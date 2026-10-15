Antimonopolní úřad: Tendr Českých drah na nákup elektrických vlaků byl v pořádku

České dráhy v této zakázce poptávaly dodávku až 133 elektrických jednotek, dodávky příslušných náhradních dílů a konstrukčních celků a následnou opravu a údržbu dodaných jednotek. Předpokládaná hodnota zakázky je až 84 miliard korun.
Skupina Stadler, která o zakázku usiluje, napadla výběr nejvhodnější nabídky kvůli údajně mimořádně nízké nabídkové ceně, s níž přišlo uskupení Škoda Transportation a Škoda Vagonka. Namítala, že vítězná nabídka není v souladu se zadávacími podmínkami a že dráhy nesprávně vypořádaly námitky k tendru.
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Antimonopolní úřad prověřuje tendr Českých drah, týká se nákupu vlaků
„Úřad po přezkoumání zakázky konstatoval, že zadavatel při hodnocení nabídek řádně prověřil existenci možné mimořádně nízké nabídkové ceny, když si vyžádal od vybraného dodavatele dvojí vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny.
Podle Úřadu tedy zadavatel postupoval při posuzování možné mimořádně nízké nabídkové ceny v souladu se zákonem. Ani v dalších ohledech neshledal ÚOHS důvody k nařízení nápravného opatření,“ uvedl ÚOHS.
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Proti rozhodnutí lze podat rozklad k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi. Na nákupu vlaků závisí podpis smlouvy se Středočeským krajem a Prahou na 30 let provozu páteřních linek pro Pražskou integrovanou dopravu. Dráhy ale s vítězem tendru nemohou smlouvu podepsat do pravomocného rozhodnutí ÚOHS.