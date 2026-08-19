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Požáry ani vedra Čechy neodradily. Opět celé léto cestovali hlavně na jih za teplem

Tomáš Cafourek
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Pláži Nissi u kyperského letoviska Ayia Napa, jedné z nejoblíbenějších turistických destinací na Kypru. (17. července 2022) | foto: Profimedia.cz

Ani čtyřicetistupňová vedra neodradí české turisty od klasické letní činnosti, kterou je pobyt na pláži. Vyplývá to alespoň z bilance cestovních kanceláří před sklonkem prázdnin. Podobně jako v předchozích letech totiž většina Čechů zamířila do tradičních středomořských destinací, jako jsou Řecko, Turecká riviéra, Španělsko nebo Itálie.

Zájem o nejteplejší části Evropy neochladily ani nedávné masivní požáry v Chorvatsku, Španělsku nebo ve Francii. Ty si sice vyžádaly evakuace některých českých turistů, na předprodejích dovolených na příští léto se ale nijak významně nepodepsaly.

„Lesní požáry jsou bohužel problémem, se kterým se některé jižní destinace potýkají prakticky každé léto. Letos naštěstí zatím nedošlo k situaci, která by ve větším měřítku zasáhla do dovolených našich klientů. V posledním týdnu jsme řešili přibližně jedenáct klientů, kteří museli dočasně opustit své hotely v Chorvatsku,“ řekl MF DNES Jan Bezděk, mluvčí skupiny Der Touristik, kam spadají kromě jiného cestovní kanceláře Fischer nebo Exim Tours. Podle dat z předprodejů na takzvaný First Moment se ani napřesrok v preferencích většiny tuzemských turistů nic nezmění.

Vloni Češi podle Českého statistického úřadu podnikli na 6,4 milionu zahraničních cest s alespoň čtyřmi přenocováními. Menší část (zhruba 2,9 milionu) připadala na ty, kteří využili služby některé z cestovních kanceláří. Zbytek cestoval na vlastní pěst.

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