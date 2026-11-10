„U českých cestujících také došlo k nárůstu, ale dynamika zahraničních cestujících byla výrazně vyšší,“ uvedl výkonný ředitel leteckého provozu na Letišti Praha Jiří Vyskoč. Právě zahraniční hosté jsou motorem růstu letiště v posledních třech letech. Jejich podíl na celkovém počtu odbavených lidí se zvýšil na 56 procent.
Vůbec nejčastěji ze zahraničních návštěvníků přilétají na pražské letiště Britové. Ti drží svoji pozici i přesto, že meziročně jich ubylo o zhruba šest procent. Naopak osmiprocentním růstem se navýšil počet návštěvníků z Turecka, šestiprocentním tempem stoupal také počet italských návštěvníků.
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Celkově do Česka za prvních devět měsíců přicestovalo bezmála 19 milionů turistů. Průměrně zde stráví tři a půl dne.
„Červenec zaznamenal poměrně prudký nárůst. Tam to bylo plus osm procent ve srovnání s loňským rokem. Srpen byl stabilní, jen o půl procenta více. Ale září opět naskočilo plus 4,5 procenta proti předchozímu roku,“ uvedla ředitelka Agentury CzechTourism Tereza Hofmanová.
Do konce roku předpokládá pražské letiště odbavení 18,5 milionů cestujících celkově. Podle Vyskoče byly nejvyšší nárůsty a rovněž nejvyšší očekávání v lednu a v únoru. Následně kvůli bezpečnostní situaci v oblasti Perského zálivu a navýšení cen leteckého paliva došlo k poklesu růstového tempa.
I nárůst na uvedených 18,5 milionů odbavených cestujících by znamenal rekordní rok s průměrným nárůstem kolem hodnoty čtyř procent. To je zhruba dvojnásobné tempo proti evropskému průměru, dodal Vyskoč.