Let z Houstonu do Evropy přistál ještě v USA. Pasažéra rozzuřilo palubní menu

Let společnosti United Airlines odstartoval v neděli v 16:20 místního času z Houstonu v Texasu a zhruba po dvou hodinách letu se ocitl ve vzdušném prostoru Chicaga. Webová stránka Flightradar24 pro sledování letu ukázala, že stroj před neplánovaným přistáním kroužil nad chicagským letištěm O’Hare, protože musel spotřebovat přebytečné palivo. Informaci přinesl portál The Guradian.

Jeden z „planespotterů“ zveřejnil na Twitteru interní komunikaci aerolinek, která dispečerům hlásila neukázněného cestujícího na palubě a nejnižší stupeň ohrožení. V dalším tweetu uvedl, že cestující byl zřejmě rozzuřený kvůli výběru jídla.

„Let č. 20 společnosti United z mezikontinentálního letiště George Bushe do Amsterdamu byl odkloněn na mezinárodní letiště O’Hare a po výtržnostech jednoho z cestujících tam bezpečně přistál,“ uvedly aerolinky v prohlášení pro list The Guardian. Strážci zákona muže na letišti okamžitě z letadla vyvedli a spoj poté pokračoval do cílové destinace. Podle portálu Flightrader24 let skončil přistáním s tříhodinovým zpožděním.

Není zcela jasné, co přesně neukázněného cestujícího na menu aerolinek tolik rozlítilo. Cestující v byznys třídě podle společnosti United obvykle dostávají kromě více jídla během letu a také kompletní tříchodové menu. Letecká společnost však nedávno čelila kritice, že se její nabídka stravování během letu dosud nevrátila k normám z doby před pandemií.

Co se týče stravování, společnost United Airlines podle mnohých stále zaostává za svými konkurenty American Airlines a Delta Air Lines. Zejména pak v byznys třídě letů na dlouhých trasách. Zatímco konkurenti společnosti United znovuzavedli jídla o několika chodech, United na většině letů nadále nabízejí menu podávané na jediném tácu. V posledních měsících se podle mnohých pasažérů zhoršila i nabídka dezertů. Balenou zmrzlinu nahradily malé čokoládové tyčinky, případě se dezerty nepodávají vůbec.

Cestovní recenzní web Live and Let’s Fly uvedl, že cestující v business třídě UA letící z Newarku do Amsterdamu měli, co se týče hlavního jídla, na výběr mezi smaženými hovězími žebry, lososem na citronové trávě anebo sýr ricotta salata a manikotami s lesním medem. Jednosměrná letenka v business třídě letu společnosti United z Houstonu do Amsterdamu stojí obvykle 6 927 USD (156 700 Kč).

Federální letecký úřad (FAA) může cestujícím za neukázněné chování na palubě uložit pokutu až do výše 37 000 dolarů (837 tisíc Kč) za každý přestupek, takovým lidem rovněž hrozí trestní stíháni.

Mezinárodní sdružení leteckých dopravců začátkem letošního roku oznámilo, že v roce 2022 se počet incidentů s neukázněnými cestujícími zvýšil o 47 procent ve srovnání s předchozím rokem, k incidentu nyní dochází podle The Guardianu každý 568. let.