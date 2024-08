Thajsko vrátí Evropě toxický odpad. Rejdař tvrdí, že o nebezpečí netušil

Více než 800 tun toxického prachu z elektrických obloukových pecí se v červenci naložilo v albánském přístavu Durres. Koncem tohoto měsíce měl náklad dorazit po moři do Thajska. Přepravce se dušuje, že o jeho nebezpečnosti neměl nejmenší tušení, píše agentura Bloomberg.

Organizace Basel Action Network spolu s ekologickými skupinami Ecological Alert a Recovery-Thailand zalarmovaly několik zemí poté, co se dozvěděly, že kontejnerové lodě firem Maersk a MSC přepravují do Thajska nebezpečný náklad. Plavidlo společnosti Moller-Maersk se čtyřiceti kontejnery toxického odpadu má ve čtvrtek dorazit do Singapuru. Náklad však poté zamíří zpět do Itálie, uvádí se na internetových stránkách společnosti MSC Mediterranean Shipping Company, která zásilku přepravuje.

Společnost Maersk nyní spolupracuje se singapurskými úřady. „Zajistíme, že kontejnery budou repatriovány do Albánie tím nejlepším možným způsobem,“ uvedla mluvčí Maersku Summer Shiová. Dodala, že dalších 60 kontejnerů s podezřelým nákladem, které se v současné době nacházejí na palubě lodi Maersk Candor, jež má dorazit do Singapuru koncem tohoto měsíce, se rovněž vrátí do Evropy.

Orgány MSC a Albánie na žádosti o komentář doposud nereagovaly. Singapurské orgány pouze uvedly, že se ke kauze zatím nemohou vyjádřit. Společnost Maersk informovala, že žádný z převážených kontejnerů nebyl označený jako nebezpečný odpad, jinak by jejich přepravu odmítla.

Asie jako častý cíl

Thajsko a další země jihovýchodní Asie jsou jsou častým příjemcem odpadu z průmyslově vyspělých zemí, od plastů až po elektronický odpad, který může obsahovat toxické látky. Podle Basilejské úmluvy OSN, globálního paktu, který podepsalo mnoho vyspělých zemí, musí země udělit souhlas s odpadem, který k nim směřuje.

Podle úředníka z ministerstva průmyslu thajské úřady stále komunikují s dalšími zahraničními úředníky odpovědnými za monitorování zásilky. Thajsko podle ní bude nebezpečný odpad blokovat a nedovolí jeho přepravu do země.

„Je velmi důležité, aby vlády plnily své povinnosti vyplývající z pravidel Basilejské úmluvy,“ řekl výkonný ředitel Organizace Basel Action Network Jim Puckett. „Je zřejmé, že pro obchodníky je až příliš snadné naložit do kontejnerů takové materiály, s nimiž by se jinak muselo draze nakládat, ať už jde o plastový odpad, elektronický odpad nebo toxický prach z oceláren,“ dodal.

Prach z pecí, který vyžaduje průmyslové zpracování, je nebezpečný odpad, který běžně vzniká při recyklaci ocelového šrotu. Obsahuje toxické oxidy kovů, jako je kadmium nebo chrom škodlivé pro zdraví a životní prostředí, uzavírá Bloomberg.