Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rychlovlak v Německu neplánovaně zastavil. Vlakvedoucí vyběhl koupit toaletní papír

Autor: ,
  12:08
Rychlovlak ICE německých drah o víkendu neplánovaně zastavil na okraji Hamburku. Vlakvedoucí poté vyběhl do nedalekého supermarketu pro několik balíků toaletního papíru, protože zásoby na palubě byly téměř vyčerpané. Video netradiční procedury koluje sociálními sítěmi.

Cestujícím ve vlaku z ostrova Sylt do Berlína hrozily hygienické nepříjemnosti. Vlakvedoucí proto nechal soupravu zastavit ve stanici Hamburk-Bergedorf a osobně doběhl do nedalekého supermarketu pro tři velká balení toaletního papíru. Potvrdila to společnost Deutsche Bahn (DB).

Toaletní papír v lednici dobývá internet. Geniální a levný trik má překvapivý účinek

Počínání zaměstnance drah zachytil jeden z cestujících na videu, které se díky Instagramu stalo virálním a vysloužilo si už statisíce zhlédnutí. Lidé na sociálních sítích ocenili vlakvedoucího za jeho obětavost. „Tomu říkám služby,“ pochválil železničního dopravce jeden z uživatelů.

Soupravy vlaků ICE společnosti Deutsche Bahn stojí v depu Stellingen v Hamburku. Drážní odbory začínají v pondělí poslední kolo rozhovorů s drahami o zvýšení platů. (17. července 2023)
1 fotografie

Podle společnosti Deutsche Bahn situace nastala v důsledku krátkodobého výpadku personálu, kvůli němuž nikdo nezkontroloval zásoby toaletního papíru. Mluvčí DB zároveň přislíbila, že dráhy budou zásoby hygienických potřeb napříště častěji namátkově kontrolovat.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Alpine Pro přišlo ve Zlíně o zboží za půl miliardy. Počítáme s nejhorším, líčí majitel

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

Požár skladu v průmyslovém areálu ve Zlíně tvrdě zasáhl i českou značku Alpine Pro. V objektu podle majitele společnosti Václava Hrbka shořelo zboží v hodnotě přesahující půl miliardy korun. Šlo...

Nejhorší je kufr obalený potravinovou fólií. Reportér nahlédl za kulisy letiště v Praze

Premium
ilustrační snímek

Pro většinu lidí je letiště jen místem, odkud začíná dovolená. Za kulisami pražské Ruzyně však funguje složitý svět bezpečnostních kontrol, sokolníků, hasičů i technologií, které denně dohlížejí na...

Za pultem McDonald’s. Kuchyň hlídají štítky, časovače i teplotní čidla

Pobočka McDonald’s v Kozomíně je součástí sítě rychlého občerstvení, která...

Všechny restaurace řetězce McDonald’s fungují podle přesně nastavených postupů. Při prohlídce zázemí redakce iDNES.cz nahlédla do skladů, kuchyně i částí se smaženými produkty. Důraz se klade hlavně...

Ferrari představilo jachtu budoucnosti. Poletí nad mořem bez fosilních paliv

Projekt Ferrari Hypersail má spojit technologie z automobilového průmyslu s...

Ferrari rozšiřuje své působení mimo svět sportovních automobilů. Italská automobilka představila projekt Hypersail, třicetimetrovou závodní jachtu, která má překonávat rychlostní rekordy na oceánech...

Mají psychické potíže a berou si dlouhá volna, firmám v USA dochází trpělivost

Ilustrační snímek

Psychické potíže už nejsou v práci jen soukromým problémem jednotlivce. Stále víc zaměstnanců kvůli nim žádá o dlouhodobé volno a americké firmy, které ještě nedávno samy mluvily o duševním zdraví,...

Vlakotramvaj od AŽD se ukázala ve zkušebním provozu. Poprvé svezla lidi

Experimentální bateriová vlakotramvaj LENKA - Lehké Elektrické Nabíjecí...

Na železniční trati mezi Dolním Bousovem a Kopidlnem začaly zkušební jízdy tramvaje přestavěné na lehké kolejové vozidlo. Experiment Lenka (lehké elektrické nabíjecí kolejové vozidlo) zatím...

16. července 2026  11:23

VIDEO: V Hormuzu se potopila obchodní loď. Z mělčiny vyčnívá jen příď a můstek

Obchodní loď Luni se nepotopila celá, usadila se na mělkém dně v kotvišti v...

