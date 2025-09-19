Akci provedl jedenáctičlenný tým profesionálních hlubokomořských potápěčů a zorganizoval ji britský historik Simon Mills, zakladatel Britannic Foundation. Mezi předměty vyzdvižené pomocí vzduchových vaků patří lodní zvon, navigační světlo na levoboku, dalekohledy, keramické dlaždice z tureckých lázní a četné vybavení z kajut první a druhé třídy. Artefakty byly uloženy do kontejnerů a okamžitě očištěny od mořských organismů, píše BBC.
Poté se převezly do laboratoří Ephorate of Underwater Antiquities v Aténách, kde budou pokračovat konzervační práce. Některé předměty identifikované v původním plánu však nebylo možné vyzvednout kvůli jejich stavu a umístění. Vyzdvižené artefakty se nakonec vystaví v novém Národním muzeu podmořských starožitností v řeckém Pireu, v sekci věnované první světové válce.
Britannic byla jedna z lodí společnosti White Star Line, spolu s RMS Titanic a RMS Olympic. Během první světové války ji zabavilo britské námořnictvo, aby sloužila jako nemocniční loď. Dne 16. listopadu 1916 však narazila u řeckého ostrova Kea na německou minu a potopila se za méně než hodinu. Z 1 065 lidí na palubě zahynulo pouhých třicet, a to jak díky blízkosti dalších lodí a řeckých rybářů tak i kvůli teplému moři.
Z vraku nezbyde nic
Titanic – slavnější sestra Britanniku – již více než sto let leží v hloubce 3 800 metrů na dně severního Atlantiku. To, co je pro mnohé věčným památníkem jedné z největších katastrof v námořní dopravě, ale navždy zmizí, píše německý Bild. Odborníci se shodují na tom, že nejslavnější vrak na světě se rychle rozpadá a za několik let už nemusí existovat.
Za rozklad vraku mohou drobné mikroby, které se prožírají ocelí kdysi největší lodi světa. Vytvářejí bizarní rezavé útvary, tzv. „rusticles“, které rok co rok oslabují trup lodi. K rozpadu přispívají rovněž mořské proudy, sůl a enormní tlak v hlubinách moře. Balkony a zábradlí se lámou, velké části se již zřítily.
Někteří vědci varují, že za dvacet let by z legendárního luxusního parníku mohla zůstat na mořském dně jen hromada rezavého šrotu. Některé prognózy jsou dokonce ještě drastičtější – hovoří o tom, že již kolem roku 2030 už definitivně zmizí i velké části lodi.
Mezinárodní expedice se tak snaží zachovat loď alespoň digitálně pro budoucí generace. Pomocí nejmodernější technologie byly pořízeny stovky tisíc snímků ve vysokém rozlišení, z nichž byl vytvořen trojrozměrný model vraku. Takto lze Titanic zažít alespoň virtuálně, i když originál zmizí v hlubinách oceánu, uzavírá německý web.