Bez výplaty nebudou letadla. Odboráři Boeingu hrozí stávkou, už ji odhlasovali

Středeční kladné hlasování zástupců odborů bylo do značné míry očekávané. Vnáší tak do podnikání společnosti Boeing další prvek nejistoty. Firma se zoufale snaží zotavit z řady krizí, které celý rok poškozovaly její reputaci.

„Nechceme stávkovat, ale jsme připraveni a ochotni to udělat, abychom přinesli domů co nejlepší pracovní smlouvu,“ uvedl v prohlášení po hlasování prezident asociace strojírenských odborářů Jon Holden. „Bez nás není Boeing a my máme na to, abychom tuto společnost dostali zpět na úroveň, na které byla,“ dodal. Představitelé odborů uvedli, že stávku podpořilo téměř 99,9 procenta zaměstnanců, píše list The Washington Post.

Jednání mezi společností Boeing a 32 000 členy odborového svazu byla zahájena již v březnu. Jejich cílem bylo nahradit stávající dohodu, jejíž platnost vyprší 12. září.

Hrozby přesunutí výroby

Boeing se celý rok potýká s četnými vyšetřováními a kontroverzemi ohledně bezpečnosti a integrity výroby. Nyní se objevují i problémy s pracovní silou. Návrh odborů zahrnuje zvýšení platů o více než 40 procent a obnovení tradičního penzijního programu, který firma zrušila v roce 2014. I když jsou mzdy a benefity důležité, po několika letech výhrůžek, že firma přesune výrobu letadel jinam, je pro odboráře důležité, aby zůstala ve státě Washington. „Je to jedna z našich priorit,“ uvedl Holden.

Společnost Boeing zatím neoznámila plány na nové letadlo a odmítla se také vyjádřit k tomu, kde přesně by se vyrábělo. Nicméně hrozby přesunu výroby do jiného státu v letech 2008, 2011 a 2014 jí umožnily získat ústupky od členů odborů.

Boeing se ocitl při vyjednávání s odboráři právě v okamžiku, kdy i další odbory leteckého průmyslu zaznamenaly významná vítězství. Loni v létě si piloti aerolinek American Airlines vymohli zvýšení platů o 46 procent, letušky společnosti Southwest Airlines zase nedávno prosadily dohodu, která jim zajistí zvýšení platů o více než 20 procent. „Mají oči a uši a vidí, co se děje na jiných místech,“ říká na adresu šéfů Boeingu Stewart Glickman, zástupce ředitele pro akciový výzkum ve společnosti CFRA, která se zabývá investičním výzkumem.

Glickman dodal, že pro Boeing vidí nyní dvě možné cesty: Buď může lidem zaplatit, aby se vyhnul stávce, což by ještě více prohloubilo nedostatek hotovosti ve společnosti, anebo může hrát tvrdě. Tím ale riskuje, že dojde ke stávce a dalšímu narušení výroby.

Dokonce i krátká stávka strojních dělníků by ztížila schopnost Boeingu plnit výrobní cíle. Ty totiž hrají klíčovou roli při montáži a kontrole letadel 737 MAX a 777. Analytici z Wall Street odhadují, že během stávky v roce 2008, která na dva měsíce zastavila výrobu, přišla společnost o zisky ve výši více než dvě miliardy dolarů (45,2 miliard Kč). Někteří dodavatelé byli nuceni propustit zaměstnance a zpomalit provoz.

Dohody lze dosáhnout

„V sázce nyní je, že Boeing může ztratit ještě více důvěryhodnosti v očích zákazníků, regulačních orgánů, dodavatelů i celého leteckého odvětví,“ říká Richard Aboulafia, výkonný ředitel poradenské společnosti AeroDynamic Advisory, která se zabývá leteckým průmyslem.

Je to již 16 let, kdy obě strany vyjednaly zcela novou smlouvu. Poslední dohoda z roku 2008 se podepsala také až po dvouměsíční odborářské stávce. Společnost Boeing obnovila jednání v roce 2011 a znovu pak v roce 2013. V obou případech odboráři dosáhli ústupků výměnou za souhlas se zachováním výroby letadel právě ve státě Washington.

„Jsme i nadále přesvědčeni, že můžeme dosáhnout dohody vyvažující potřeby našich zaměstnanců a obchodní realitu, již jako společnost čelíme,“ uvedla Stephanie Popeová, vedoucí divize komerčních letadel společnosti Boeing. Dodala, že obě strany vedou od března velmi konstruktivní jednání, uzavřel list The Washington Post.