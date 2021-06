Rozjezd cestovního ruchu v Česku brzdí pověst zkažená nezvládnutou pandemií

Otevření restaurací nepřineslo takový zájem o služby v pohostinství, jak provozovatelé gastronomických zařízení po řadě měsíců uzavření očekávali. Podle restauratéra a zástupce gastronomických zařízení v Asociaci malých a středních podniků Luboše Kastnera obor u zákazníků poškodilo označování restaurací jako rizikových pro přenos koronaviru a rovněž obavy, zda se uzavření restaurací nebude na podzim opakovat. Podle něj totiž většina restauratérů pravidla dodržuje. Pouze pět až sedm procent podniků se jimi neřídí a představují tak rizikovější prostředí. Kvůli nim ale pak na celý sektor dopadají přísnější pravidla.

„Restaurace jsou z principu provozovny, kde se nenosí roušky ani respirátory,“ zdůvodnil přísnější nahlížení na gastronomické podniky epidemiolog Rastislav Maďar. Lepšímu rozlišování mezi bezpečnými a rizikovějšími podniky podle něj nenapomáhá ani tuzemská legislativa. Když například po zhoršení epidemiologické situace v korejském Soulu po otevření nočních klubů uvažovali epidemiologové v Česku o uzavření barů a nočních podniků, museli zároveň ruku v ruce s tím omezit i restaurace, přestože v nich je riziko přenosu nižší.

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy se situace v cestovním ruchu a gastronomii bude vzpamatovávat ještě řadu měsíců. Důvodem je podle něj to, že Česko přišlo v průběhu pandemie o pověst bezpečné destinace. „Nikdy se o nás v Německu nepsalo tak ošklivě, jako za posledního půl roku. Bude potřeba velká kampaň, aby se toto změnilo,“ uvedl Prouza.

Podle šéfa tuzemské centrály cestovního ruchu Jana Hergeta už některé turistické destinace návrat prvních návštěvníků z Německa a okolních zemí hlásí. Nedostatkem zahraničních turistů trpí zejména velká města, což se odráží i na obsazenosti hotelů a penzionů. Zatímco v Praze jsou ubytovací kapacity plné jen ze 20 procent, v Orlických horách je už nyní podle Hergeta obsazená každá druhá hotelová postel.

Velkou vzpruhou pro tuzemský příjezdový cestovní ruch bude podle Hergeta začátek července, kdy budou moci lidé protilátky získané buď proděláním koronaviru nebo očkováním prokazovat prostřednictvím evropských covid pasů. Ke zvýšení pocitu bezpečí a tedy i většímu návratu lidí do restaurací a hotelů by podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka měla přispět i certifikace bezpečných provozoven a restaurací. Těm firmám, které prokáží, že berou epidemiologická opatření vážně a získají příslušný certifikát, by pak nehrozilo uzavření v případě, že by se bezpečnostní situace na podzim opět zhoršila.