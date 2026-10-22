„Prodejně nejsilnější měsíce přijdou na začátku roku 2027, ale dosavadní first minute prodeje jsou velice pozitivní,“ řekl iDNES.cz mluvčí skupiny Der Touristik Jan Bezděk. Cestovky, jako jsou Fischer nebo Exim Tours, sdružené v této německé skupině, začaly s předprodejem letních zájezdů na příští sezonu už letos v srpnu a uvádějí, že v meziročním srovnání se letos zájezdy „do zásoby“ vybavilo o desetinu více lidí, než tomu bylo ve stejném období vloni. Řádově jde o desítky tisíc prodaných zájezdů.
Dozvuk událostí ale může mít paradoxně vliv i na prodeje letních dovolených v příštím roce.