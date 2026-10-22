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Zájezdy do zásoby jdou na dračku. Zájem o first minute posiluje obava z drahých letenek

Tomáš Cafourek
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Théra nebo také Santorini je řecký ostrov v jižní části souostroví Kyklady v Egejském moři. | foto: Shutterstock

Turecko a řecké ostrovy. O prvenství v počtu prodaných letních zájezdů se příští léto poperou tradiční destinace. Už se mezi ně zařadila i Albánie, která jen o pár roků dříve představovala novou destinaci a alternativu pro lidi, kteří požadovali na dovolené změnu. Vyplývá to alespoň z prvních dat o předprodejích zájezdů od velkých cestovních kanceláří. Ty začaly s prodejem letní dovolené buď začátkem školního roku, nebo ještě během prázdnin.

„Prodejně nejsilnější měsíce přijdou na začátku roku 2027, ale dosavadní first minute prodeje jsou velice pozitivní,“ řekl iDNES.cz mluvčí skupiny Der Touristik Jan Bezděk. Cestovky, jako jsou Fischer nebo Exim Tours, sdružené v této německé skupině, začaly s předprodejem letních zájezdů na příští sezonu už letos v srpnu a uvádějí, že v meziročním srovnání se letos zájezdy „do zásoby“ vybavilo o desetinu více lidí, než tomu bylo ve stejném období vloni. Řádově jde o desítky tisíc prodaných zájezdů.

Dozvuk událostí ale může mít paradoxně vliv i na prodeje letních dovolených v příštím roce.

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