Kanadská média se v pondělí ve svých zprávách o osudu krátkého letu z Montrealu do New Yorku zaměřila na potíže a nedostatky amerického systému řízení letového provozu. Ministr dopravy Steven MacKinnon se Kanaďany snažil uklidnit.
„Budeme i nadále spolupracovat, abychom se dostali až k jádru věci a našli odpovědi, které Kanaďané očekávají,“ řekl v Dolní sněmovně. Již dříve v rozhovoru pro francouzskou redakci CBC uvedl, že kanadské šetření se zabývá mimo jiné nedostatkem pracovníků mezi řídícími letového provozu. Informaci přinesl americký deník The New York Times.
Na newyorském letišti se srazilo letadlo s hasičským vozem. Piloti zemřeli
Kanadský úřad pro bezpečnost dopravy vyslal do New Yorku tým vyšetřovatelů, který má pomoci americkým týmům. Úřad se do případu zapojil proto, že se let týkal společnosti Air Canada a Jazz Aviation, kanadského dopravce provozujícího lety pod značkou Air Canada Express.
Toto dopravní letadlo ale navrhla a vyrobila v Kanadě společnost Bombardier se sídlem v Montrealu. Bombardier následně prodal svou divizi regionálních dopravních letadel japonské firmě Mitsubishi, která sice ukončila výrobu nových letadel, ale nadále nabízí náhradní díly a další služby pro letadla, která jsou stále v provozu.
Cestovní ruch vázne
Po Trumpových obchodních útocích na Kanadu a výzvách k jejímu připojení k Spojeným státům přestalo mnoho Kanaďanů cestovat do země svého nejbližšího souseda. Statistický úřad Kanady v pondělí oznámil, že cestovní ruch mezi oběma zeměmi v lednu poklesl o 22 procent ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku, což představuje již třináctý měsíc poklesu v řadě.
Letiště v USA čelí problémům. Chybějí dispečeři, letadla nabírají zpoždění
Počet zpátečních cest kanadských obyvatel ze Spojených států autem v se v lednu snížil o 26,3 procenta na 1,3 milionu. Z těchto příjezdů tvořily 67,5 procenta výlety s návratem v tentýž den. Změna v cestovních návycích začala nejprve jako bojkot, poté reakce zesílila obavami Kanaďanů, že by se mohli stát terčem Trumpových razií zaměřených na přistěhovalce.
Ve stínu hluboké krize
Pondělní nehoda připomněla kanadským cestujícím výrazný kontrast proti jejich vlastnímu systému řízení letového provozu. Jejich systém totiž převzala před téměř třiceti lety soukromá nezisková společnost, z velké části financována z poplatků vybíraných od leteckých společností a dalších provozovatelů letadel.
Díky tomuto systému se vláda již na nákladech nepodílí. Zároveň se jí podařilo vyhnout nedostatku personálu, který je v USA běžný, a modernizovat technologie používané k řízení letového provozu, uzavřel americký deník.
Letiště v Newarku ztratilo na minutu kontrolu nad provozem. Spoje nabraly zpoždění
Ve Spojených státech nedostatek personálu v oblasti řízení letového provozu způsobuje četné problémy na letištích po celých USA. Roste počet zpožděných letů, některé věže řízení letového provozu hlásily částečné nebo dokonce úplné uzavření. Odborníci tvrdí, že většina těchto systémů v USA je již zastaralých a že cestujícím hrozí potenciální nebezpečí.
Vládní kontrolní orgány a letecký průmysl již dlouho varují, že tyto problémy jsou stále závažnější. Mohly by vést k dalšímu narušení cestování, nebo v nejhorším případě ohrozit bezpečnost veřejnosti, napsala již dříve agentura Bloomberg.
Někteří cestující vyjadřují obavy o bezpečnost. „Pokud není dostatek řídících letového provozu, vznikají problémy s bezpečností při odbavování letadel, předcházení nehodám a podobně,“ řekl novinářům cestující Sidney Maxwell.