V Alexandrii končí historické tramvaje. Byly součástí nejstarší sítě v Africe

Autor:
  10:23
Egyptská Alexandrie zruší za několik týdnů své historické tramvaje, které jsou součástí nejstarší tramvajové sítě v Africe. Tuto přímořskou perlu totiž městské vozy na kolejích brázdí již od roku 1863. Mnoho obyvatel i turistů kroku lituje, protože právě tento dopravní prostředek se stal jedním ze symbolů města. Ve vozovém parku byly v minulosti i vozy z Československa.
Fotogalerie4

Neobvyklá dvoupatrová tramvaj je oblíbenou turistickou atrakcí Alexandrie. (11. října 2014) | foto: Profimedia.cz

„Je to součástí našeho dědictví,“ říká se agentuře AFP šedesátník Híšám Abdal Vaháb, který rád sleduje svět kolem sebe skrz okna tramvaje. „Naši rodiče nikdy neváhali nechat nás jezdit tramvají samotné. A i když mám auto, rád ho nechávám zaparkované a jedu tramvají,“ dodává tento bývalý učitel přírodních věd, který touto tramvají jezdí od dětství.

Legendární tramvaje v Káhiře končí. Pomalé rozbité vozy nahradí metro

Čtyřiadvacetiletý student inženýrství Mahmúd Basam zase nedávno přijel do Alexandrie pouze proto, aby se svezl tramvají. V Káhiře už nejezdí,“ říká smutně. V rámci kontroverzních stavebních prací včetně rozšíření ulic, které byly dokončeny v roce 2020, přišla historická čtvrť Heliopolis v egyptském hlavním městě o své poslední tramvajové tratě a také o velkou část stromů. Nyní se s oblíbenou kolejovou dopravou rozloučí další egyptské město.

Mladí i starší lidé se teď tlačí na poslední jízdy modrými vozy v Alexandrii před jejich definitivním koncem, který je plánován na duben, a to kvůli rozsáhlé modernizaci sítě.

Síť s českou stopou

Ve městě dosud funguje jeden z mála tramvajových systémů na světě, který používá dvoupatrové vozy, dalšími příklady jsou Blackpool v Británii anebo Hongkong. Linka s dvoupatrovými modrými vozy byla zprovozněna v době rozvoje kosmopolitní metropole, která tehdy hostila významnou evropskou komunitu.

„Nejsme proti pokroku,“ vysvětlila agentuře AFP psycholožka a kulturní kritička Múna Lamlúmová, která uznává, že renovační práce jsou vítány. „Máme však nepříjemné zkušenosti s tím, co je nazýváno pokrokem,“ dodává.

Na sever Egypta mimo turisty. Jak tančit v provozu a pochopit pravidla chaosu

V posledních letech totiž vedly některé rozvojové projekty ve druhém největším městě Egypta k zániku veřejných parků a privatizaci velké části přístupů ke Středozemnímu moři, což vyvolalo hněv místních obyvatel.

Již přes 160 let projíždí tramvaje centrem Alexandrie a zastavují u řady škol či univerzitních budov na trase dlouhé přibližně 11 kilometrů. Na některých linkách dříve ve městě jezdily i tramvaje z Československa, Tatry KT4 a T6A2, které byly vyřazeny z provozů v Berlíně a Postupimi.

Místní jsou znepokojeni

Nový projekt, na kterém se podílejí egyptské a mezinárodní společnosti, včetně francouzské Systra, jihokorejské Hyundai a japonské Hitachi, slibuje zdvojnásobení rychlosti a ztrojnásobení kapacity pro přepravu cestujících.

Jeho trasa, která je z více než poloviny nadzemní a částečně podzemní, však znepokojuje obyvatele, kteří mají vazby k jeho stromy lemovaným kolejím a obávají se jejich nahrazení betonovými sloupy.

Pro ministerstvo dopravy je projekt jediným řešením dopravních problémů města. To však uživatelé zpochybňují a naopak se domnívají, že to posílí závislost na automobilech a zhorší dopravní zácpy.

Černá perla Británie umírá. Blackpool lákal turisty, teď je obrazem zmaru

„Doprava je čím dál hustší, lidé se nemůžou nikam dostat, a to jsme už přišli o příměstský vlak,“ lituje Sálih a odkazuje na další projekt, který se staví už dva roky: přeměnu historické železniční trati na regionální metro.

„Je to jako s mořem. Dříve jsme jezdili autem na dlouhé projížďky po pobřežní silnici, ale teď přicházíme jak o moře, tak o tramvaj,“ shrnuje Abdal Vaháb.

Velká část ikonické pobřežní silnice v Alexandrii je totiž nyní zaplněna obchody, plážovými restauracemi a lávkami, s dlouhými úseky čtyřproudové silnice podél pobřeží a stále vzácnějšími výhledy na moře.

