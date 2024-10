Já jsem chodec, kdo je víc. New York zlegalizoval přecházení ulic na červenou

Městská rada New Yorku schválila zákon umožňující chodcům přecházení ulice mimo přechod anebo na přechodu na červenou, aniž by jim za to hrozila pokuta. Ve městě, kde jsou boje mezi chodci a řidiči takřka na denním pořádku, platí zákon o chůzi na červenou již od roku 1958 a hrozí za něj pokuta až 250 dolarů (5 600 Kč). „Nový zákon konečně odstraňuje rasové rozdíly v jeho prosazování,“ podotýká členka rady.