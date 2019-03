Postel v ekonomické třídě je realitou. Za 200 liber u aerolinek Thomas Cook

Cestující, který si za „postelovou“ variantu připlatí, je po nasednutí do letadla usazen do řady tří sedadel. Ta jsou po celý let jen jeho, a na přání jej po vzletu personál letadla může přeměnit na postel. „Můžete ji využít, jak budete chtít,“ píše firma v tiskové zprávě. „Můžete spát, číst si, dívat se na film, poslouchat podcasty nebo jen odpočívat.“



Tato spací sedadla, jak je firma označuje, se nacházejí v zadní části ekonomické třídy. Proměna z normálních sedadel na postel probíhá jednoduše – personál upraví sedačky a umístí na ně matraci. K té pak pasažér dostane i polštář a přikrývku.



„Neustále se snažíme najít způsob, jak dělat změny, které se zákazníkům budou líbit,“ říká Henry Sunley, obchodní ředitel Thomas Cook Airlines. „Je to mimo jiné i flexibilní řešení. Sice na něm (sedadle Sleeper Seet, pozn. redakce) nemůže být víc lidí naráz, ale můžete se během letu vyměnit s lidmi ze své skupiny.“



„Je však jen na vás, jestli se budete chtít dělit!“ dodává. Nová možnost je již dostupná u dálkových letů, které se odehrají po 13. květnu. Zakoupit si ji však mohou jen lidé starší dvanácti let.



V únoru firma Thomas Cook oznámila, že jsou její aerolinie na prodej. Důvodem byla velká ztráta v prvním čtvrtletí letošního roku. Kupce firma prozatím nenašla.



V tomto týdnu byly aeroline kritizovány za to, že jednu z cestujících téměř vyloučily z přepravy kvůli tomu, jak byla oblečená. Dvaadvacetiletá Britka totiž podle zaměstnanců na palubě nebyla dostatečně zahalená. Pasažérce přikázali, aby se buďto zahalila, nebo opustila letadlo (více v článku Aerolinky chtěly vyloučit cestující z letadla. Údajně byla příliš odhalená). Za chování zaměstnanců se firma oficiálně omluvila.