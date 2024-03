Osm incidentů za dva týdny. Co se děje s letadly společnosti United Airlines

Všechny incidenty letecké společnosti se staly při letech, které startovaly z letišť ve Spojených státech amerických nebo na ně směřovaly. Pět z nich se týkalo letadel vyrobených společností Boeing, která je již nyní pod intenzivní kontrolou kvůli vypadlému dveřnímu panelu boeingu společnosti Alaska Airlines. Zprávu přinesl deník The New York Times.

United Airlines je jedna z největších leteckých společností na světě. Létá se stroji vyráběnými převážně společnostmi Boeing a Airbus. V e-mailu, který společnost začala v pondělí rozesílat svým zákazníkům, napsal šéf společnosti Scott Kirby, že ačkoli nedávné incidenty spolu navzájem nesouvisely, jsou připomínkou toho, jak moc je bezpečnost důležitá. „Tyto nehody upoutaly naši pozornost a šetříme je,“ uvedl Kirby. Dodal, že každý jednotlivý případ ovlivní bezpečnostní školení a postupy.

Co se vlastně stalo?

Většina nehod letounů United Airlines nahlášených v posledních dvou týdnech si vyžádala nouzové přistání, odklon na jiné letiště anebo návrat na letiště, odkud stroj vzlétl.

4. března: Letoun Boeing 737-900 odlétající z letiště George Bushe v Houstonu se musel vrátil na letiště a nouzově přistát. Jeden z jeho motorů totiž nasál plastový obal.

7. března: Boeing 777 odlétající ze San Franciska do japonské Ósaky nouzově přistál na mezinárodním letišti v Los Angeles poté, co po vzletu letadlo ztratilo pneumatiku.

8. března: Letadlo Boeing 737 MAX 8 při přistání na letišti George Bushe v Houstonu vybočilo z dráhy a vjelo na trávu. Později téhož dne museli dispečeři pravidelný let ze San Franciska do Mexico City odklonit do Los Angeles poté, co měl Airbus A320 problémy s hydraulickým systémem.

9. března: Airbus A320 směřující do Salt Lake City se musel vrátit na mezinárodní letiště Chicago O’Hare ve chvíli, kdy posádka nahlásila problémy s kontrolkou tlaku oleje.

11. března: Boeing 777 letící z australského Sydney do San Franciska se po startu vrátil na letiště, protože letadlu unikala kapalina z hydrauliky.

14. března: Airbusu A320, který odlétal z mezinárodního letiště v Dallasu, začala krátce před přistáním v plánované destinaci San Francisco unikat tekutina z hydrauliky. Později téhož dne nouzově přistál Boeing 737-800, který vzlétl ze San Franciska, na mezinárodním letišti v Oregonu. Odpadla mu část z vnějšího pláště trupu.

Kde je chyba?

Jsou tyto nedávné problémy výjimečné, anebo svědčí o závažnějších systémových nedostatcích letecké společnosti? Podle Roberta Sumwalta, bývalého předsedy Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě, který nyní vede univerzitní centrum pro bezpečnost letectví, nebyly tyto opakované incidenty důsledkem systémových problémů. „Některé z nich jsou věci, které se občas stávají, ale často se o nich v médiích nepíše,“ vysvětlil Sumwalt. Zdůraznil ovšem, že žádný z nich rozhodně není přijatelný.

Blogerka Kyra Dempseyová, která píše o leteckých nehodách na blogu nazvaném Admiral Cloudberg, upozornila, že nedávné problémy společnosti United Airlines by neměly být spojovány s problémy společnosti Boeing. „Je sice smůla, že United potkalo tolik incidentů v tak krátkém období, ale tyhle věci se stávají po celém světě často a celkově jich nepřibývá,“ uvedla.

Zpráva šéfa United Airlines Kirbyho o 270 slovech adresovaná zákazníkům United Airlines včetně členů věrnostního programu však měla ještě jedno poselství. Od května budou mít piloti společnosti United jeden den osobního školení navíc. „To je ovšem změna, která byla plánována již před incidenty,“ vysvětlil Kirby. Letecká společnost začne také používat centralizovaný vzdělávací program pro nově najímané techniky údržby. Vyčlení také další zdroje pro dodavatelský řetězec dopravce.

Které úřady na tuto problematiku dohlížejí?

Americký Federální letecký úřad (FAA) je hlavním regulátorem leteckého systému v USA. Vyšetřuje bezpečnostní incidenty amerických leteckých společností. Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB) vyšetřuje příčiny nehod, kolizí a havárií letadel amerických dopravců. „Obě agentury mají volnost v tom, co vyšetřují,“ vysvětluje Sumwalt.

Odborníci na bezpečnost uvádějí, že některé problémy letadel nemusí vůbec dosáhnout úrovně, aby je některá z těchto dvou agentur začala vyšetřovat. „Například částečná ztráta tlaku v některém z mnoha hydraulických systémů letadla je zcela běžná,“ říká letecký odborník Michael McCormick. FAA se tak může, ale nemusí zapojit do řešení tohoto druhu problémů,“ vysvětluje odborník.

Lednový incident společnosti Alaska Airlines s vypadlým dveřním panelem vyšetřuje NTSB i americké ministerstvo spravedlnosti, uzavírá The New York Times.