Omyl, nesystémový krok nebo další důkaz toho, že prakticky žádný kabinet v posledních letech neuznával cestovní ruch jako důležitou součást tuzemského hospodářství. Tak hodnotí většina lidí spojených s profesemi v tomto oboru výrazné osekání rozpočtu agentury CzechTourism spolu s plánovaným snížením počtu jejích zaměstnanců. Přechod z ministerstva pro místní rozvoj pod resort průmyslu a obchodu přitom většina z nich dlouhodobě podporovala.
Podle turistického magazínu TTG by se rozpočet agentury, jejíž hlavní poslání je do Česka lákat zahraniční turisty, měl snížit z letošních zhruba čtyř set milionů korun na zhruba 70 milionů a počet zaměstnanců by mohl podle plánů ministerstva průmyslu klesnout na 30 lidí, kteří by se zabývali destinačním marketingem.
Premiér mluví o tom, že podporuje investice, ale toto je způsob, jak investovat do budoucích výnosů.
Eduard Bláhaprezident Svazu léčebných lázní