživitelů je to ale až alarmujících 36,3 procenta. Vyplývá to z výzkumu Radky Dudové z Národního institutu SYRI a Sociologického ústavu...

16. srpna 2025

Americký bourbon bojuje o přežití, Trumpova cla ho posílají ke dnu

Kentucký bourbon zažívá další vlnu krize. Nápoj, jenž nastoupil cestu ke slávě v minulém století po velké hospodářské krizi, nyní pohřbívají cla amerického prezidenta Donalda Trumpa. Lihovary začaly...

16. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.