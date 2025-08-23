Přetahovaná o cestující do exotiky pokračuje. Last Minute se může vyplatit

„Češi objevili kouzlo zimních dovolených v teple a čím dál více se jich během zimních plískanic letí ohřát k moři. Jsou i tací, kteří letí na podzim a potom znovu během zimy. Věříme, že zájem o nadcházející zimní sezonu bude přinejmenším podobně velký jako loni,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Simona Fischerová.
Cestovní kancelář se přitom opírá o statistiky Českého statistického úřadu, který v minulém roce zaznamenal třiatřicetiprocentní meziroční nárůst počtu cestujících, kteří v posledním kvartálu 2024 a v prvním kvartálu 2025 na dovolenou vyrazili letecky.