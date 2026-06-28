Trimarány (lodě se třemi trupy) společnosti o délce 67 metrů mohou přepravit až 415 metrických tun zboží a ve srovnání s leteckou přepravou snížit emise skleníkových plynů až o 99 procent. První komerční plavby DHL plánuje na rok 2027, transatlantická trasa bude trvat 12 až 13 dní v závislosti na větru, píše americký deník The Wall Street Journal.
Trimarány mají přibližně pětkrát větší nákladový prostor než letadlo, ale jsou pětkrát kratší než typická kontejnerová loď. „Jsou vyrobeny z hliníku, jehož nízká hmotnost jim pomáhá rychle dosáhnout cílové rychlosti přibližně 14 uzlů, což je asi 26 km za hodinu,“ uvedl jeden ze zakladatelů společnosti Vela, Michaël Fernandez-Ferri.
Zatímco běžné nákladní lodě obvykle plují přes Atlantik po pevně stanovené trase, trimarány se vydají mimo obvyklé trasy a budou sledovat vítr, aby využily co nejlepších podmínek. Alternativní trasa může trvat asi dva týdny, zatímco standardní kontejnerová loď by to zvládla za devět dní a letadlo za pouhých osm hodin. „Neplujeme po přímce z Francie do USA, plujeme s větrem,“ řekl Fernandez-Ferri.
DHL is putting cargo on wind-powered ships across the Atlantic https://t.co/wbcsCwwPXi by @michelle0728— Electrek.co (@ElectrekCo) June 23, 2026
Lodě poháněné větrem by mohly být obzvláště atraktivní v době, kdy ceny ropy prudce vzrostly kvůli válce v Íránu, podotýká deník. Společnost Vela navíc uvádí, že její lodě by měly snížit emise skleníkových plynů až o 99 procent ve srovnání s leteckou přepravou a až o 90 procent ve srovnání s konvenční námořní přepravou, a to v závislosti na trase.
První lodě se teprve stavějí
„Jako přední hráč v globálním logistickém odvětví se společnost DHL zavázala podporovat dekarbonizaci dopravy a rozšiřovat škálu řešení dostupných pro své zákazníky,“ uvedl pro list Laurent Terreyre, generální ředitel společnosti DHL Global Forwarding France. Společnost DHL sdělila, že trimarány budou doplňovat její tradiční nákladní dopravu a jejím cílem je rozšířit nabídku dostupných dopravních možností.
Náklad společnosti bude přepravován společně se zbožím jiných firem, které si rezervují místo na trimaránech společnosti Vela. Ta dodala, že již uzavřela partnerství například s japonskou firmou Takeda Pharmaceuticals.
Trimarány budou přepravovat zboží od léčiv přes víno až po kosmetiku. Lodě se teprve stavějí, ale společnost Vela doufá, že do roku 2030 bude mít v provozu pět trimaránů, aby mohla splnit svůj cíl v podobě jedné přepravy týdně, uzavřel americký deník.