Letecká doprava ve Spojených státech je kvůli tahanicím o rozpočet v rozkladu. V neděli musely aerolinky zrušit přes 2 800 letů, přes deset tisíc jich nabralo zpoždění. Komplikace tak v součtu zasáhly stovky tisíc cestujících. A situace se může ještě zhoršit.
Cestující na Reaganově letišti ve Washingtonu (9. listopadu 2025)

Cestující na Reaganově letišti ve Washingtonu (9. listopadu 2025) | foto: Reuters

Čekání na spoj na letišti LaGuardia ve čtvrti Queens na Long Islandu v New...
Cestující vyhlížejí zpožděný let American Airlines na mezinárodním letišti v...
Nekonečné čekání na mezinárodním letišti v Chicagu (9. listopadu 2025)
Tabule se zpožděnými a zrušenými lety na letišti Ronalda Reagana ve Washingtonu...
12 fotografií

„Bude to jen horší... Dva týdny před Díkůvzdáním uvidíte, že letecká doprava klesne na minimum,“ řekl americký ministr dopravy Sean Duffy v pořadu CNN.

Právě před americkým svátkem, který letos připadá na 27. listopadu, cestují v Americe na návštěvy letecky miliony lidí. „Mnozí z nich se do letadla nedostanou, protože nebude dostatek spojů. Pokud tedy vládní instituce neobnoví do té doby provoz,“ dodal Duffy.

Vládní úřady, agentury a jiné federální instituce fungují už čtyřicet dní v omezeném režimu, protože kvůli tahanicím o rozpočet nemají peníze na provoz a na výplaty.

Ambasáda USA v Praze omezuje provoz na síti X. Kvůli sporům o rozpočet

Americký Senát nicméně v neděli večer návrh zákona, který má situaci vyřešit. Návrh však po Senátu musí ještě projít Sněmovnou reprezentantů a být předložen prezidentu Donaldu Trumpovi k podpisu. To může podle agentury Reuters trvat ještě několik dní.

Ministr Duffy také uvedl, že neplánuje rušit omezení letů, dokud se letečtí dispečeři nezačnou vracet do práce a dokud se bezpečnostní situace nezlepší.

Končí 15 až 20 dispečerů denně

Federální letecký úřad (FAA) nařídil aerolinkám, aby od pátku snížily počet denních letů na hlavních letištích o čtyři procenta kvůli obavám o bezpečnost řízení letového provozu. Do konce týdne má redukce postupně dosáhnout až deseti procent.

Americký úřad způsobil paniku na čtyřiceti letištích. Ruší 10 procent spojů

„Už 40 dní federální pracovníci v letectví nedostali zaplaceno a naši zákazníci museli snášet tisíce zpoždění a zrušení letů,“ vyzvala letecká společnost American Airlines k rychlému schválení návrhu zákona.

Také mnohé letecké společnosti už plánují další rušení letů. United Airlines například oznámily, že v pondělí zruší 190 letů a v úterý 269.

Americký úřad způsobil paniku na čtyřiceti letištích. Ruší 10 procent spojů

Podle Duffyho od začátku rozpočtového provizoria, tedy od 1. října, odešla do důchodu řada řídících letového provozu. FAA má nyní o 1 000 až 2 000 lidí méně, než by potřebovala.

„Dříve jsem zkušené dispečery motivoval, aby zůstali a neodcházeli do důchodu,“ řekl Duffy. „Před říjnem odcházeli asi čtyři denně... teď jich končí denně patnáct až dvacet.“

Čtyři miliony cestujících

Podle představitelů aerolinek je nyní téměř nemožné plánovat lety a mnozí vyjádřili obavy, jak bude systém fungovat, pokud se problémy s personálem ještě prohloubí.

Nedostatek leteckých dispečerů stále trápí Ameriku. V neděli se zpozdilo 8 000 spojů

„Důsledky pro leteckou dopravu by mohl zasáhnout i růst americké ekonomiky,“ uvedl ekonomický poradce Bílého domu Kevin Hassett v rozhovoru odvysílaném v neděli.

„Období kolem Díkůvzdání je pro ekonomiku jedno z nejaktivnějších... a pokud lidé nebudou cestovat, můžeme skutečně ve čtvrtém čtvrtletí čelit poklesu ekonomiky,“ řekl v pořadu CBS.

Sdružení Airlines for America, které zastupuje hlavní dopravce, uvedlo, že problémy s personálem narušily od 1. října cestovní plány více než čtyř milionů pasažérů.

