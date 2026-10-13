Uzavření letiště v Rijádu komplikuje cestujícím přestupy přes Saúdskou Arábii

Ta nadále odbavuje mezinárodní lety včetně spojů do Evropy. Vyplývá to z dnešního vyjádření zástupce portálu Zaleťsi.cz Miroslava Polacha. Cestovní kanceláře (CK), které ČTK oslovila, aktuálně zájezdy do Saudské Arábie nenabízejí a letiště v Rijádu na přestupy nevyužívají.
České ministerstvo zahraničí (MZV) dnes v reakci na útoky na letiště a výrazné zhoršení bezpečnostní situace varovalo Čechy před cestami do Saúdské Arábie. Varování platí pro celé území i pro tranzity na letištích. K opuštění země MZV aktuálně doporučuje pozemní cestu do Kataru nebo Bahrajnu. Už od víkendu česká diplomacie doporučovala do země cestovat pouze v nezbytných případech. V dobrovolném cestovatelském systému Drozd je ke dnešku zaregistrovaných 87 českých občanů v Saúdské Arábii a 16 v Jemenu, uvedl mluvčí MZV Adam Čörgő.
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Masakr na letišti, hořící rafinerie. Saúdská Arábie je na lopatkách
Kvůli ukončení letů mezi Prahou a Rijádem či Džiddou na konci srpna může situace v Saúdské Arábii znamenat komplikace především pro cestující, kteří mají Saúdskou Arábii v itineráři jako přestupní bod. Polach očekává i kvůli nejistotě dalšího vývoje větší obezřetnost cestujících.
Čeští zákazníci podle dat prodejce Kiwi.com tento týden proti tomu předchozímu vyhledávali lety do Rijádu zhruba o čtvrtinu méně, obecně u Saudské Arábie eviduje pokles vyhledávání přibližně o 13 procent. „Počty rezervací letenek z Česka do Saúdské Arábie jsou již delší dobu poměrně nízké, proto z nich zatím dopad těchto konkrétních útoků vyčíst nelze. Rušení letů se aktuálně dotklo řádově stovek našich zákazníků,“ sdělila mluvčí Kiwi.com Daniela Chovancová.
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Podle obchodního ředitele prodejce letenek Letuška Josefa Trejbala nyní cestující využívají spojení s přestupy v Evropě, nebo na Blízkém východě. „Zájem o cesty do Rijádu byl dosud tažen především firemní klientelou. Vzhledem k uzavření letiště a nejistotě ohledně dalšího vývoje nyní firmy plánované služební cesty odkládají na pozdější termín,“ uvedl Trejbal.
Podle zástupce mluvčí Letiště Praha Jiřího Hannicha se současná situace nedotýká přímých spojení s okolními zeměmi v rámci blízkovýchodního regionu, jakými jsou Katar nebo Spojené arabské emiráty. „Spojení s Blízkým východem jsou aktuálně plánována dle platného letového řádu. O případných změnách by se cestující měli informovat u své letecké společnosti,“ dodal Hannich.
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„Do oblasti zatím žádné dovolené nesměřujeme a Rijád nevyužíváme ani jako tranzitní letiště,“ uvedla mluvčí CK Blue Style Simona Fischerová. Podobně se vyjádřili i mluvčí CK Alexandria a CK Čedok. „Do Rijádu nelétáme, na přestupy využíváme spíše letiště v Dubaji,“ dodal mluvčí skupiny DER Touristik CZ, která sdružuje CK Fischer a CK Exim Tours, Jan Bezděk.
Napětí mezi Saúdskou Arábií a Húsíji vzrostlo v červenci, kdy Rijádem podporované jemenské vládní síly v odvetě za přílet íránského letadla bombardovaly mezinárodní letiště v povstalci kontrolovaném hlavním městě Saná. Húsíové, kteří jsou spojenci íránského režimu, poté zahájili námořní blokádu Saúdské Arábie. Útoky húsíjských povstalců na letiště v Rijádu si o víkendu vyžádaly 14 obětí a více než 300 zraněných.