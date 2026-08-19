Zájem o nejteplejší části Evropy neochladily ani nedávné masivní požáry v Chorvatsku, Španělsku nebo ve Francii. Ty si sice vyžádaly evakuace některých českých turistů, na předprodejích dovolených na příští léto se ale nijak významně nepodepsaly.
„Lesní požáry jsou bohužel problémem, se kterým se některé jižní destinace potýkají prakticky každé léto. Letos naštěstí zatím nedošlo k situaci, která by ve větším měřítku zasáhla do dovolených našich klientů. V posledním týdnu jsme řešili přibližně jedenáct klientů, kteří museli dočasně opustit své hotely v Chorvatsku,“ řekl MF DNES Jan Bezděk, mluvčí skupiny Der Touristik, kam spadají kromě jiného cestovní kanceláře Fischer nebo Exim Tours. Podle dat z předprodejů na takzvaný First Moment se ani napřesrok v preferencích většiny tuzemských turistů nic nezmění.
Vloni Češi podle Českého statistického úřadu podnikli na 6,4 milionu zahraničních cest s alespoň čtyřmi přenocováními. Menší část (zhruba 2,9 milionu) připadala na ty, kteří využili služby některé z cestovních kanceláří. Zbytek cestoval na vlastní pěst.