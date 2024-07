Delta stále nelétá, jak by měla. Nepřípustné, kritizuje aerolinky ministr

Buttigieg uvedl, že jeho úřad obdržel stovky stížnosti na zákaznický servis společnosti Delta. Upozornil, že dopravce musí svým zákazníkům poskytnout odpovídající pomoc a náhradu. Podle internetových stránek FlightAware, které sledují lety, dopravce v neděli zrušil přibližně 1 300 letů, to je zhruba stejný počet jako v předchozích dvou dnech. Dalších 1 600 letů bylo zpožděno, píše list The New York Times.

Zrušení letů představovalo zhruba třetinu plánovaných letů. V nedělním prohlášení se šéf společnosti Delta Ed Bastian zákazníkům omluvil. „Zrušení letu je pro nás vždy poslední možností, kterou nebereme na lehkou váhu,“ uvedl.

We have received reports of continued disruptions and unacceptable customer service conditions at Delta Air Lines, including hundreds of complaints filed with @USDOT.



I have made clear to Delta that we will hold them to all applicable passenger protections. — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) July 22, 2024

Páteční výpadek IT technologií zasáhl letecké společnosti obzvlášť tvrdě. Chybná aktualizace společnosti CrowdStrike, jejíž software se používá po celém světě, donutila podle Federálního úřadu pro letectví společnosti FAA dopravce Allegiant Air, American Airlines, Spirit Airlines a United Airlines zastavit všechny lety.

Zatímco u jiných leteckých společnosti se počet zrušených letů pohyboval v řádu stovek až desítek, Delta obnovuje svůj provoz nejpomaleji.

Povinnost náhrady

Společnost Delta Air Lines nabídla všem zákazníkům, kteří si rezervovali let mezi pátkem a nedělí, kompenzaci v podobě neúčtování poplatků, umožnila cestujícím jednou zdarma změnit let, uvedla v prohlášení. Rovněž postiženým nabídla stravenky, ubytování v hotelu a dopravu tam, kde to bylo možné.

Buttigieg v neděli večer v příspěvku na sociálních sítích uvedl, že ministerstvo dopravy obdrželo stovky stížností na tuto leteckou společnost. Delta podle něj musí zákazníkům, kteří si nechtějí přebookovat let, okamžitě vrátit peníze a těm, kteří byli zpožděním letu postiženi, včas proplatit stravu a pobyt v hotelu.

„Nikdo by neměl uváznout přes noc na letišti nebo čekat hodiny na přepojení na pracovníka zákaznického servisu, je to nemyslitelné,“ uvedl Buttigieg. Dodal, že zákazníci by měli hlásit všechny letecké společnosti, které nedodržují požadavky na zákaznický servis.

Letecké společnosti zpočátku považovaly výpadek za něco, co ze své podstaty nemohly ovlivnit. Americké ministerstvo dopravy však v pátek informovalo, že událost byla plně pod kontrolou leteckých společností a že aerolinky se sídlem v USA musí dotčeným zákazníkům poskytnout plnou náhradu za přerušení letu, uzavírá americký list.