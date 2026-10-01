Ve čtvrtek o tom informovala mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Hodnota transakce je podle dřívějších informací zhruba 3,8 miliardy korun.
Dokončení akvizice podle tiskové zprávy následovalo po získání všech nezbytných regulatorních schválení. Před zhruba měsícem převzetí povolil i český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) s podmínkou, že se Pegasus vzdá části letních slotů na lince Praha-Antalya ve prospěch jiného dopravce.
Pegasus Airlines dříve oznámila, že ČSA kupuje za 154 milionů eur (asi 3,8 miliardy Kč) včetně jejích dceřiných společností a souvisejících pohledávek. „Smartwings bude i nadále působit pod svou zavedenou značkou, přičemž si zachová své každodenní provozní činnosti, vztahy se zákazníky i poskytování služeb,“ uvedla dnes Dufková.
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Podle spoluzakladatele Smartwings Jiřího Šimáněho je Pegasus Airlines správným partnerem, který podpoří budoucí růst a vytvoří dlouhodobou hodnotu pro všechny, kteří jsou s oběma společnostmi spojení. „Společně můžeme dále růst a nabídnout našim cestujícím více možností, než bychom dokázali každý samostatně,“ uvedla generální ředitelka Pegasus Airlines Güliz Öztürková.
Smartwings působí na trhu 28 let, dříve pod názvem Travel Service. V současnosti je to největší česká letecká společnost. Provozuje linky do 80 destinací ve 20 zemích, charterové a privátní lety. Sto procent akcií společnosti Smartwings vlastní ČSA.
České aerolinie vznikly v roce 1923 jako Československé státní aerolinie, v roce 2024 pod svým kódem OK létat přestaly. V roce 2013 do ČSA kvůli finančním potížím vstoupily korejské aerolinie Korean Air, které držely 44 procent akcií. V únoru 2018 se majoritním vlastníkem stala společnost Smartwings, která odkoupila 44 procent akcií od Korean Air a 20 procent od státního podniku Prisko, třetinu už vlastnila.
V březnu 2021 se ČSA ocitly kvůli vysokým dluhům v úpadku. Novými investory se stali majitelé Smartwings Jiří Šimáně a Roman Vik s čínskými partnery. V únoru 2024 se aerolinky Smartwings plně vrátily pod kontrolu českých akcionářů, téměř poloviční podíl zprostředkovaně vlastněný čínskou společností CITIC koupila česká firma Prague City Air podnikatelů Šimáněho a Vika.
Začátkem října 2024 změnily ČSA svůj obchodní model a staly se řídicí společností skupiny Smartwings s majoritním podílem ve společnosti Smartwings.
Pegasus Airlines se sídlem v Istanbulu byla založena v roce 1990. Její síť zahrnuje 161 destinací v 57 zemích, z toho 39 vnitrostátních v Turecku a 122 mezinárodních. Po akvizici společností ESAS Holding přešly aerolinky v roce 2005 na nízkonákladový obchodní model. ESAS vlastní rodina miliardáře Ševketa Sabanciho (1936 - 2021), která patří k nejmocnějším podnikatelským dynastiím v Turecku. Tato rodina vlastní firmy, které působí ve dvou desítkách zemí a mají přes 40 milionů zákazníků.