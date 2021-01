Rychlotrať z Prahy do Drážďan pokročila, už má studii proveditelnosti

Trať má umožnit jízdu vlaků rychlostí až 350 kilometrů za hodinu. Jízdní doba z Prahy do Ústí nad Labem by se díky tomu měla zkrátit zhruba o polovinu na třicet minut. Cesta do Drážďan by pak měla trvat zhruba hodinu. V tiskové zprávě to v pátek uvedla tisková mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Studie prokázala, že první úsek vedoucí z Prahy k Litoměřicím bude sloužit čistě pro osobní dopravu s maximální rychlostí až 320 km za hodinu. Úsek přes České středohoří a dále do Německa budou využívat i nákladní vlaky. Díky tomu se uleví provozu v sevřeném údolí Labe.

V tunelu pod Českým středohořím budou osobní vlaky jezdit rychlostmi do 250 kilometrů v hodině a v Krušnohorském tunelu 200 kilometrů v hodině. V něm se počítá mimo vlaků s cestujícími i s provozem až 150 nákladních vlaků denně.

Rychlovlak povede ze stanice Praha Vysočany do Lovosic, kde se trať spojí s nynějším koridorem, který vede podél Labe do Ústí a dále Děčína a Drážďan. V Lovosicích vysokorychlostní dráha překoná řeku a povede do Litoměřic a dále tunelem po pravém břehu do Ústí, kde znovu překlene Labe. Nové centrální nádraží v krajském městě bude poblíž současného západního nádraží, na jeho podobu bude vypsaná architektonicko-urbanistická soutěž. Za městem pak vlaky zajedou do tunelu pod Krušnými horami, který vyústí už v Německu.

V rámci spolupráce s německým správcem drážní infrastruktury –⁠ společností DB Netz AG na Krušnohorském tunelu byl již vybrán dodavatel projektového řízení, v současnosti se vyhodnocují nabídky dodavatelů na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.