V Hormuzském průlivu se v úterý odehrála dramatická námořní nehoda, při níž nákladní loď údajně narazila do jiného plavidla, rozlomila se na dvě části a následně se částečně potopila na mělčině...

16. července 2026  10:45

Kontokorent je i třicetkrát levnější než mikropůjčka do výplaty, ukázal žebříček

ilustrační snímek

Analytici neziskové organizace Člověk v tísni zveřejnili žebříček poskytovatelů mikropůjček do výplaty. Z něj vyplývá, že některé tyto úvěry jsou i třicetkrát dražší než povolené přečerpání účtu v...

16. července 2026

Chystané změny v penzích zatíží dnešní malé děti, jde o stovky miliard, líčí ekonomové

Premium
Jednání Poslanecké sněmovny. Novela zákona o státní sociální podpoře. Na snímku...

Vláda chystá v tomto volebním období minimálně dvě důchodové novely. Jednu už letos, další v druhé polovině svého mandátu. Důchodci si díky tomu polepší a krátkodobě to pro státní rozpočet nebude...

16. července 2026

Boom AI vytížil nákladní letadla v USA. Místo levných balíčků vozí servery a čipy

Nákladní letadlo společnost Atlas Air na mezinárodním letišti O’Hare v Chicagu...

Rozmach umělé inteligence mění leteckou nákladní dopravu ve Spojených státech. Technologické firmy horečně budují nová datová centra a nechtějí čekat, až jim servery, čipy a další vybavení dorazí z...

15. července 2026

Nízká hladina Rýna trápí německý průmysl. Železnice tentokrát nepomůže

Speciální tanker nizozemské výroby, postavený lodní společností Stolt Tankers,...

Nízká hladina Rýna znovu ohrožuje německý průmysl. Nákladní lodě kvůli suchu nemohou plout plně naložené, a přeprava uhlí, ropy nebo chemikálií se tak prodražuje. Některým velkým podnikům navíc hrozí...

15. července 2026

Méně administrativy i daňové úlevy. Co všechno přinese EET 2.0

Pokladní systém Dotykačky již nyní testuje novou verzi EET 2.0. (9. července...

Elektronická evidence tržeb se od ledna 2027 vrací. V nové verzi má být jednodušší než původní systém z let 2016 až 2020. Změní se rozsah evidovaných údajů, účtenky i okruh plateb, které budou...

15. července 2026  15:15

Hranice mezi Gibraltarem a Španělskem padly. Pomůže to i byznysu, věří místní

Dělníci demontují hraniční zátarasy mezi Španělskem a Gibraltarem. (6. července...

Mezi Španělskem a Gibraltarem skončily ve středu krátce po půlnoci hraniční kontroly. Jde o výsledek dohody mezi Británií a Evropskou unií o statusu tohoto britského území na jihu Pyrenejského...

15. července 2026  13:25

Nová éra fotovoltaiky: průmyslové projekty přebírají vedení nad domácnostmi

Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace prezentuje nejnovější data na...

Zatímco v předchozích letech táhly solární boom v Česku hlavně domácnosti, letos jsou to především velké pozemní projekty a průmyslové instalace. Od konce května skončily klasické přímé dotace v...

15. července 2026  12:02

Americké úřady vyšetřují řetězec Taco Bell. Cyklosporiózou onemocněly již 4 000 lidí

Restaurace Taco Bell v Pasadeně v Kalifornii. Federální a státní zdravotnické...

Federální a státní zdravotnické úřady v USA vyšetřují, zda anebo jakou roli sehrály restaurace řetězce rychlého občerstvení Taco Bell v jednom z největších případů epidemie gastrointestinálního...

15. července 2026  10:44

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Růst čínské ekonomiky zpomalil, HDP ve druhém čtvrtletí stoupl o 4,3 procenta

ilustrační snímek

Čínská ekonomika ve druhém čtvrtletí zpomalila, když podle oficiálních statistik HDP meziročně vzrostl o 4,3 procenta oproti pětiprocentnímu růstu v prvním kvartálu.

15. července 2026  4:03,  aktualizováno  4:27

Fond Jaroslava Strnada zůstává díky velkému zájmu otevřený do konce července

Advertorial
Skupina Helicopter Alliance zajišťuje kompletní servisní zázemí a modernizaci...

Výrazný zájem investorů o možnost spoluinvestovat s podnikatelem Jaroslavem Strnadem vedl k prodloužení úpisu do fondu CE Industries & Aerospace SICAV za nominální hodnotu až do 31. července 2026....

15. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.