Společnost a policie uvedly, že po odjezdu ze stanice Šin-Ósaka ucítili průvodčí vlaku č. 764 směřujícího do Šizuoky krátce po 22.00 kouř.
Ve stanici Gifuhašima vlaková četa zjistila, že z podvozku vagonu č. 9 vychází bílý kouř, a nahlásili to místnímu hasičskému sboru. Hasiči poté zjistili, že pod vagonem již hoří, a hašení trvalo asi dvě hodiny.
Asi 250 cestujících bezpečně přestoupilo do náhradního spoje. Incident však způsobil zpoždění provozu vlaků až o 52 minut, což ovlivnilo asi 3 800 cestujících.
A Shinkansen 🚄 is experiencing technical issues with smoke reported. Hoping for everyone's safety; the Shinkansen's priority is always safety first! 🙏 pic.twitter.com/zxsQit7Pte— Mio 🇯🇵 (@MyColleagueMio) August 15, 2025
Dopravce v sobotu oznámil, že kouř vycházel z vadného měniče pro řízení výkonu motoru, který se nachází pod podlahou devátého vozu 16vozové soupravy. Ta byla v provozu teprve od letošního června, jak napsal portál Japan Today.
Tokaidó Šinkansen je nejstarší a nejfrekventovanější vysokorychlostní železniční trať v Japonsku. Spojuje Tokio, Nagoju a Ósaku. Je součástí sítě stejnojmenných rychlíků známých svou vysokou rychlostí, komfortem a spolehlivostí.
Když byla v roce 1964 otevřena, byla první vysokorychlostní železniční tratí na světě. Tehdy vlaky jezdily rychlostí 210 km/h, dnes dosahují rychlosti 285 km/h.