Trať z Prahy do Brna čeká série výluk. Jízdní doba vzroste o 25 minut

„Pokud bychom stavěli etapovitě, trvalo by to deset let. Takto jsme schopni vše dokončit do dvou až tří let,“ uvedl k plánované výluce generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Správce tratí proto požádal cestující o trpělivost. Cestování na hlavní tuzemské železniční tepně se opět zkrátí ve chvíli, kdy budou stavební práce dokončené.

Nepůjde ale o desítky minut, nýbrž jen o minuty. Hlavním smyslem rekonstrukcí je totiž zvýšení propustnosti trati. Tedy to, aby dráhu mohl využívat větší počet vlaků. Problémy působí nedostatečná kapacita zejména v nákladní dopravě, jejíž provoz vytlačily osobní vlaky až na výjimky do nočních hodin.

Rekonstrukcí projdou například úseky u Chocně, Ústí nad Orlicí nebo Blanska. Zintenzivní se rovněž práce na úseku mezi Poříčany a Velimí a s komplikacemi budou muset cestující počítat i v úsecích kolem Pardubic.

S výjimkou linky R19 spojující Prahu s Brnem v dvouhodinovém taktu bude většina dálkových vlaků vedena odklonem přes Havlíčkův Brod a osobní vlaky nahradí autobusy. Nejnáročnější práce čekají železničáře u Ústí nad Orlicí a Adamova. Od letošního září bude mezi Blanskem a Adamovem provoz veden jen po jedné koleji, napřesrok v létě se provoz na trase na tři měsíce zastaví úplně.

„K nejmarkantnějším změnám v souvislosti s výlukami na hlavním koridoru bude patřit přesměrování railjetů a vlaků EuroCity po odklonové trase přes Havlíčkův Brod a posunutí času odjezdu mnoha spojů na páteřních linkách z Prahy na Ostravsko, Valašsko, Slovácko a do Brna, zejména v úseku mezi metropolí a Českou Třebovou,“ uvedl Jiří Ješeta, náměstek generálního ředitele Českých drah pro obchod.

Odklon dálkových vlaků přes Vysočinu způsobí snížení počtu spojů, které obsluhují Pardubice a Českou Třebovou. Naopak v Chocni budou během výluk mimořádně zastavovat expresní vlaky Ostravan, Silesia a Cracovia.

Zrušení mnoha spojů a posunutí odjezdových časů rychlíků mezi Prahou a Brnem si rovněž vyžádá změny v grafikonu regionálních spojů v Pardubickém kraji, které na tyto páteřní linky navazují, upozornily České dráhy.