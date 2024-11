„Turismus je megatrend.“ TUI plánuje v Česku prodat dvojnásobek zájezdů

Ani zdvojnásobení klientů ale neznamená, že se TUI během příštího roku dotáhne na největší tuzemské prodejce zájezdů. Pro srovnání například s Čedokem v roce 2023 cestovalo 420 tisíc zákazníků.

„Nezískáte trh najednou. Je to nutné dělat krok za krokem,“ řekl MF DNES Marcin Dymnicki, generální ředitel pro Českou republiku a Polsko. Pokud se společnosti skutečně plán na zdvojnásobení počtu klientů vydaří, bude na českém trhu držet pěti až šestiprocentní podíl.

Během aktuálně končící sezony nejvíce Čechů německého touroperátora využilo pro zájezdy do Turecka (Antalya), na Mallorku a řeckou Krétu. Napřesrok by společnost chtěla posílit význam zájezdů do Egypta.

Zhruba 85 procent cestujících vyrazilo na dovolenou z pražského ruzyňského letiště, zbytek cestoval z letišť v Brně a v Ostravě. Podíl obou regionálních letišť by ale podle Dymnickiho měl napřesrok vzrůst.

Pro lety z Česka společnost využívá externí partnery. Kromě jedničky na českém trhu, společnosti Smartwings rovněž dopravce, jako jsou Eurowings a Air Cairo, nebo irskou Společnost Ryanair. V případě poslední jmenované ale nejde o běžné linky tohoto dopravce, ale o charterové lety, kdy je celé letadlo rezervované pro cestovní kancelář.