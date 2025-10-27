Americký ministr dopravy Sean Duffy pro agenturu Reuters uvedl, že Federální letecký úřad (FAA) čelil problémům s personálním zajištěním dispečerů na 22 místech a dodal, že další nedostatky se očekávají i v následujících dnech, což povede k dalším zpožděním a rušení letů.
Podle webu FlightAware bylo do nedělních 23:00 východoamerického času (pondělí 04:00 SEČ) zaznamenáno více než 8 000 zpoždění letů, což je nárůst proti přibližně 5 300 v sobotu.
Letiště v USA čelí problémům. Chybějí dispečeři, letadla nabírají zpoždění
Společnost Southwest Airlines měla v neděli zpožděných 45 procent letů, tedy celkem asi dva tisíce. American Airlines 1 200, což představuje zhruba třetinu všech jejich spojů. U United Airlines se zpozdilo 24 procent letů a Delta Air Lines zaznamenala 610 zpoždění.
Asi 13 000 dispečerů letového provozu a přibližně 50 000 pracovníků Úřadu pro bezpečnost dopravy (TSA) musí pracovat, i když během uzavření vlády nedostávají žádnou výplatu. Podle Duffyho tak hledají jiné zdroje příjmu. „Berou druhé práce, hledají další možnosti,“ řekl.
FAA má přibližně o 3 500 dispečerů méně, než činí cílový stav, a mnozí z nich už před uzavřením vlády pracovali přesčasy.
V USA začal prvního října nový fiskální rok, pro který nemá federální vláda zajištěné financování. Senát návrhy republikánů neschválil a Trumpova administrativa musela omezit provoz federálních úřadů a agentur.