Přetahovaná o cestující do exotiky pokračuje. Last Minute se může vyplatit

Velké cestovní kanceláře se i letos chystají podstoupit přetahovanou o movitější zákazníky směřující do exotiky. Loni přitom rozšiřování nabídky z cílem ukousnout si větší kus koláče ze zájezdů k teplým mořím během zimního období vedlo k poklesu cen exotických dovolených až na hranici prostých nákladů. Pokles cen před vánočními svátky či po Novém roce by tak mohl nastat i letos. Pružnější a trpělivější cestovatelé by mohli na dovolené ušetřit.

„Češi objevili kouzlo zimních dovolených v teple a čím dál více se jich během zimních plískanic letí ohřát k moři. Jsou i tací, kteří letí na podzim a potom znovu během zimy. Věříme, že zájem o nadcházející zimní sezonu bude přinejmenším podobně velký jako loni,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Simona Fischerová.

Cestovní kancelář se přitom opírá o statistiky Českého statistického úřadu, který v minulém roce zaznamenal třiatřicetiprocentní meziroční nárůst počtu cestujících, kteří v posledním kvartálu 2024 a v prvním kvartálu 2025 na dovolenou vyrazili letecky.

