Nedostatek leteckých dispečerů stále trápí Ameriku. V neděli se zpozdilo 8 000 spojů

Autor:
  11:31
Rozpočtové omezení provozu amerických federálních úřadů a agentur se nepříznivě odráží i na letecké dopravě. Kvůli absenci dispečerů letového provozu bylo v neděli ve Spojených státech zpožděných více než osm tisíc letů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Letiště Praha

Americký ministr dopravy Sean Duffy pro agenturu Reuters uvedl, že Federální letecký úřad (FAA) čelil problémům s personálním zajištěním dispečerů na 22 místech a dodal, že další nedostatky se očekávají i v následujících dnech, což povede k dalším zpožděním a rušení letů.

Podle webu FlightAware bylo do nedělních 23:00 východoamerického času (pondělí 04:00 SEČ) zaznamenáno více než 8 000 zpoždění letů, což je nárůst proti přibližně 5 300 v sobotu.

Letiště v USA čelí problémům. Chybějí dispečeři, letadla nabírají zpoždění

Společnost Southwest Airlines měla v neděli zpožděných 45 procent letů, tedy celkem asi dva tisíce. American Airlines 1 200, což představuje zhruba třetinu všech jejich spojů. U United Airlines se zpozdilo 24 procent letů a Delta Air Lines zaznamenala 610 zpoždění.

Asi 13 000 dispečerů letového provozu a přibližně 50 000 pracovníků Úřadu pro bezpečnost dopravy (TSA) musí pracovat, i když během uzavření vlády nedostávají žádnou výplatu. Podle Duffyho tak hledají jiné zdroje příjmu. „Berou druhé práce, hledají další možnosti,“ řekl.

FAA má přibližně o 3 500 dispečerů méně, než činí cílový stav, a mnozí z nich už před uzavřením vlády pracovali přesčasy.

V USA začal prvního října nový fiskální rok, pro který nemá federální vláda zajištěné financování. Senát návrhy republikánů neschválil a Trumpova administrativa musela omezit provoz federálních úřadů a agentur.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Otevírací doba 28. října 2025. Jaké obchody budou mít zavřeno a kde nakoupíte

V úterý 28. října je Den vzniku samostatného Československého státu. Podle zákona patří mezi státní svátky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

Zánovní airbusy končí ve šrotu. Technici z nich kuchají nedostatkové motory

Potíže s úspornými leteckými motory vyústila v paradoxní situaci. Některým firmám se vyplatí nechat rozebrat kompletní téměř nový Airbus, jen aby z něj bylo možné vykuchat požadovanou pohonnou...

USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Protože Putin dál válčí

Spojené státy oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Šéf resortu financí Scott Bessent v prohlášení uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože...

Konec home office narazí u zaměstnanců. Někteří se už vrátit nemohou

Premium

Zaměstnavatelé by rádi viděli své kanceláře plnější. Všímají si totiž, že práce z domu začíná mít trhliny. Lidé, kteří zůstávají doma dlouhodobě, nejsou tolik produktivní a ztrácejí sounáležitost...

Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz

Nejprve frézkou vytvořit lůžko a do něj následně pod mikroskopem precizně nasadit diamant. To je postup, který musí fasér, tedy sázeč diamantů, v dílně brněnského klenotníka Michala Hegra udělat více...

Otevírací doba 28. října 2025: Které obchody musí zavřít a kde nakoupíte?

28. říjen je státní svátek, při kterém zákon reguluje otevírací dobu v maloobchodě. Znamená to, že některé obchody musejí mít zavřeno. U dalších to zákon sice nenařizuje, ale mohou zavřít o své vůli...

27. října 2025

Peníze použiji na dovolenou. iDNES.cz čtu pravidelně, říká vítěz týdenní prémie

Velká podzimní soutěž na portálu iDNES.cz zná svého prvního týdenního výherce. Díky sbírání diamantů v článcích si 10 000 korun odnáší čtenář Rostislav Žilka. Peníze plánuje použít na dovolenou s...

27. října 2025  10:29

České lázně jsou světová špička, chybí jim však personál, shodli se experti

Vysíláme

Tuzemské lázně se léta těšily celosvětovému věhlasu a vysokému kreditu. Platí to ale i v roce 2025? A jak se odráží nedostatek zdravotníků na jejich provozu? O tom debatovali hosté Kulatého stolu...

27. října 2025

Své miliony nestačí utrácet. Jak se žije lidem, kteří tvoří umělou inteligenci

Pracovníci, kteří se podílejí na vývoji umělé inteligence, momentálně čelí mimořádnému pracovnímu zatížení. Protože se jejich společnosti snaží udržet krok s inovacemi a soustředí se na vývoj...

27. října 2025

Dřív bylo nutné se kvůli hypotéce vzít. Jak se proměnily úvěry na bydlení

Schvalování hypotéky už se nepočítá na měsíce, ale spíše na dny až týdny. Oceňování nemovitosti si už dnes žadatelé také nezajišťují sami. Proces schvalování šel prudce dopředu. Změnily se ale i...

27. října 2025

Účetní chyby a chybějící miliardy. Rozpočet EU má vážné nedostatky, ukazuje audit

Premium

Navzdory určitému zlepšení přetrvávají v hospodaření s financemi Evropské unie těžké nedostatky. To je hlavní zjištění Výroční zprávy za finanční rok 2024 Evropského účetního dvora (EÚD). Auditoři...

27. října 2025

Voda jako věda. Stále více restaurací nabízí speciální nápojové lístky

Ve stále více amerických luxusních restaurací se objevují speciální menu nabízejí pestrou nabídku vody z různých koutů světa. Často nechybějí podrobně popsané chuťové vlastnosti každé z nich. Všechny...

26. října 2025

Washington a Peking našly společnou řeč. Rámec obchodní dohody je na stole

Zástupci USA a Číny se v neděli dohodli na rámci americko-čínské obchodní dohody, jejíž detaily chce americký prezident Donald Trump dořešit v nadcházejících dnech při setkání se svým čínským...

26. října 2025  17:32

Továrna nám všechno otrávila. Tunisané oplakávají své kdysi krásné město

Kdysi bylo město Gábes oázovým rájem a chloubou celého Tuniska. Dnes je to ale mrtvá zónu plná nemocí a zoufalství. Důvodem je zejména místní průmyslový závod, který místo očekávané prosperity...

26. října 2025

ChatGPT může přepsat pravidla nakupování. Obchodníci se bojí a těší zároveň

ChatGPT má potenciál usnadnit život spotřebitelům, dovoluje jim totiž nakupovat v rámci chatu bez návštěvy stránek prodejce. Maloobchodníci musí být obezřetní, protože tak riskují ztrátu kontroly nad...

26. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Polsko jako nový ekonomický motor Evropy. Vystřídat může strádající Německo

Jeden z nejpůsobivějších ekonomických příběhů v Evropě píše v posledních letech Polsko. V době, kdy většina ekonomik Evropské unie strádá, se právě tamní hospodářství dere vzhůru. Jde o úspěch, který...

26. října 2025

Centrum Amazonu v Kojetíně je technická špička. Roboti práci lidem neberou

Své první distribuční centrum v Česku otevřel Amazon před deseti lety. V roce 2023 ho doplnilo druhé v Kojetíně, které dodnes patří k nejmodernějším provozům svého druhu v celé Evropě. Moderní...

26. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.