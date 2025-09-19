Zatímco Titanic nenávratně mizí, jeho sesterská loď vydává poklady

Jan Dvořák
  18:00
Řecko oznámilo, že vyzvedlo cenné artefakty z vraku lodi Britannic. Děje se tak více než sto let poté, kdy byla sesterská loď Titaniku potopena během války v Egejském moři německou minou. Přestože potápěčská operace proběhla již v květnu, teprve nyní ministerstvo kultury zveřejnilo podrobnosti o nálezech.

Akci provedl jedenáctičlenný tým profesionálních hlubokomořských potápěčů a zorganizoval ji britský historik Simon Mills, zakladatel Britannic Foundation. Mezi předměty vyzdvižené pomocí vzduchových vaků patří lodní zvon, navigační světlo na levoboku, dalekohledy, keramické dlaždice z tureckých lázní a četné vybavení z kajut první a druhé třídy. Artefakty byly uloženy do kontejnerů a okamžitě očištěny od mořských organismů, píše BBC.

Řecko právě oznámilo vyzvednutí cenných artefaktů z vraku lodi HMHS Britannic. Děje se tak více než sto let poté, kdy byla sesterská loď Titanicu potopena během války v Egejském moři německou minou. Přestože operace proběhla již v květnu, teprve nyní ministerstvo kultury zveřejnilo podrobnosti o nálezech. (4. května 2025)
Vyzdvižené artefakty budou nakonec vystaveny v novém Národním muzeu podmořských starožitností v Pireu, v sekci věnované první světové válce. (4. května 2025)
Vrak Britannicu na dně Egejského moře.
Potápěčskou akci provedl jedenáctičlenný tým profesionálních hlubokomořských potápěčů a zorganizoval ji britský historik Simon Mills, zakladatel Britannic Foundation. Mezi předměty, které byly vyzdviženy pomocí vzduchových vaků, patřily lodní zvon, navigační světlo na levoboku, dalekohledy, keramické dlaždice z tureckých lázní a četné vybavení z kajut první a druhé třídy. (4. května 2025)
10 fotografií

Poté se převezly do laboratoří Ephorate of Underwater Antiquities v Aténách, kde budou pokračovat konzervační práce. Některé předměty identifikované v původním plánu však nebylo možné vyzvednout kvůli jejich stavu a umístění. Vyzdvižené artefakty se nakonec vystaví v novém Národním muzeu podmořských starožitností v řeckém Pireu, v sekci věnované první světové válce.

Nepotopil se jen Titanic. Přinášíme největší námořní katastrofy všech dob

Britannic byla jedna z lodí společnosti White Star Line, spolu s RMS Titanic a RMS Olympic. Během první světové války ji zabavilo britské námořnictvo, aby sloužila jako nemocniční loď. Dne 16. listopadu 1916 však narazila u řeckého ostrova Kea na německou minu a potopila se za méně než hodinu. Z 1 065 lidí na palubě zahynulo pouhých třicet, a to jak díky blízkosti dalších lodí a řeckých rybářů tak i kvůli teplému moři.

Z vraku nezbyde nic

Titanic – slavnější sestra Britanniku – již více než sto let leží v hloubce 3 800 metrů na dně severního Atlantiku. To, co je pro mnohé věčným památníkem jedné z největších katastrof v námořní dopravě, ale navždy zmizí, píše německý Bild. Odborníci se shodují na tom, že nejslavnější vrak na světě se rychle rozpadá a za několik let už nemusí existovat.

Za rozklad vraku mohou drobné mikroby, které se prožírají ocelí kdysi největší lodi světa. Vytvářejí bizarní rezavé útvary, tzv. „rusticles“, které rok co rok oslabují trup lodi. K rozpadu přispívají rovněž mořské proudy, sůl a enormní tlak v hlubinách moře. Balkony a zábradlí se lámou, velké části se již zřítily.

Jako místo činu. 3D sken odhalil převratné detaily o posledních chvílích Titaniku

Někteří vědci varují, že za dvacet let by z legendárního luxusního parníku mohla zůstat na mořském dně jen hromada rezavého šrotu. Některé prognózy jsou dokonce ještě drastičtější – hovoří o tom, že již kolem roku 2030 už definitivně zmizí i velké části lodi.

Mezinárodní expedice se tak snaží zachovat loď alespoň digitálně pro budoucí generace. Pomocí nejmodernější technologie byly pořízeny stovky tisíc snímků ve vysokém rozlišení, z nichž byl vytvořen trojrozměrný model vraku. Takto lze Titanic zažít alespoň virtuálně, i když originál zmizí v hlubinách oceánu, uzavírá německý web.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Z obchoďáku lunapark. Jak vypadá Máj po roce obnoveného provozu

Bývalý obchodní dům Máj na pražské Národní třídě se před více než rokem proměnil k nepoznání. Z místa určeného k nákupům se stal multifunkční zábavní komplex s interaktivním muzeem, rozsáhlým herním...

Na shledanou, Praho! Van Graaf zavírá svůj obchodní dům na Václavském náměstí

Slevy až padesát procent a plakátová rozlučka s Prahou. Tak vypadá po patnácti letech odchod německé značky Van Graaf z českého trhu. Van Graaf zavírá svůj pětipatrový obchodní dům na Václavském...

