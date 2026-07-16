Cestujícím ve vlaku z ostrova Sylt do Berlína hrozily hygienické nepříjemnosti. Vlakvedoucí proto nechal soupravu zastavit ve stanici Hamburk-Bergedorf a osobně doběhl do nedalekého supermarketu pro tři velká balení toaletního papíru. Potvrdila to společnost Deutsche Bahn (DB).
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Počínání zaměstnance drah zachytil jeden z cestujících na videu, které se díky Instagramu stalo virálním a vysloužilo si už statisíce zhlédnutí. Lidé na sociálních sítích ocenili vlakvedoucího za jeho obětavost. „Tomu říkám služby,“ pochválil železničního dopravce jeden z uživatelů.
Podle společnosti Deutsche Bahn situace nastala v důsledku krátkodobého výpadku personálu, kvůli němuž nikdo nezkontroloval zásoby toaletního papíru. Mluvčí DB zároveň přislíbila, že dráhy budou zásoby hygienických potřeb napříště častěji namátkově kontrolovat.