Evidence turistů e-Turista rozhádala koalici. Vadí objem sbíraných dat

Podle některých kritiků výsledná podoba novely v konečném důsledku komplikuje hlavní cíle, kterých měla dosáhnout. Práce na vytvoření registru ubytovatelů a s tím související databáze ubytovaných e-Turista primárně vychází z nařízení EU, které chce zmapovat rozsah poskytování služeb typu Airbnb v Evropě. „Náš zákon je mnohem širší, než co požadovalo nařízení EU. Další věci se tam přidaly navíc, včetně osobních údajů ubytovaných osob,“ řekla MF DNES senátorka Hana Kordová Marvanová.

Právě kvůli osobním údajům, jako jsou plná jména, adresy bydliště a čísla dokladů, nemůže být registr veřejný a data z něj nebudou moci napřímo získávat například turistické centrály podporující cestovní ruch. „Jde o citlivé osobní údaje, k nimž se dostane pouze minimum institucí, přičemž každý přístup bude pečlivě logován. Systém však bude schopen vytvářet souhrnné a anonymizované statistické přehledy, které budou publikovány formou open data, ke kterým bude mít přístup každý,“ uvedla Karolína Nová, mluvčí ministerstva pro místní rozvoj, které novelu připravuje.

„Máme připravený pozměňovací návrh, který neruší e-Turistu, ale anonymizuje data, která budou schraňována do centrální databáze,“ uvedl poslanec Vojtěch Munzar (ANO). Zároveň navrhne změnit lhůtu, během které budou muset ubytovatelé data o hostech do systému nahrát z jednoho na tři dny, jak je to i v případě nahlašování pobytu cizinců cizinecké policii.

Podle poslankyně za STAN Sylvie Doušové ale lidé dnes uvedená data, která chce stát shromažďovat, poskytují soukromým společnostem zcela běžně. „Když se ubytováváte třeba přes Booking, tak přijdete, dáte občanku, kterou si tam normálně zkopírují, vůbec nevíte, co se s tou občankou děje, a všechna data dostane Booking, nebo vlastník ubytování,“ uvedla Doušová. Ve srovnání s tím budou data v informačním systému ministerstva pro místní rozvoj šifrována a jsou stanovena přesná pravidla, kdo a za jakým účelem se k těmto datům může dostat.

Airbnb v garáži

Ještě vážnější obavy vzbuzuje možnost legalizovat prostřednictvím vznikajícího e-Turisty ubytování v různých nevyhovujících prostorách. To by se podle kritiků mohlo právě oficiálním přidělením registračního čísla ubytovatele skutečně stát.

„Velmi bychom ocenili, kdyby v samém začátku byla do zákona vetknuta povinnost, že chce-li někdo získat registrační číslo a dostat se na ubytovací platformy, aby byl povinen uložit, že má příslušnou kolaudaci takto byt provozovat a není to v rozporu se stavebním zákonem,“ uvedla starostka první pražské městské části Terezie Radoměřská.

Zároveň poukázala na to, že obce v aktuálním znění zákona nebudou mít možnost do databáze nahlížet a samy tak kontrolovat správnost výběru místního poplatku nebo prosazovat oprávněné nároky místní komunity. Mezi vybranými orgány, které mají mít právo do e-Turisty nahlížet, totiž obce uvedeny nejsou. Týkat se má pouze konkrétního orgánu, který má na starosti výběr místního poplatku.

Mezi orgány s přístupem nepatří ale ani stavební úřad, což je problém, na který upozornil veřejný ochránce práv. „Dle ministra pro místní rozvoj Petra Kulhánka je dostačující, aby se stavební úřady v případě podezření na porušování právních předpisů obrátily na ministerstvo pro místní rozvoj, které jim jakožto správce rejstříku požadované informace sdělí. Pochybuji o funkčnosti a efektivitě tohoto přístupu. Jsem naopak přesvědčen, že ministrem navržený postup přináší zbytečnou administrativní zátěž,“ uvedl ombudsman Stanislav Křeček.

Podobně jako zástupci fenoménem krátkodobého ubytování nejpostiženějšího centra Prahy, i ombudsman vyjádřil žádost o to, aby vyjádření stavebního úřadu ke kolaudaci bytu jako prostoru k podnikání v ubytování bylo nezbytnou součástí registrace na online platformy.

V zóně šedé ekonomiky

Registrace poskytovaného bydlení přes platformy typu Airbnb nebo Booking má za cíl v první řadě zmapovat, kolik takovýchto bytů a dalších ubytovacích zařízení se v Česku ke krátkodobému bydlení nabízí. Podle odhadů MMR se totiž zhruba polovina poskytovatelů krátkodobého ubytování v Česku pohybuje v šedé ekonomice.

Zvýšení transparentností tak podle MMR zvýší státu příjmy v podobě povinných odvodů nebo právě na platbách místních ubytovacích poplatků. Jen na nich má jít podle odhadu, který úřad zveřejnil při projednávání návrhu na vládě předloni v létě, o 850 milionů korun ročně.

Součástí návrhu jsou i pokuty, konkrétně až desetimilionový postih pro online platformy, pokud budou inzerovat ubytování bez platného registračního čísla, nebo pokud budou například inzerovat nabídky ubytování bez povinných registračních čísel nebo z nabídky nevyloučí ty poskytovatele, kteří kvůli porušení zákona o registraci přijdou. Pro samotné ubytovatele je horní hranice postihu stanovena výší sto tisíc korun.