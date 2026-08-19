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Antimonopolní úřad prověřuje tendr Českých drah, týká se nákupu vlaků

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  10:53
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: PID

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ÚOHS se zabývá tendrem Českých drah na nákup 133 elektrických vlaků typu EMU 400 pro regionální dopravu, upozornil portál Zdopravy.cz. Zakázku napadla společnost Stadler Praha, spor tak může oddálit podpis smlouvy s vítězným dodavatelem.

„Od konce července vedeme prvostupňové správní řízení týkající se zakázky Českých drah na uzavření rámcové dohody na dodávky vozidel EMU 400 pro regionální dopravu, a to na návrh společnosti Stadler Praha. Návrh směřuje proti výběru dodavatele a údajné mimořádně nízké nabídkové ceně,“ uvedl mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Vítěze tendru zatím České dráhy nezveřejnily. Podle informací Zdopravy.cz nabídla nejnižší cenu Škoda Group s nabídkou 36,387 miliardy korun, Stadler byl druhý s cenou 38,660 miliardy korun.

Praha a Středočeský kraj vypsaly tendr na třicetiletý provoz vlaků pro PID

Na nákupu vlaků závisí podpis smlouvy se Středočeským krajem a Prahou na 30 let provozu páteřních linek pro Pražskou integrovanou dopravu. Dráhy ale s vítězem tendru nemohou smlouvu podepsat do pravomocného rozhodnutí ÚOHS.

„Pokud by Stadler uspěl a ÚOHS by zrušil rozhodnutí o výběru, musely by ČD znovu nabídku posoudit a rozhodnout. Zrušení zadávacího řízení však není na základě podaného návrhu procesně možné,“ řekl portálu Zdopravy.cz mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Opakované námitky proti výběru vítěze a následné odvolání ale dokážou celý proces dokončení soutěže prodloužit i o rok a více, dodává dopravní web.

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