Před 90 lety vyjely v Praze první trolejbusy a v roce 1972 byl jejich provoz ukončen. Před dvěma lety ale v hlavním městě znovu začal plnohodnotný provoz trolejbusových linek.
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Česko podle mluvčí ministerstva dopravy Aleny Mühl patří mezi evropské země s nejvíce rozvinutou trolejbusovou tradicí. Po jejich znovuzavedení v Praze provozuje tento typ dopravy v zemi 14 měst a aglomerací. Podle dat SDP v roce 2025 fungovalo v Česku 115 linek, pro které měly dopravní podniky ve svých vozových parcích 766 trolejbusů, o deset let dříve bylo v provozu 119 linek a 700 vozidel.
Podle ministerstva za rozvojem trolejbusů je především snaha měst snižovat emise a hluk a využívat efektivní druhy dopravy. O zvýšeném zájmu o trolejbusy svědčí podle mluvčí SDP Lindy Hailichové i rostoucí počet investic. „O renesanci oboru svědčí nejen návrat trolejbusů do Prahy, ale i snaha ostatních měst rozšiřovat stávající sítě do míst, kde dosud jezdily pouze naftové autobusy,“ sdělila. Rostoucí zájem o trolejbusy je podle ní patrný i na Slovensku, v Polsku nebo Litvě.
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Za posledních pět se podle ročenky dopravy v Česku rozrostla infrastruktura pro trolejbusy o 84,3 kilometru. V roce 2020 měla celkem 421,6 kilometru, v roce 2023 o 41,5 kilometru více a na konci loňského roku už měřila 505,9 kilometru.
Mezi města, která v minulých letech investovala do rozvoje trolejbusové dopravy, patří například Jihlava, kde v roce 2023 zprovoznili nové tratě severním směrem a pokračuje výstavba jihozápadní trolejbusové tangenty. V Brně, kde je největší síť trolejbusových linek v Česku, přibyla letos nová linka mezi centrem města a Letištěm Tuřany. „Další města, Hradec Králové, Plzeň, Ostrava nebo Zlín, průběžně modernizují svůj vozový park, technické zázemí, měnírny a čím dál více jednotlivá města využívají parciální (bateriové) trolejbusy,“ uvedla Hailichová.
Baterie bourají staré limity
Parciální trolejbusy podle Mühl odstraňují část dřívějších omezení, která byla s trolejbusy spojená. Nepotřebují trolejové vedení po celé trase, což umožňuje flexibilnější provoz při výlukách a objížďkách. Podle mluvčího skupiny Škoda Group Jana Švehly se stávají standardem. Dobíjejí baterie při jízdě pod trolejemi a umožňují prodloužit linky do nových čtvrtí. Jejich dojezd může být i 25 kilometrů.
„Ještě před několika lety se často diskutovalo o tom, zda budou trolejbusy postupně nahrazovány bateriovými elektrobusy. Dnes vidíme spíše opačný vývoj. Dopravní podniky, které už trolejovou infrastrukturu mají, ji chtějí dál využívat a modernizovat a současně rozšiřují provoz pomocí parciálních, tedy bateriových trolejbusů,“ uvedl.
Škoda Group vyrobila za posledních pět let 800 trolejbusů, letos jich bude zhruba 180. V současnosti má kontrakty například pro Jihlavu, Hradec Králové či Ostravu. Vyrábí vozidla také pro zahraničí – Tallinn, Esslingen nebo Sofii.
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Výrobce autobusů a trolejbusů SOR Libchavy evidoval v posledních letech stabilní zájem o trolejbusy, ale loni a částečně i letos zájem podle firmy výrazně rostl. Podle jednatele společnosti Vítězslava Tymra převažuje poptávka po trolejbusech s baterií. Přestože některá města rozvíjí infrastrukturu, trend je podle Tymra spíše ve snaze o optimální využití existujících trolejbusových tratí v kombinaci s trolejbusy s trakční baterií. Letos SOR Libchavy vyrobí zhruba 200 trolejbusů, do Česka míří asi polovina.
Trolejbusy v posledních letech přepravily každý rok zhruba desetinu ze všech cestujících městské hromadné dopravy v zemi. Před deseti lety to bylo asi osm procent. Loni přepravily 207,2 milionu cestujících, v roce 2016 to bylo 186,1 milionu.
Rozvoj trolejbusové dopravy podporují evropské i národní dotační programy. Z Národního plánu obnovy ministerstvo dopravy podpořilo částkou 1,2 miliardy korun výstavbu pražské infrastruktury a 510 miliony korun nákup 20 trolejbusů pro linku na letiště. Z programu Doprava 2021-2027 bylo podle ministerstva schváleno 13 žádostí zaměřených na trolejbusovou infrastrukturu s příspěvkem z EU zhruba 600 milionů korun. Na modernizaci vozového parku dopravních podniků se podílí také ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím fondů EU nebo modernizační fond ministerstva životního prostředí.
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26. června 2026