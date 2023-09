Cestovky hlásí rekordní léto. Více lidí jelo do Řecka, Slovensko zaostalo

„Chorvatsko určitě přesáhne devět set tisíc klientů, Řecko se přiblíží nějakým půl milionu cestujících z Česka, což znamená patnáctiprocentní nárůst proti předchozí sezoně a Španělsko včetně Kanárských ostrovů se přiblíží k 350 tisícům českých návštěvníků, což je rovněž rekordní číslo,“ uvedl místopředseda Asociace cestovních kanceláří ACK ČR Jan Papež.

Vloni Chorvatsko podle Českého statistického úřadu navštívilo 846 tisíc turistů z Česka. Čísla sice nejsou stoprocentně srovnatelná, protože je statistici sbírají z dotazníkových šetření, kdežto asociace od členských cestovních kanceláří, i podle nich ale letos hodně diskutovaná středomořská země v počtu českých návštěvníků posílí.

„Chorvati v současnosti vyměňují Čechy za jiné klienty. Velké množství dvou nebo tříhvězdičkových hotelů, které byly dostupné pro českého klienta, Chorvaté během covidové pauzy zrekonstruovali na čtyři až pět hvězd,“ uvedl Petr Krč, který má v asociaci na starosti primárně tuzemský cestovní ruch. Zjednodušeně tak lze říct, že během posledních covidových let se v Chorvatsku velice omezily ubytovací kapacity cílící na středně movitou klientelu a převažují buď velmi levné, nebo naopak dražší formy ubytování.

Z covidové pauzy rovněž těžilo i Bulharsko, které bylo u velké části české klientely opomíjenou destinací. Jako první ale otevřelo hranice a celá řada lidí si je tak mohla vyzkoušet. Na rozdíl od Bulharska, které cestovatelskou pauzu využilo efektivně, sousední Slovensko ji nezvládlo a nyní je to vidět i na počtu přijíždějících návštěvníků, vyplývá z dat ACK ČR.

„Všichni si dodnes pamatujeme, že jsme mohli cestovat do mnoha jiných zemí, ale na Slovensko ne. Tam se tak Češi vrací pomalu, je to o 30 až 35 procent lidí méně, než do země jezdilo před covidem,“ uvedl Papež. Podle dat asociace by tak k východním sousedům mohlo během letoška odjet šest set tisíc lidí. Před covidem ale šlo až o devět set tisíc lidí a v roce 2015 země dokonce v počtu turistů předstihla v počtu českých turistů Chorvatsko.

Z úbytku turistů směřujících na Slovensko podle Papeže naopak těžilo Polsko, které Češi začínají objevovat stále víc. Důvodem jsou i teplá léta z posledních let, kdy celá řada lidí raději volí cestu na sever a pobyt u chladnějšího moře. Zároveň je vidět i zájem o letní dovolené na zahraničních horách, zejména v Rakousku.

Kromě toho ale letošní sezona žádná velká překvapení nepřinesla. Stálicí mezi českými dovolenkáři je v posledních letech například Egypt, který letos dosáhne celoročně půl milionu klientů. Na rozdíl od evropských destinací totiž není pobytová dovolená u moře koncentrovaná jen do letní sezony, ale má naopak silnější zimní sezonu kvůli mírnějším teplotám.