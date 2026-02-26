„Je to součástí našeho dědictví,“ říká se agentuře AFP šedesátník Híšám Abdal Vaháb, který rád sleduje svět kolem sebe skrz okna tramvaje. „Naši rodiče nikdy neváhali nechat nás jezdit tramvají samotné. A i když mám auto, rád ho nechávám zaparkované a jedu tramvají,“ dodává tento bývalý učitel přírodních věd, který touto tramvají jezdí od dětství.
Legendární tramvaje v Káhiře končí. Pomalé rozbité vozy nahradí metro
Čtyřiadvacetiletý student inženýrství Mahmúd Basam zase nedávno přijel do Alexandrie pouze proto, aby se svezl tramvají. V Káhiře už nejezdí,“ říká smutně. V rámci kontroverzních stavebních prací včetně rozšíření ulic, které byly dokončeny v roce 2020, přišla historická čtvrť Heliopolis v egyptském hlavním městě o své poslední tramvajové tratě a také o velkou část stromů. Nyní se s oblíbenou kolejovou dopravou rozloučí další egyptské město.
Mladí i starší lidé se teď tlačí na poslední jízdy modrými vozy v Alexandrii před jejich definitivním koncem, který je plánován na duben, a to kvůli rozsáhlé modernizaci sítě.
Síť s českou stopou
Ve městě dosud funguje jeden z mála tramvajových systémů na světě, který používá dvoupatrové vozy, dalšími příklady jsou Blackpool v Británii anebo Hongkong. Linka s dvoupatrovými modrými vozy byla zprovozněna v době rozvoje kosmopolitní metropole, která tehdy hostila významnou evropskou komunitu.
„Nejsme proti pokroku,“ vysvětlila agentuře AFP psycholožka a kulturní kritička Múna Lamlúmová, která uznává, že renovační práce jsou vítány. „Máme však nepříjemné zkušenosti s tím, co je nazýváno pokrokem,“ dodává.
Na sever Egypta mimo turisty. Jak tančit v provozu a pochopit pravidla chaosu
V posledních letech totiž vedly některé rozvojové projekty ve druhém největším městě Egypta k zániku veřejných parků a privatizaci velké části přístupů ke Středozemnímu moři, což vyvolalo hněv místních obyvatel.
Již přes 160 let projíždí tramvaje centrem Alexandrie a zastavují u řady škol či univerzitních budov na trase dlouhé přibližně 11 kilometrů. Na některých linkách dříve ve městě jezdily i tramvaje z Československa, Tatry KT4 a T6A2, které byly vyřazeny z provozů v Berlíně a Postupimi.
Místní jsou znepokojeni
Nový projekt, na kterém se podílejí egyptské a mezinárodní společnosti, včetně francouzské Systra, jihokorejské Hyundai a japonské Hitachi, slibuje zdvojnásobení rychlosti a ztrojnásobení kapacity pro přepravu cestujících.
Jeho trasa, která je z více než poloviny nadzemní a částečně podzemní, však znepokojuje obyvatele, kteří mají vazby k jeho stromy lemovaným kolejím a obávají se jejich nahrazení betonovými sloupy.
Pro ministerstvo dopravy je projekt jediným řešením dopravních problémů města. To však uživatelé zpochybňují a naopak se domnívají, že to posílí závislost na automobilech a zhorší dopravní zácpy.
Černá perla Británie umírá. Blackpool lákal turisty, teď je obrazem zmaru
„Doprava je čím dál hustší, lidé se nemůžou nikam dostat, a to jsme už přišli o příměstský vlak,“ lituje Sálih a odkazuje na další projekt, který se staví už dva roky: přeměnu historické železniční trati na regionální metro.
„Je to jako s mořem. Dříve jsme jezdili autem na dlouhé projížďky po pobřežní silnici, ale teď přicházíme jak o moře, tak o tramvaj,“ shrnuje Abdal Vaháb.
Velká část ikonické pobřežní silnice v Alexandrii je totiž nyní zaplněna obchody, plážovými restauracemi a lávkami, s dlouhými úseky čtyřproudové silnice podél pobřeží a stále vzácnějšími výhledy na moře.
