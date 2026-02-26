Influenceři ve vlaku a gastro. Česko se snaží, aby turisté po pár dnech neutekli

Tomáš Cafourek
  15:57
Jen dva a půl dne v Česku stráví obvykle zahraniční turisté. Agentura CzechTourism proto využívá spolupráce například s influencery, nebo zahraničními prodejci zájezdů, aby se stále se zkracující délka pobytu opět o něco natáhla. Na propagaci Česka bude mít letos zhruba 400 milionů korun.
„Vozili jsme čínské influencery vlakem po Česku od restaurace k restauraci,“ shrnuje ředitel agentury Czech Tourism František Reismüller podstatu kampaně, kterou se Česko snaží přitáhnout větší počet čínských turistů, kteří po odeznění pandemie covidu na českém turistickém trhu stále citelně chybějí. Jejím smyslem bylo ukázat Česko jako zemi, která má takzvaným foodies, tedy turistům zaměřeným na poznávání kuchyně a krajových specialit, co nabídnout v kombinaci s udržitelným cestováním.

Právě turisté z Číny patřili historicky k těm, kteří v Česku utráceli na den nejvyšší částky a zároveň jde ale o ten typ klientely, která necestuje výhradně do Česka, ale bere je jen jako součást širšího balíčku zemí, které během pobytu navštíví. O udržení turistů o den dva déle se nicméně CzechTourismus pokusil zejména u evropských návštěvníků.

Z týdne jen dva až tři dny. Vysoké ceny zkracují lyžařské zájezdy

Kampaň zaměřená na prodloužení délky pobytu se konkrétně týkala Velké Británie, Irska, Španělska a Itálie. CzechTourism se v ní zaměřil na prodej zájezdů prostřednictvím agentur na zahraničních trzích nicméně s podmínkou, že půjde o zájezdy delší, než jaká je aktuální průměrná délka pobytu zmiňovaných britských, nebo italských turistů. Výsledkem této akce je podle Reismüllera prodloužení délky pobytu u 25 tisíc turistů, kteří takto do Česka přiletěli, na průměrných 3,7 noci.

„Je to klasická veřejná zakázka. My si v podstatě objednáváme reklamu, jen definujeme, že dodavatel reklamy má být z řady online touroperátorů a má prostřednictvím reklamy prodávat zájezdy, které budou mít nějakou charakteristiku,“ uvedl Reismüller. Dodal, že jedním z požadovaných kritérií byly zájezdy s minimálně třemi přenocováními v Česku.

Podobnou kampaň spustil vloni CzechTourism i v USA. Tam ale ne s ambicí prodloužit délku pobytu, ale zvýšit počet lidí, kteří ze Spojených států do Česka přiletí.

O deset milionů méně na propagaci

Zatímco vloni se CzechTourism v rámci takzvané globální kampaně zaměřil na desítku zemí, jejichž turisté jsou pro tuzemský cestovní ruch a podnikatele v tomto odvětví největším přínosem, letos bude muset tuto cílenou kampaň o něco zúžit. Konkrétně na šest trhů.

Ve srovnáním s loňskem totiž turistická centrála dostane ze státního rozpočtu o zhruba deset milionů méně. Jde zatím sice o pracovní verzi připravenou v souvislosti s rozpočtovým provizoriem, vedení CzechTourismu už ale v rozpočtu centrály s žádným navýšením nepočítá.

Přibývá dovolených mimo prázdniny. Zároveň však mizí důvod, proč je lidé volí

„Z původních desítek milionů nám zbylo 17 milionů na image kampaň,“ uvedl Reismüller. Dalších osm milionů korun půjde na takzvanou konverzní kampaň, což představuje výše uvedenou spolupráci se zahraničními touroperátory, a 4,6 milionu na vyhledávací kampaň. Pokračovat bude marketingová podpora leteckého spojení z kanadského Toronta do Prahy, do které CzechTourism plánuje investovat zhruba tři miliony korun.

