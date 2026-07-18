Na tomto souostroví přenocuje na jednom kilometru bezmála 39 tisíc turistů za rok. V Praze je tento ukazatel jen o necelých 500 přenocování nižší. „Ibiza letos zpřísnila regulaci dopravy. Od 1. června do 30. září může na ostrov denně přijet maximálně 17 668 vozidel, což je asi o 2 500 méně než loni. Z této kvóty připadá zhruba 14 000 vozidel na místní autopůjčovny, zatímco 3 548 míst je určeno pro automobily turistů přijíždějících trajektem,“ uvedl Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz příklad, jakým destinace z popředí žebříčku proti nekontrolovanému nárůstu turismu bojují.
Diskuse o tom, zda by lákání turistů do země nemělo mít někde strop, se v posledních letech začíná objevovat i v České republice. Výstupy jsou zatím ale pro zahraniční návštěvníky velice vstřícné.