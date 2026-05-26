„Je vidět, že Češi mají peníze a neváhají je utratit za svoji dovolenou,“ uvedla výkonná ředitelka AČCKA Kateřina Chaloupková. Za nárůstem ceny modelové dovolené podle Chaloupkové stojí pořizování kvalitnějších služeb, hlavně ubytování. Naopak v uvedených sumách se neodráží, nebo jen velmi málo, nárůst cen dopravy.
Průměrné ceny totiž vycházejí z plateb cestovním kancelářím. Chorvatsko je přitom dlouhodobě destinací, ve které převládá individuální doprava autem. Podle ČSÚ jede vlastním autem do země 75 procent návštěvníků.
Jednou z hlavních strategií Chorvatska před letní sezonou je jednak úsilí prodloužit termíny dovolené i mimo prázdninové měsíce a pak také snaha o přilákání movitější klientely. V zemi vzniká stále více nových hotelových resortů ve vyšším a luxusním standardu.
„Na začátku července se otevírá největší resort v Chorvatsku, Pical resort v Poreči. To je investice přes 200 milionů eur,“ uvedl Miodrag Mlačič, zástupce Chorvatského turistického sdružení pro Českou a Slovenskou republiku. Jde o resort zaměřený z velké části i na kongresovou turistiku a měl by zde vzniknout jeden z největších kongresových sálů v Evropě.
Napřesrok bez mýtnic
Velkou změnou pro cestující autem bude zavedení elektronického mýtného systému, který by měl průjezd po chorvatských dálnicích urychlit. „Testuje se, a systém by měl být zprovozněný v březnu 2027,“ uvedl Mlačič.
Změna Chorvatska z dostupné dovolenkové destinace do dražšího segmentu se v posledních letech projevila omezením počtu návštěvníků z Česka. Cestovní kanceláře nicméně věří, že se tento trend podaří zlomit.
Podle destinační manažerky cestovní kanceláře České Kormidlo Lenky Laus nakoupila kancelář ve srovnání s loňskem o 40 procent ubytovacích kapacit více. Zhruba 65 procent tohoto kontingentu je už nyní prodaných.