Turecko obměňuje flotilu. Národní dopravce koupí dvě stovky letadel Boeing

Autor: ,
  8:57
Aerolinky Turkish Airlines plánují koupit až 225 letadel Boeing. Je to jedna z největších akvizic letadel uskutečněných společností, která si stanovila za cíl obnovit do roku 2035 celou flotilu.

Letadla společnosti Turkish Airlines na letišti v Istanbulu (3. října 2019) | foto: ČTK

V prohlášení pro istanbulskou akciovou burzu aerolinky uvedly, že objednají až 75 letadel 787 Dreamliner. Dodávky se mají uskutečnit v rozmezí let 2029 až 2034. Společnost současně dokončila jednání o koupi dalších až 150 letadel 737 MAX. Objednávka však bude dokončena pouze v případě, že se podaří uzavřít jednání s výrobcem motorů CFM International.

Zpráva přichází po čtvrtečním setkání tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem, upozornila agentura Reuters. Po setkání Trump uvedl, že Turecko bude souhlasit s jeho požadavkem, aby přestalo nakupovat ruskou ropu, a že mohl by zrušit americké sankce vůči Ankaře, aby mohla koupit americké stíhačky F-35.

Airbus přebírá vedení. A320 se stane nejprodávanějším letadlem všech dob

„Díky těmto objednávkám bude celá naše flotila do roku 2035 tvořena letadly nové generace, což posílí provozní efektivitu a podpoří průměrný roční růst kolem šesti procent,“ uvedly aerolinky.

Aerolinky Turkish Airlines začaly létat v roce 1933. V současnosti létají do 130 zemí a mají 504 letadel. Loni přepravily 85,2 milionu cestujících, o 2,1 procenta více než o rok dříve. Výnosy se zvýšily o 8,2 procenta na 22,7 miliardy dolarů (473 miliard Kč).

26. září 2025  8:57

