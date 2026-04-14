Na obzoru je letecká fúze století. Vznikly by největší aerolinky na světě

Už za několik měsíců by mohl vzniknout největší letecký dopravce na světě. Zahraniční média informují o tom, že šéf společnosti United Airlines Scott Kirby zvažuje fúzi s konkurenční American Airlines. O možném spojení měl už jednat i s představiteli Trumpovy administrativy.

Generální ředitel společnosti United Airlines Scott Kirby (24. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Společnosti United Airlines a American Airlines se dlouhodobě řadí mezi čtyři největší letecké dopravce v USA a dohromady kontrolují více než třetinu tamního trhu. Otázkou zůstává, jak by se k případnému spojení postavili američtí regulátoři. Ti mohou namítat, že by fúze vedla k omezení konkurence a zdražení letenek, upozorňuje Reuters.

Podle agentury Reuters se jednání o možné fúzi odehrálo 25. února v Bílém domě. Kirby měl argumentovat ve prospěch transakce tím, že by díky ní vznikl nejsilnější hráč na trhu s leteckými společnostmi na světě.

Kirby dříve působil i v American Airlines

O možném spojení amerických gigantů se hovoří v době, která je pro letecký sektor náročná. Konflikt na Blízkém východě totiž vede ke zdražování leteckého paliva, což aerolinky nutí omezovat jiné náklady a zároveň zdražovat letenky.

Kirby v této souvislosti už dříve naznačil, že právě současné náročné období může být ideální příležitostí k akvizicím. „Pokud to bude výhodné, jsme připraveni k dohodám,“ uvedl nedávno v rozhovoru pro agenturu Bloomberg.

Zatím není jasné, jak daleko případná dohoda o spojení pokročila. Pro Kirbyho by ale taková fúze dávala smysl i z osobního hlediska. V minulosti totiž působil právě také v American Airlines. Když se však ukázalo, že se do úplného čela této firmy pravděpodobně nedostane, rozhodl se pro změnu a v roce 2016 přešel ke konkurenci, kde se postupně vypracoval až na pozici generálního ředitele.

Právník Seth Bloom ale pro agenturu Reuters uvedl, že šance na spojení nejsou příliš velké. „Taková transakce by pravděpodobně neprošla,“ řekl Bloom. Podle něj mezi důvody patří i pravděpodobné zdražení letenek.

American Airlines i United Airlines patří mezi dlouhodobé rivaly. Kirby se přitom z pozice šéfa United nebojí konkurenta veřejně kritizovat. V minulosti například zpochybňoval pomalý nástup prémiových služeb u American Airlines. Přitom dnes patří u American mezi klíčové zdroje příjmů.

Fúze by nebyla hned

Případná fúze nebude okamžitá. Ve Spojených státech by ji totiž musela schválit ministerstva dopravy a spravedlnosti. Současný ministr dopravy Sean Duffy sice připustil, že prostor pro podobné dohody existuje, zároveň ale odmítl, že by o něčem takovém bylo předem rozhodnuto.

Podobná spojení ale nejsou na americkém trhu výjimečná. V minulosti došlo ke spojení třeba společnost Delta s Northwest. Fúze se týkala také United Airlines se společností Continental nebo American Airlines s US Airways. Na druhé straně několik jiných podobných fúzí v minulosti v USA neuspělo, a to právě kvůli nesouhlasu regulátorů.

Z finančního hlediska je na tom letecká společnost United Airlines proti American mnohem lépe. Tržní hodnota dopravce se pohybuje okolo 31 miliard amerických dolarů. V případě American Airlines je tato hodnota jen zhruba čtvrtinová.

Akcie obou těchto aerolinek v letošním roce oslabily. Akce United ztratily 15 procent a American dokonce 27 procent. V případě American jde i o důsledek nakumulovaných dluhů z minulosti a dlouhodobě neúspěšných snahách získat zpět ztracenou firemní klientelu, uzavírá agentura Reuters.

