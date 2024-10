Západní aerolinky škrtají spoje do Číny. Prodražují se, roli hraje i konkurence

K úpadku zájmu o lety do Číny přispívá především pokračující válka na Ukrajině. Ta způsobuje, že evropské a americké aerolinky nemohou využívat ruský vzdušný prostor. V případě cest do Číny tedy musí přistupovat k časově i finančně náročnějším trasám, které však negativně ovlivňují jejich výsledný profit, píše americký list The New York Times.

Když se v roce 2022 čínští političtí představitelé rozhodli zrušit protipandemické restrikce, očekávalo se, že počet letů z USA a Evropy do Číny se rychle vrátí na úroveň, která v tomto segmentu panovala před vypuknutím koronavirové pandemie. K tomu ale nedošlo ani na konci roku 2024. Mnozí dopravní analytici momentálně tvrdí, že obrat k lepšímu neočekávají ani v dalších měsících.

Když je Čína nedostupná

Nynější situace na trhu tyto odhady potvrzuje. Britská společnost Virgin Atlantic uvedla, že v sobotu naposledy vypraví své letadlo na trase z Šanghaje do Londýna. Polská společnost LOT zmrazila pravidelnou linku z Varšavy do Pekingu už ve čtvrtek a skandinávské aerolinky SAS plánují zastavit přímé lety mezi Šanghají a Kodaní v průběhu příštího měsíce.

Nemožnost využívání ruského vzdušného prostoru pro evropské aerolinky v praktické rovině znamená, že třeba let mezi Londýnem a Šanghají trvá až o hodinu víc. Opačným směrem jsou to dokonce dvě hodiny. S tím samozřejmě souvisí vyšší výdaje za palivo i posádku. K tomu navíc dlouhodobě nepřispívá ani nízký počet cestujících, neboť Číňané po roce 2022 výrazně omezili své cesty do zahraničí.

Čína momentálně bojuje s hospodářským útlumem i nemovitostní krizí, která se negativně podepisuje i na zájmu o turistiku. Příliš velký zájem nemají ani zahraniční turisté o Čínu, což potvrzují také aktuální statistiky. V první polovině roku 2024 sem přicestovalo pouze 14,6 milionu zahraničních návštěvníků. Přitom v roce 2019 to bylo za celý rok celkem 49 milionů lidí.

S výrazným propadem počtu letů do Číny počítají pro další měsíce i americké letecké společnosti. „Poptávka cestujících mezi USA a Čínou se nezotavila na předpandemickou úroveň,“ potvrdila letecká společnost American Airlines.

Firmy drtí čínská konkurence

Evropské a americké aerolinky se navíc při svých cestách do Číny musí vypořádat i s levnější konkurencí. Tou jsou čínské letecké společnosti, které mají možnost ruský vzdušný prostor využívat. Zákazníkům čínských aerolinek jsou v takovém případě odměnou nejen kratší cestovní časy, ale samozřejmě také levnější letenky.

I proto čínské letecké společnosti v posledních týdnech poměrně masivně pracují na zvyšování svých přepravních kapacit směrem do Evropy. Jen letecká společnost Air China plánuje během letošního listopadu nabízet o 24 procent více sedadel ve srovnání s rokem 2019. Tedy s rokem, kdy svět ještě nebojoval s koronavirovou pandemií.

V případě společnosti China Eastern Airlines to bude o 52 procent víc a u Hainan Airlines jde dokonce o nárůst ve výši 89 procent ve srovnání se situací před pěti lety. Proti tomu dopravci Lufthansa, Air France a KLM pro letošní listopad snížily počet dostupných kapacit do Číny ve srovnání s rokem 2019 o více než 40 procent.

„S linkou mezi Pekingem a Varšavou pro letošní zimu kvůli neuspokojivé poptávce a výrazně slabší konkurenční pozici nepočítáme,“ dodaly pro NY Times polské aerolinky LOT. Dodaly, že opětovné spuštění této linky je znovu v plánu až na příští léto, uzavírá americký list.