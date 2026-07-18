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Koncentrace turistů jako ve Středomoří. Jak Praha začíná bojovat s overturismem

Tomáš Cafourek
Strmé ulice maltské metropole Valletty Premium

Strmé ulice maltské metropole Valletty | foto: Profimedia.cz

Před startem letošní letní sezony sestavila společnost BookRetreats.com žebříček turisticky nejvytíženějších středomořských ostrovů, kterému vévodí Malta, Lanzarote a Ibiza. Touroperátor zaměřený na prodávání relaxačních pobytů mimo nejpřeplněnější letoviska poukázal na to, že řada těchto destinací se už začíná neregulovanému náporu turistů bránit. Zajímavé je, že při přepočtu stejných čísel, tedy počtu přenocování turistů na rozlohu, by se Praha umístila na druhém místě v těsném závěsu za nejzatíženější Maltou.

Na tomto souostroví přenocuje na jednom kilometru bezmála 39 tisíc turistů za rok. V Praze je tento ukazatel jen o necelých 500 přenocování nižší. „Ibiza letos zpřísnila regulaci dopravy. Od 1. června do 30. září může na ostrov denně přijet maximálně 17 668 vozidel, což je asi o 2 500 méně než loni. Z této kvóty připadá zhruba 14 000 vozidel na místní autopůjčovny, zatímco 3 548 míst je určeno pro automobily turistů přijíždějících trajektem,“ uvedl Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz příklad, jakým destinace z popředí žebříčku proti nekontrolovanému nárůstu turismu bojují.

Diskuse o tom, zda by lákání turistů do země nemělo mít někde strop, se v posledních letech začíná objevovat i v České republice. Výstupy jsou zatím ale pro zahraniční návštěvníky velice vstřícné.

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