Tunel mezi Itálií a Rakouskem proražen. Co pojede pod Brennerem

Pod Brennerským průsmykem prorazily ve čtvrtek stroje poslední úsek průzkumného tunelu vedoucím mezi Rakouskem a Itálií. Propojení obou zemí proběhlo za účasti italské premiérky Giorgie Meloniové a...

Jedinečný hypervůz Bugatti jde do prodeje. Cena se odhaduje na skoro půl miliardy

Jedinečný model Bugatti La Voiture Noire, který vznikl k oslavě 110. výročí značky, se prodává za 14 milionů liber, v přepočtu 413 milionů korun. Unikátní stroj dokáže dosáhnout závratné rychlosti až...

Velká petrželová pohroma. Místo kořene narostla nať, Poláci viní české semenáře

Polští zemědělci se potýkají s bezprecedentním problémem. Na jejich polích totiž vyrostla místo kořenové petržele listová. Pěstitelé nyní odhadují škody na více než 10 milionů zlotých, tedy asi 57...

Zatímco Titanic nenávratně mizí, jeho sesterská loď vydává poklady

Řecko oznámilo, že vyzvedlo cenné artefakty z vraku lodi Britannic. Děje se tak více než sto let poté, kdy byla sesterská loď Titaniku potopena během války v Egejském moři německou minou. Přestože...

19. září 2025

Společnost Excalibur Army ze skupiny CSG otevřela novou výrobní halu

Šternberská společnost Excalibur Army zprovoznila novou výrobní halu, která zásadním způsobem navýší její výrobní kapacity a přinese práci desítkám nových zaměstnanců. Slavnostního otevření se...

19. září 2025  16:45

Otevírají se věže katedrály Notre-Dame. Na rozdíl od přízemí ale jsou za vstupné

Prezident Emmanuel Macron v pátek v Paříži slavnostně otevřel po požáru restaurované věže katedrály Notre-Dame. Při ceremoniálu sám na věž francouzské dominanty vystoupal a srdečně poděkoval všem,...

19. září 2025  16:07

UniCredit dostal pokutu od ČNB. Banka špatně účtovala platby kartou v cizí měně

UniCredit Bank musí zaplatit pokutu ve výši šesti milionů korun, kterou jí uložila Česká národní banka (ČNB). Zdůvodnila ji chybami při účtování karetních transakcí. UniCredit totiž používala pro...

19. září 2025  15:36

Majetek Okay se rozprodal za třetinu odhadní ceny. Největší zájem byl o auta

Majetek zkrachovalého prodejce elektroniky Okay se v páteční dražbě prodal jen za 6,7 milionu korun, to je zhruba třetina původního odhadu 18,5 milionu. Největší zájem byl o automobily, naopak...

19. září 2025  13:34

Oktoberfest láme rekordy, ještě ani nezačal. Nabídne steak za deset tisíc

Německý Bild nedávno informoval o steaku za 229 eur (5 700 Kč), který se objevil na jídelním lístku pivního stanu Bräurosl na letošním Oktoberfestu i o rozporuplných reakcích, která tato zpráva...

19. září 2025  11:22

Cla sblížila Kanadu a Mexiko, po Trumpovi chtějí dohodu o volném obchodu

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová a kanadský premiér Mark Carney přislíbili posílení vazeb svých zemí v době obchodních sporů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Během jednání v Mexiku...

19. září 2025  9:40

Češi jsou ve spoření konzervativní. Na účtech syslí ekvivalent poloviny českého HDP

Pokud jde o nakládání s penězi, jsou Češi jsou proti jiným národům stále silně konzervativní. Na běžných a spořicích účtech jim leží téměř tři biliony korun. Nízké úročení na spořicích účtech jim...

19. září 2025

Převzetí ČEZ plně do rukou státu dává Česku smysl. Burza to však odnese

Premium

Ve volebních programech hned několika stran se objevily plány na zestátnění energetického gigantu ČEZ. Stát v něm dnes vlastní přibližně sedmdesátiprocentní podíl, aby mohl kontrolu nad ČEZ převzít...

19. září 2025

Šéf KHNP rezignoval, vaz mu zlomila nevýhodná dohoda s Westinghousem

Prezident korejské společnosti KHNP, která vyhrála tendr na stavbu dvou bloků v jaderné elektrárně Dukovany, Ču Ho-wang rezignoval. Informoval o tom jihokorejský server The Chosun Daily. Její šéf...

18. září 2025  16:44,  aktualizováno  22:24

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tunel mezi Itálií a Rakouskem proražen. Co pojede pod Brennerem

Pod Brennerským průsmykem prorazily ve čtvrtek stroje poslední úsek průzkumného tunelu vedoucím mezi Rakouskem a Itálií. Propojení obou zemí proběhlo za účasti italské premiérky Giorgie Meloniové a...

18. září 2025  20:59

Spotřeba tepla roste, teplárny přecházejí na plyn, hnědé uhlí však stále vede

V prvním pololetí letošního roku vzrostla spotřeba tepla v soustavách centrálního zásobování v Česku o 6,6 procent. Růst táhly zejména sektor obchodu, služeb, školství a zdravotnictví a domácnosti....

18. září 2025  20:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.